'Todavía me tiemblan las manos': Dos conductores detallan tiroteo en la Interestatal 75 en el condado de Laurel

Esta imagen publicada por el Departamento de Bomberos de Mount Vernon muestra el tráfico detenido durante un tiroteo activo en la Interestatal 75 al norte de London, Kentucky, el sábado 7 de septiembre de 2024. Crédito: Departamento de Bomberos de Mount Vernon.

(CNN) -- Una mujer que conducía de Nueva York a Tennessee dio detalles desgarradores sobre el tiroteo que ocurrió en la Interestatal 75 cerca de London, Kentucky, este domingo.

Christina DiNoto dijo a CNN que ella y su amiga estaban conduciendo desde Rochester, Nueva York, a Knoxville, Tennesee, y cuando llegaron a London, Kentucky, escucharon lo que ella describió como un "fuerte ruido".

"Íbamos conduciendo y, de repente, fue como si una piedra atravesara mi ventanilla trasera y me doliera el oído", dijo DiNoto. "Y nos miramos y dijimos: '¿Ha sido un disparo?'. Y luego dijimos: 'No, no ha sido un disparo'".

DiNoto dijo que se dio cuenta de que un camión que circulaba junto a su Toyota 4Runner redujo la velocidad y se apartó al arcén. Así que, en un principio, pensó que habían sufrido un reventón de neumáticos.

DiNoto dijo también que vio pasar varios vehículos de la policía a gran velocidad después de oír lo que más tarde percibieron como un disparo. Añadió que había «tantos» neumáticos en el arcén de la autopista.

No fue hasta aproximadamente 90 minutos después cuando les informaron del lugar del tiroteo en la autopista.

DiNoto dijo que cuando llegaron a la casa de un amigo, se dieron cuenta de lo que parecían ser rasguños de pintura en el panel de la esquina trasera de su vehículo.

"Estábamos como, '¡Oh, Dios mío!" dijo DiNoto.

Dice que se siente increíblemente afortunada.

El alcalde de Londres dice que las autoridades conocen "el área general" donde está el sospechoso y pide a los residentes que "por favor no salgan a disparar"

Las autoridades saben "el área general" donde un sospechoso es como un hombre de caza continúa después de un tiroteo este sábado cerca de la Interestatal 75 en Kentucky, según el alcalde de Londres Randall Weddle.

"Conocemos el área general donde se encuentra este individuo", dijo Weddle, añadiendo que no revelará esa información por el momento.

Nueve vehículos habían sido tiroteados en los carriles norte y sur de la I-75 el sábado, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Laurel en un comunicado.

Cinco personas sufrieron heridas de bala, dijo a CNN el adjunto de Asuntos Públicos de la Oficina del Sheriff del Condado de Laurel, Gilbert Acciardo.

"La escena está siendo contenida durante la noche y una búsqueda activa y la continuación de la investigación se producirá al amanecer del domingo por la mañana", dijo la oficina del sheriff.

Weddle está pidiendo a los residentes que permanezcan en sus casas y se abstengan de disparar armas.

"Si crees que escuchas algo fuera de tu casa, por favor no salgas a disparar", dijo Weddle en un mensaje de vídeo publicado en Facebook. "Nuestros agentes podrían estar en esa zona o los socorristas. Llame al 911"..

Weddle reconoció los numerosos rumores que rodean la persecución y aclaró que el sospechoso no se encuentra en Lily, una comunidad a unos 13 kilómetros de London.

"Vamos a unirnos, a seguir rezando por esta comunidad, rezando por nuestros primeros intervinientes y rezando por todos los que están involucrados en esto", dijo Weddle.