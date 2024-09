Se amplía la búsqueda de un hombre que supuestamente arrojó café hirviendo sobre un bebé

Esta imagen publicada por la Policía de Queensland muestra a un hombre que, según afirman, vertió café caliente sobre un bebé en un parque de Brisbane. Policía de Queensland

(CNN) -- Un hombre buscado por supuestamente arrojar café hirviendo sobre un bebé en un ataque no provocado en un parque en el estado de Queensland, en el norte de Australia, es ahora objeto de una persecución internacional.

El inspector detective de la Policía de Queensland, Paul Dalton, dijo este lunes que los oficiales estaban trabajando con socios internacionales para encontrar al hombre, identificado como un ciudadano extranjero de 33 años, que se sabe que huyó del país cuatro días después del presunto ataque.

Un niño de nueve meses, conocido simplemente como Luka, sufrió graves quemaduras en la cara, los brazos y las piernas cuando el hombre supuestamente le arrojó la bebida hirviendo mientras estaba sentado con su madre en el césped del parque Hanlon en Brisbane el 27 de agosto.

Un video de circuito cerrado de televisión publicado por la Policía muestra al hombre huyendo de la escena, vistiendo una camisa a cuadros azul, sombrero negro y gafas.

Dalton dijo que las primeras investigaciones se retrasaron debido a información falsa sobre el nombre del hombre y la vigilancia del operativo policial por parte del propio sospechoso.

publicidad

“Pronto nos quedó claro que esta persona conocía las metodologías policiales y seguramente estaba realizando actividades de contravigilancia, lo que hizo que la investigación fuera bastante compleja”, dijo Dalton a los periodistas.

Después del ataque, el hombre tomó un taxi hasta el centro de la ciudad de Brisbane y luego condujo en automóvil a través de la frontera estatal hacia Nueva Gales del Sur antes de volar desde el aeropuerto de Sydney el 31 de agosto.

"No fue hasta el primero de septiembre que pudimos ponerle un nombre al rostro que aparece en las cámaras de seguridad", dijo Dalton, quien se negó a identificar al hombre o su destino por temor a obstaculizar la investigación.

Dalton dijo que la Policía había identificado al hombre poco después de que huyera y le dijo a los periodistas: "Estaba en el centro de investigación cuando le pusimos un nombre a la cara, y era una habitación muy feliz, solo para que hiciéramos una verificación en 15 minutos y descubrimos que lo perdimos".

Dalton describió al hombre como un “trabajador itinerante” que había ido y venido de Australia con varias visas desde 2019 y había ingresado al país por última vez en enero de 2022.

La Policía no ha podido determinar el motivo del hombre.

“No dejo de pensar en ello. No podemos encontrar un motivo”, dijo Dalton. “Se podría pensar que una persona racional y normal no haría algo así. Pero no siempre es así”.

La madre del niño, que no puede ser identificada por razones legales, dijo a los medios locales en ese momento que "todo fue muy rápido y caótico".

“En ese momento no entendí muy bien qué había pasado, pero comencé a gritar pidiendo ayuda y a gritar que hacía calor y que mi hijo se había quemado”, dijo la madre.

Los espectadores corrieron con agua para mojar al niño antes de llevarlo al hospital, donde, según se informa, desde entonces ha sido sometido a múltiples cirugías por quemaduras graves en el mentón, el cuello, el pecho y la espalda.

En ese momento, la Policía publicó un video de CCTV del hombre y pidió a las personas que lo reconocieran que se presentaran.

“Las imágenes son bastante claras. Estoy seguro de que si miras las imágenes y conoces a esa persona, sabrás quién es”, dijo Dalton a los medios el 28 de agosto.

La investigación llevó a la Policía a Nueva Gales del Sur y Victoria, donde el hombre había vivido en varias direcciones con distintas visas de trabajo y vacaciones.

La Policía dijo que habían hablado con sus colegas sobre sus movimientos.