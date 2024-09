Superados en armas y en número, el ejército de Ucrania lucha con baja moral y sufriendo deserciones

¿Cuáles son los objetivos reales de Rusia sobre Ucrania? 1:57

(CNN) — Dima nunca apaga un cigarrillo hasta que lo fuma hasta el filtro, arriesgándose a quemarse los dedos para exprimir una calada más. Pasó años en las líneas del frente ucranianas. Conoce el valor de un buen cigarrillo.

Como comandante de batallón, Dima estaba a cargo de unos 800 hombres que lucharon en algunas de las batallas más feroces y sangrientas de la guerra, la más reciente cerca de Pokrovsk, la estratégica ciudad oriental que ahora está al borde de caer en manos de Rusia.

Pero con la mayoría de sus tropas ahora muertas o gravemente heridas, Dima decidió que ya había tenido suficiente. Renunció y tomó otro trabajo con el ejército, en una oficina en Kyiv.

De pie fuera de esa oficina, fumando en cadena y bebiendo café dulce, le dijo a CNN que simplemente no podía soportar ver morir a sus hombres.

Dos años y medio de dura ofensiva rusa han diezmado muchas unidades ucranianas. Los refuerzos son escasos, dejando a algunos soldados exhaustos y desmoralizados. La situación es particularmente grave entre las unidades de infantería cerca de Pokrovsk y en otros lugares de la línea del frente oriental, donde Ucrania lucha por detener los avances graduales de Rusia.

publicidad

CNN habló con seis comandantes y oficiales que están o estuvieron hasta hace poco luchando o supervisando unidades en la zona. Los seis dijeron que la deserción y la insubordinación se están convirtiendo en un problema generalizado, especialmente entre los soldados recién reclutados.

Cuatro de los seis, incluido Dima, han pedido que se cambien o se retengan sus nombres debido a la naturaleza sensible del tema y porque no están autorizados a hablar con los medios.

“No todos los soldados movilizados están abandonando sus posiciones, pero la mayoría sí. Cuando los nuevos llegan aquí, ven lo difícil que es. Ven muchos drones enemigos, artillería y morteros”, dijo a CNN un comandante de unidad que actualmente lucha en Pokrovsk. También pidió permanecer en el anonimato.

“Van a las posiciones una vez y, si sobreviven, nunca regresan. O abandonan sus posiciones, se niegan a entrar en batalla o intentan encontrar una manera de dejar el ejército”, agregó.

A diferencia de aquellos que se ofrecieron como voluntarios al principio de la guerra, muchos de los nuevos reclutas no tuvieron opción de entrar en el conflicto. Fueron llamados después de que la nueva ley de movilización de Ucrania entrara en vigor en la primavera y no pueden irse legalmente hasta que el gobierno introduzca la desmovilización, a menos que obtengan un permiso especial para hacerlo.

Sin embargo, los problemas de disciplina claramente comenzaron mucho antes de esto. Ucrania pasó por una etapa extremadamente difícil durante el invierno y la primavera pasados. Meses de retraso en la llegada de la asistencia militar estadounidense al país llevaron a una escasez crítica de municiones y una gran caída en la moral.

Varios soldados le dijeron a CNN en ese momento que a menudo se encontraban en una buena posición, con una vista clara del enemigo que se acercaba y sin rondas de artillería para disparar. Algunos hablaron de sentirse culpables por no poder proporcionar una cobertura adecuada para sus unidades de infantería.

“Los días son largos, viven en un refugio, de guardia las 24 horas del día y, si no pueden disparar, los rusos tienen ventaja, los oyen avanzar y saben que si hubieran disparado no habría sucedido”, dijo Andryi Horetskyi, un oficial militar ucraniano cuya unidad ahora lucha en Chasiv Yar, otro punto caliente de la línea del frente oriental.

Serhiy Tsehotskiy, un oficial de la 59ª Brigada de Infantería Motorizada Separada, le dijo a CNN que la unidad intenta rotar a los soldados cada tres o cuatro días. Pero los drones, que solo han aumentado en número a lo largo de la guerra, pueden hacer que eso sea demasiado peligroso, obligando a los soldados a quedarse más tiempo. “El récord es de 20 días”, dijo.

