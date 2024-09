Edmundo Gonzalez, del dicho al hecho. ¿Cómo se precipitó su decisión de pedir asilo en España?

¿Cómo sigue el proceso de exilio de Edmundo González Urrutia? 1:49

(CNN Español) - -En la medianoche de este sábado, una noticia sorprendió a los venezolanos: Edmundo González Urrutia, candidato opositor a la presidencia, estaba en un avión con destino a España.

Fue la vicepresidenta ejecutiva del país, Delcy Rodríguez, quién difundió esta información en Instagram, en un mensaje en el que dijo que el Gobierno le otorgó el salvoconducto para abandonar el territorio "en aras de la tranquilidad y paz política en el país". Minutos más tarde, la defensa de González Urrutia confirmó su salida del país.

¿Qué precipitó la decisión de abandonar Venezuela? Esto es lo que sabemos

El 2 de septiembre, la Fiscalía General de Venezuela obtuvo una orden de arresto contra González, en el marco de una investigación que busca determinar quiénes son los responsables de la página web Resultados con Vzla, que, según sus creadores, contiene el 83,50% de las actas arrojadas por las máquinas de votación el 28 de julio.

Tres días después, el jueves 5, José Vicente Haro, el abogado de González, aseguró que, a pesar de la orden de aprehensión contra su cliente, no estaba planteado que se exilie o pida asilo en una embajada ya que se necesitaba que él exija, junto a los venezolanos, el respeto a lo decidido en las urnas el pasado 28 de julio y la transición política.

¿Qué cambió los planes para el candidato presidencial de la oposición mayoritaria?

El viernes 6 en la noche, las fuerzas de seguridad de Venezuela rodearon la embajada de Argentina en Caracas. La situación se extendió a lo largo de la noche hasta la mañana del sábado 7.

No era el primer momento de tensión que se vivía en esa sede diplomática tras las elecciones del 28 de julio. Brasil había sido nombrado como representante de los intereses de Argentina en Venezuela desde el 29 de julio, cuando el Gobierno de Javier Milei suscribiera un comunicado, junto con otros seis países, que exigía el respeto a la voluntad expresada en las urnas, una manera de no reconocer el anuncio de la supuesta victoria de Maduro. En respuesta, la cancillería venezolana ordenó el retiro de todo el personal diplomático de esos siete gobiernos.

Seis opositores venezolanos, estrechos colaboradores de la líder opositora, María Corina Machado, permanecen refugiados allí. El Gobierno de Argentina ya solicitó salvoconductos para que se les permita salir de Venezuela. Hasta ahora, las autoridades venezolanas no han concedido las peticiones.

El sábado, luego del asedio, el Gobierno de Venezuela anunció que revocaba la autorización a Brasil para representar los intereses de Argentina.

Según el abogado de González Urrutia, José Vicente Haro, esta situación precipitó la decisión de la salida del exembajador a España. Fue una “decisión de urgencia", que tomó en cuestión de horas para preservar su vida, su libertad, y para garantizar el bienestar de su familia, explicó Haro a CNN.

"Su vida corría peligro, su integridad física, su libertad y lo que es, en general, sus seguridades personales corrían peligro", agregó.

El abogado detalló que González pensaba que las autoridades venezolanas podrían acechar cualquier embajada si él intentaba resguardarse en ellas.

"Había dos opciones y se lo tengo que decir abiertamente: o ir a prisión injustamente por delitos que no ha cometido, por hechos que no revisten carácter penal, por hechos que se presumen como delitos, según el Ministerio Público -que él en modo alguno ha cometido- o preservar la vida de él a través de una decisión sobrevenida que incluso a la medianoche del día viernes no estaba seguro de adoptarla", indicó Haro.

En un mensaje de audio difundido el domingo, el propio González confirmó que su salida de Caracas estuvo rodeada de "expresiones, coacciones y amenazas, de no permitir mi salida".

¿Dónde estuvo González en los días previos a su partida hacia España?

Si bien no se han difundido todos los detalles, el ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, Caspar Veldkamp, confirmó el domingo que alojó a Edmundo González en la embajada de Caracas antes de pedir asilo al Gobierno de España.

“A petición de su urgencia, el día después de las elecciones, decidí darle la hospitalidad en la residencia del Estado del Reino de los Países Bajos en Caracas durante el tiempo que sea necesario”, dijo el funcionario en un comunicado.

El canciller agregó que, a comienzos de septiembre, Edmundo González anunció su intención de abandonar la residencia y el país.

“Luego le hablé sobre la situación en Venezuela, de a importancia del trabajo de la oposición y la transición hacia la democracia, y subrayé nuestra continua hospitalidad. A pesar de todo, manifestó su deseo de marcharse y continuar su lucha desde España”, agregó el diplomático.

En tanto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó que González solicitó el asilo político y que pasó unos días en la residencia de la embajada de España en Caracas.

¿Qué dijo el Gobierno de Venezuela?

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo en conferencia de prensa el domingo que el Gobierno venezolano había otorgado el salvoconducto que permitió la salida del opositor a Europa.

Saab dijo que González le solicitó un salvoconducto directamente en una carta, lo que le permitió viajar a España. Cuando se le preguntó sobre la “coerción y las amenazas” que González citó entre sus razones para pedir el asilo, Saab respondió que la presión y las amenazas vinieron de la líder opositora María Corina Machado.

“González fue víctima de presiones de su partido que lo obligaron a tomar decisiones (…) hay una fractura absoluta en esa oposición extremista”.

Sin dar más detalles ni proporcionar pruebas, el fiscal general también dijo que González fue presionado por su equipo para que no se presentara a su citación relacionada con la investigación de los presuntos delitos asociados con las disputadas elecciones presidenciales de julio.

Haro, abogado de González, respondió que eso no era cierto y reiteró que el rival de Maduro en las elecciones estaba lidiando con “persecución constante y amenazas” a su vida antes de decidir pedir asilo en España. Insistió en que la salida de su cliente no significa que reconozca los resultados publicados del Consejo Nacional Electoral (CNE), que declaró a Nicolás Maduro ganador de las elecciones presidenciales sin haber mostrado el resultado desglosado por centro y mesa de votación.

"Esto lo digo para que quede claro que, con respecto a las comparecencias del Ministerio Público, nunca hubo un consentimiento de asistir a ese proceso judicial, porque, primero, los hechos que se le pretendían atribuir no revisten carácter penal. Segundo, él no ha cometido delito alguno".

En tanto, Saab aseguró que el caso contra González será cerrado, luego de que González Urrutia saliera a España.

Con información de Marlon Sorto, Abel Alvarado, Osmary Hernández, Manuel Cobela, Omar Fajardo y Pau Mosquera