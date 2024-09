Este plan controversial busca convertir un desierto en tierra verde y fértil

Un equipo de ingenieros y ecologistas tiene un plan para convertir en verde la península egipcia del Sinaí. Crédito: Tim Peake/ESA/NASA vía Getty Images.

(CNN) –– Las ambiciones de Ties van der Hoeven son, cuanto menos, grandes. El ingeniero neerlandés quiere transformar una enorme extensión de desierto inhóspito en una tierra verde y fértil llena de vida salvaje.

Su mirada está puesta en la península del Sinaí, en Egipto, una extensión árida y triangular que conecta África con Asia. Hace miles de años estaba llena de vida, dijo, pero años de agricultura y otras actividades humanas contribuyeron a convertirla en un desierto.

Van der Hoeven está convencido de que puede devolverle la vida.

Pasó años perfeccionando una iniciativa destinada a restaurar la vida vegetal y animal en aproximadamente 35.000 kilómetros cuadrados de la península del Sinaí, un área apenas más grande que el estado de Maryland en Estados Unidos. El objetivo: absorber el dióxido de carbono que calienta el planeta, aumentar las precipitaciones y llevar alimentos y empleos a la población local.

Van der Hoeven cree que es la respuesta a una serie de enormes problemas globales. “Estamos destruyendo nuestro planeta de una manera que da miedo”, le dijo a CNN. “La única salida holística de esta situación es con una regeneración ecológica a gran escala”.

Los llamados proyectos de reforestación de los desiertos no son nuevos, y este es uno de los muchos que se están llevando a cabo en todo el mundo para transformar los paisajes áridos. Muchos de ellos tienen como objetivo detener la desertificación (la degradación progresiva de las tierras secas), un fenómeno que las Naciones Unidas denominan “una crisis silenciosa e invisible que está desestabilizando a las comunidades a escala mundial”.

Pero el concepto también es controversial: los críticos dicen que la transformación de los desiertos no está probada, es enormemente compleja y podría afectar negativamente al agua y al clima en formas que no podemos predecir.

El surgimiento del plan

El pasado de Van der Hoeven puede parecer raro para alguien que tiene la intención de salvar el mundo. Mientras ejercía como ingeniero hidráulico en la empresa belga de dragado DEME, trabajó en proyectos como la construcción de islas artificiales en Dubai.

Pero en 2016, el rumbo de su carrera cambió cuando se involucró en una empresa para ayudar al gobierno egipcio a recuperar las menguantes poblaciones de peces en el lago Bardawil, una laguna de agua salada en el norte del Sinaí, separada del Mediterráneo por un estrecho banco de arena. Solía ​​tener más de 30 metros de profundidad, pero ahora tiene menos de 3 metros en algunas partes, además de ser caliente y salada.

En pocas semanas, van der Hoeven ideó un plan para abrir la laguna mediante la creación de entradas de marea y limpieza de “barrancos de marea” para permitir que fluyera más agua de mar, de forma que sea más profunda, más fría, menos salada y más llena de vida marina.

Pero cuanto más investigaba, más lejos quería llegar.

Al examinar el terreno con Google Earth, vio el contorno de una red de ríos ahora secos que cruzaban el Sinaí como vasos sanguíneos, lo que sugería que esta tierra alguna vez fue verde. Estudió modelos meteorológicos e investigaciones ecológicas y comenzó a ver conexiones.

Podría utilizar los sedimentos extraídos del lago Bardawil para ayudar a reverdecer la zona circundante. “Son salados, pero contienen muchos nutrientes y minerales, que son necesarios para comenzar a restaurar la tierra”, dijo.

El proceso comenzaría con la ampliación de los humedales alrededor del lago para atraer a las aves y los peces.

Luego, se adentraría más en las montañas de la región para bombear los sedimentos del lago y colocarlos en capas para crear suelos donde pudieran crecer diferentes variedades de plantas tolerantes a la sal. Esto ayudaría a revitalizar los suelos, dijo van der Hoeven, reduciría los niveles de sal y haría que la tierra sea capaz de soportar una mayor variedad de plantas.

La idea central de Van der Hoeven es que al añadir vegetación al paisaje, habrá más evaporación, más formación de nubes y más lluvia. Incluso podría cambiar los vientos, ya que reverdecer la región puede traer de vuelta corrientes de aire cargadas de humedad, dijo.

“Esto podría cambiar completamente los patrones climáticos”.

Nada de esto será rápido.

Van der Hoeven estima que se necesitarán entre cinco y siete años para revitalizar completamente el lago, y entre 20 y 40 para una reforestación más amplia.

“Es realmente la naturaleza la que nos dice la velocidad”, afirmó.

Restauración “a escala planetaria”

La idea de Van der Hoeven puede parecer muy ambiciosa, pero ya se ha ejecutado antes.

Mientras planificaba febrilmente el proyecto del Sinaí, se encontró con la película “Green Godl”, realizada por el camarógrafo convertido en ecologista John Liu, que documenta un enorme proyecto de reforestación del desierto en la meseta de Loess, en el norte de China.

La región, casi del tamaño de California, había sido gravemente degradada por años de uso y pastoreo excesivo. Con una vegetación escasa y cubierta de un suelo fino de color amarillo ocre, era muy propensa a la erosión.

En un intento por transformar la tierra, el gobierno de China y el Banco Mundial lanzaron en la década de 1990 un programa de reforestación a gran escala, en la que plantaron árboles y arbustos e implementaron restricciones al pastoreo.

