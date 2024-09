¿Quién es Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de AMLO que buscará un cargo en Morena?

El balance de los seis años de gobierno de López Obrador 2:52

(CNN Español) -- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este lunes que su hijo Andrés Manuel López Beltrán participará en el partido oficialista Morena ―que en dos semanas renovará su dirigencia―, aunque no detalló en qué cargo.

El mandatario dijo que había pactado con sus hijos mayores que no participaran en cargos públicos mientras él estuviera activo en política, lo cual aseguró que concluirá cuando termine su mandato el próximo 30 de septiembre.

“José Ramón, según ha manifestado, no va a trabajar en el gobierno. Gonzalo tampoco. Andrés sí, pero no en el gobierno, él va a participar en Morena, quiere ayudar a consolidar Morena, no voy yo a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morena (…) Quiere apostar a ser electo, no impuesto”, dijo López Obrador en su habitual conferencia de prensa.

El líder estatal de Morena en Tabasco, Joaquín Baños, dijo el miércoles pasado a medios locales que promoverían a López Beltrán como candidato a secretario general del partido cuando se renueve la dirigencia nacional de Morena, prevista para el próximo 22 de septiembre. Como secretario general, tendría las funciones de convocar a las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional, dar seguimiento a los acuerdos y representará al partido en ausencia del presidente.

A continuación, te contamos quién es Andrés Manuel López Beltrán y cuál es su trayectoria.

Andrés Manuel López Beltrán es el segundo hijo de López Obrador y su primera esposa Rocío Beltrán Medina, quien falleció en 2003.

Estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), según medios locales.

López Beltrán, de 38 años, es fundador de Morena ―surgido en 2014. El presidente del partido, Mario Delgado, dijo en una entrevista a Radio Fórmula que “es un miembro muy activo de Morena”.

Desde joven, ha acompañado los actos electorales y las movilizaciones sociales encabezadas por su padre. No ha asumido cargos públicos, ni usa redes sociales.

“No somos estos juniors abusivos del poder, nosotros no vamos a hacer parte del gobierno, no creemos en el nepotismo, creemos que es una lacra más de este sistema”, dijo López Beltrán en una entrevista para el documental “Esto soy”, producido en 2017, de cara a la elección que su padre ganó.

CNN solicitó a la dirigencia nacional de Morena más información sobre el currículum de López Beltrán, y está a la espera de respuesta.

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y medios como Latinus han señalado que una red de amigos del hijo del mandatario se ha beneficiado con negocios millonarios en proyectos importantes del actual gobierno, como la refinería en Dos Bocas y el malecón de Villahermosa.

Andrés López Beltrán y su hermano Gonzalo respondieron en una carta pública en el periódico La Jornada que no existía ninguna prueba que sustentara la información presentada y que las afirmaciones estaban basadas en “supuestos, dichos de terceros, conjeturas, redacción tendenciosa y editorialización de la información”.

También el presidente López Obrador ha defendido a su hijo, afirmando que no estaba vinculado con ningún contrato del gobierno.

“Acaban de sacar un reportaje estos de Claudio X. González (presidente de MCCI) de que mi hijo Andrés tiene un amigo y ese amigo recibió contratos en Quintana Roo, y... ¡Qué barbaridad! Pues yo soy amigo de muchísima gente que reciben contratos. ¿Y yo qué tengo que ver?”, señaló en su conferencia matutina del 8 de diciembre de 2023.

López Beltrán es fundador de Rocío Chocolates, que se define como empresa familiar dedicada a la transformación del cacao de forma artesanal, y que fue nombrada en honor de su madre fallecida. “Rocío es el amor de una madre que ya no está físicamente pero que está presente en nuestra formación moral y profesional. Para nuestras plantas es esa lluvia tenue que, aunque no se nota, ayuda a su crecimiento y fecunda en ellas un cacao de calidad y único”, señala la página oficial de la tienda.