A medida que la situación en el campo de batalla se deterioraba, un número creciente de tropas comenzó a rendirse. Solo en los primeros cuatro meses de 2024, los fiscales iniciaron procedimientos penales contra casi 19,000 soldados que abandonaron sus puestos o desertaron, según el parlamento ucraniano. Más de un millón de ucranianos sirven en las fuerzas de defensa y seguridad del país, aunque este número incluye a todos, incluidas las personas que trabajan en oficinas lejos de las líneas del frente.

Es un número asombroso y, muy probablemente, incompleto. Varios comandantes le dijeron a CNN que muchos oficiales no informarían sobre la deserción y las ausencias no autorizadas, esperando en cambio convencer a las tropas de regresar voluntariamente, sin enfrentar castigos.

Este enfoque se volvió tan común que Ucrania cambió la ley para despenalizar la deserción y la ausencia sin permiso, si se comete por primera vez.

Horetskyi le dijo a CNN que este movimiento tenía sentido. “Las amenazas solo empeorarán las cosas. Un comandante inteligente retrasará las amenazas o incluso las evitará”, dijo.

Pokrovsk se ha convertido en el epicentro de la lucha por el este de Ucrania. Las fuerzas rusas han estado avanzando hacia la ciudad durante meses, pero sus avances se aceleraron en las últimas semanas a medida que las defensas ucranianas comienzan a desmoronarse.

"Todo se siente igual"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dejado claro que su objetivo es tomar el control de la totalidad de las regiones de Donetsk y Luhansk en Ucrania, y tomar Pokrovsk, un importante centro militar y de suministros, sería un paso importante hacia ese objetivo.

Se encuentra en una carretera clave que la conecta con otras ciudades militares de la zona y un ferrocarril que la une con Dnipro. La última mina de coque importante que aún está bajo el control de Kyiv también está justo al oeste de la ciudad, suministrando coque para fabricar acero, un recurso indispensable en tiempos de guerra.

Los soldados ucranianos en la zona pintan un cuadro sombrío de la situación. Las fuerzas de Kyiv están claramente superadas en número y en armas, con algunos comandantes estimando que hay 10 soldados rusos por cada ucraniano.

Pero también parecen estar luchando con problemas de su propia creación.

Un oficial de una brigada que lucha en Pokrovsk, que pidió que su nombre se retuviera por razones de seguridad, le dijo a CNN que la mala comunicación entre diferentes unidades es un problema importante allí.

Incluso ha habido casos de tropas que no revelan la imagen completa del campo de batalla a otras unidades por temor a que eso las haga quedar mal, dijo el oficial.

Un comandante de batallón en el norte de Donetsk dijo que su flanco fue dejado recientemente expuesto a ataques rusos después de que soldados de unidades vecinas abandonaran sus posiciones sin informarlo.

El alto número de diferentes unidades que Kyiv ha enviado a las líneas del frente oriental ha causado problemas de comunicación, según varios soldados de base que hasta hace poco luchaban en Pokrovsk.

Uno dijo que no era raro que los bloqueadores de señales ucranianos afectaran la coordinación vital y los lanzamientos de drones porque las unidades de diferentes brigadas no se comunicaban adecuadamente.

Un grupo de zapadores, o ingenieros de combate, habló con CNN cerca de la frontera entre Ucrania y la región rusa de Kursk, donde han sido recientemente redistribuidos desde el sur de Pokrovsk.

Kyiv lanzó su incursión sorpresa en Kursk el mes pasado, tomando a Moscú por sorpresa y avanzando rápidamente unos 30 kilómetros en territorio ruso.

Los líderes de Ucrania, incluido el presidente Volodymyr Zelensky, dijeron que uno de los objetivos de la operación era prevenir futuros ataques en el norte de Ucrania, al tiempo que mostraban a los aliados occidentales de Kyiv que, con el apoyo adecuado, el ejército ucraniano puede contraatacar y eventualmente ganar la guerra.

La operación también dio un gran impulso a una nación exhausta. Ucrania ha estado a la defensiva durante la mayor parte del año pasado, soportando ataques implacables, apagones y pérdidas desgarradoras.

Pero los zapadores no estaban tan seguros de la estrategia. Habiendo terminado una larga misión al otro lado de la frontera, estaban desplomados alrededor de una mesa fuera de un restaurante cerrado cerca de la frontera, esperando que llegara su coche.