En las décadas transcurridas desde entonces, la meseta de Loess floreció. Algunas partes de la tierra están ahora cubiertas de verde, la erosión del suelo se redujo y fluyen menos sedimentos hacia el río Amarillo de la región, lo que disminuye los riesgos de inundaciones.

Para van der Hoeven, fue una prueba más de que su plan podía funcionar.

Buscó a Liu, quien se sumó de inmediato. La idea de reverdecer lo que una vez fue una “tierra de leche y miel” era “muy emocionante”, le dijo Liu a CNN. “La escala alcanza un nivel que ayuda a demostrar que la restauración se puede hacer a escala planetaria”.

Este se sumaría a otros grandes proyectos de reforestación del desierto que también están en marcha.

La Gran Muralla Verde en África, por ejemplo, se puso en marcha en 2007 para ayudar a combatir la desertificación.

La iniciativa, que originalmente iba a ser un cinturón de árboles plantados a lo largo de miles de kilómetros en la región del Sahel del continente, se transformó en un “mosaico de paisajes verdes y productivos” en 11 países, dijo Susan Gardner, directora de la división de ecosistemas del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Nairobi.

Los esfuerzos de restauración son esenciales para enfrentar la crisis climática, la pérdida de la naturaleza y la contaminación, le dijo Gardner a CNN. “No tenemos otra opción. Tenemos que hacerlo; tenemos que escuchar a la ciencia y actuar ahora”.

¿Una "distracción llamativa"?

Pero los ecosistemas son increíblemente complejos y cuando se trata de proyectos enormes y transformadores como reverdecer un desierto, algunos expertos están preocupados por las consecuencias no deseadas.

En la búsqueda de un proyecto que llegue a buen puerto, existe el riesgo de que se opte por especies no autóctonas de rápido crecimiento que no sobrevivan o se vuelvan invasivas, superen a las plantas autóctonas circundantes y dañen la vida silvestre, dijo Alice Hughes, profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Hong Kong. Otras requieren de mucha agua, lo que puede causar conflictos con las necesidades de las personas.

Durante las primeras etapas del proyecto de la Gran Muralla Verde de África, muchos de los árboles murieron por falta de agua, por negligencia o porque no eran aptos para esa tierra.

Incluso en la meseta de Loess, ampliamente considerada como un éxito asombroso, hay evidencia de que la vegetación puede estar acercándose, o incluso superando, lo que el suministro de agua local puede soportar.

Un estudio de la región realizado en 2020 concluyó que los niveles más altos de evaporación de árboles y plantas tenían poco impacto en términos de aumento de las precipitaciones e incluso condujeron a una “menor disponibilidad de agua para la agricultura u otras demandas humanas”.

Modificar el ecosistema también podría significar “cambiar potencialmente los patrones climáticos, lo que podría reducir la humedad y provocar sequías en otras partes”, dijo Hughes. La evaporación puede enfriar un lugar pero simplemente depositar ese calor en otros lugares.

La plantación de vegetación podría incluso acabar teniendo un efecto de calentamiento. Los desiertos de colores claros pueden reflejar más energía solar hacia el espacio que la vegetación más oscura. “Los desiertos en realidad enfrían el planeta”, dijo Raymond Pierrehumbert, profesor de física de la Universidad de Oxford.

Pierrehumbert le dijo a CNN que si bien reverdecer las zonas áridas podría tener efectos de enfriamiento local, podrían terminar “dejando al resto del planeta en una situación peor”.

“También tenemos que preguntarnos por qué lo hacemos”, afirmó Hughes. Estos proyectos pueden actuar como “distracciones llamativas”, agregó. “Suenan mucho más emocionantes que el trabajo básico de proteger los sistemas intactos existentes, que siguen desapareciendo a un ritmo asombroso”.

Sin embargo, para Liu existe una gran diferencia entre los desiertos naturales y aquellos que los seres humanos ayudaron a crear. El argumento de que no se deben tocar los desiertos generados por los seres humanos, incluso los que existen desde hace miles de años, no le parece "lógico”, afirmó.

Van der Heoven admitió que el proyecto es complejo, pero cree que es vital intentarlo. “Debemos proteger la naturaleza con todo lo que tenemos, pero también debemos restaurarla con todo lo que tenemos”, comentó.

Está estudiando exactamente qué plantas podrán atraer la vida silvestre y sobrevivir a los impactos futuros del cambio climático. También cree que el cambio del clima en la península del Sinaí tendrá un efecto dominó positivo para la región.

Quizás uno de los mayores obstáculos actuales es la inestabilidad regional mientras continúa la guerra en Gaza.

A finales de 2022, el gobierno egipcio firmó un acuerdo para iniciar la investigación y la planificación de la restauración del lago Bardawil. El proyecto debía comenzar en diciembre, pero el conflicto lo retrasó, afirmó van der Hoeven.

Todavía confía en que esto sucederá y piensa que la situación actual “crea un argumento aún más sólido” a favor de la reforestación como una forma de ayudar a generar más oportunidades y prosperidad.

Lo que está claro es que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, dos crisis globales interrelacionadas, están empeorando, y en la lucha por resolverlas, la idea de reverdecer las tierras áridas gana terreno.

Como ocurre con muchas ideas convincentes y descabelladas para abordar problemas enormes y complejos, hay quienes llaman a la cautela y advierten de las peligrosas consecuencias de apresurarse, y hay quienes sostienen que la situación es ahora tan urgente que no hay otra opción que intentarlas.

Van der Hoeven está firmemente en este último campo.

La regeneración del mundo natural “es la única salida al caos en el que nos encontramos”, afirmó. “Ya no hay tiempo para no actuar. Debemos actuar y aceptar que no lo sabemos todo”.