Fumando en cadena y tratando de mantenerse despiertos, cuestionaron por qué fueron enviados a Kursk cuando la línea del frente oriental está en desorden.

“Se sintió extraño entrar en Rusia, porque en esta guerra se suponía que debíamos defender nuestra tierra y nuestro país, y ahora estamos luchando en el territorio del otro país”, dijo uno de ellos. CNN no revela sus identidades porque no estaban autorizados a hablar con los medios y debido a la naturaleza sensible de sus palabras.

Los cuatro han estado luchando durante más de dos años y medio y su trabajo es duro. Como zapadores, pasan días en las líneas del frente, despejando campos de minas, preparando defensas y realizando explosiones controladas. Pueden encontrarse bajo ataque, por delante incluso de la primera línea de infantería, arrastrando alrededor de 40 kilogramos de equipo y cuatro minas antitanque, cada una de unos 10 kilogramos

Hablando con CNN, parecían completamente exhaustos. No tuvieron descanso entre su misión en Pokrovsk y la de Kursk.

“Depende de cada comandante. Algunas unidades reciben rotaciones y tienen tiempo libre, mientras que otras están luchando sin parar, todo el sistema no es muy justo”, dijo uno de los soldados. Al ser preguntados si los avances en Kursk les dieron el mismo impulso que al resto de la nación, se mostraron escépticos.

“Después de tres años de esta guerra, todo se siente igual”, dijo uno de los hombres a CNN.

"Enfoque podrido"

Hablando con CNN el jueves, el comandante en jefe de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, admitió que la baja moral sigue siendo un problema y dijo que elevarla era “una parte muy importante” de su trabajo.

“La operación de Kursk... mejoró significativamente la moral no solo del ejército sino de toda la población ucraniana”, dijo.

Dijo que había estado yendo a las líneas del frente regularmente para reunirse con los soldados allí y hacer lo que pudiera para hacerlos sentir mejor. “Nos entendemos sin importar con quién esté hablando, ya sea un soldado ordinario, un fusilero, por ejemplo, o un comandante de brigada o un comandante de batallón... Conozco todos los problemas que experimentan nuestros militares, soldados y oficiales. La línea del frente es mi vida”, dijo.

Y Horetskyi, un oficial especialmente entrenado para proporcionar apoyo moral y psicológico a las tropas, es parte del plan para elevar la moral.

Durante un reciente permiso en Kyiv, Horetskyi le dijo a CNN que, aunque su papel ha existido durante un tiempo, consistía principalmente en papeleo. Ahora pasa mucho más tiempo con su unidad, controlando y asegurándose de que no se agotan. No es que su ayuda siempre sea apreciada.

“Tienen esta idea de que soy un psicólogo que les hará tomar miles de pruebas y luego les dirá que están enfermos, así que trato de romper las barreras”, dijo, y agregó que pequeñas distracciones pueden prevenir una espiral descendente.

En la monotonía de la guerra, cualquier ruptura con la rutina puede ayudar, dijo. Esto puede incluir un baño en una ducha real, un corte de pelo o ir a nadar a un lago. “Es una cosa tan pequeña, pero los saca de la rutina por medio día, los hace felices y pueden regresar a sus posiciones un poco más relajados”, explicó Horetskyi.

Incluso los oficiales con muchos años de experiencia están encontrando difícil la situación en el este.

Algunos, como Dima, se están transfiriendo a puestos lejos de las líneas del frente. Dijo que su decisión de dejar el campo de batalla se debió principalmente a desacuerdos con un nuevo comandante.

Eso también es cada vez más común, dijeron varios oficiales a CNN.

Las filas del batallón de Dima se fueron reduciendo cada vez más, hasta que la unidad desapareció.

Nunca recibieron suficientes refuerzos, dice Dima, algo que culpa directamente al gobierno y su reticencia a reclutar a más personas.

El batallón sufrió pérdidas dolorosas en el último año, luchando en múltiples líneas del frente antes de ser enviado a Pokrovsk sin ningún descanso. Dima vio morir y herir a tantos de sus hombres que se volvió insensible.

Sin embargo, le dijo a CNN que está decidido a regresar a las líneas del frente, pero hará un cambio primero.

“Ahora tomé la decisión de que dejaré de apegarme emocionalmente a las personas. Es un enfoque podrido, pero es el más sensato”, dijo.