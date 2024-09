SpaceX se propone despegar esta semana a la tripulación de Polaris Dawn en una arriesgada misión a pesar de las inclemencias meteorológicas

Esta es la tripulación de la misión Polaris Dawn de SpaceX 2:46

(CNN) -- SpaceX hará otro intento para que Polaris Dawn —una arriesgada misión que enviará a cuatro civiles a los cinturones de radiación y a un histórico paseo espacial— despegue esta semana.

El arriesgado vuelo intentará despegar del Centro Espacial Kennedy de Florida no antes de las 3:38 a.m. (hora de Miami) de este martes, con oportunidades de lanzamiento adicionales a las 5:23 a.m. (hora de Miami) y a las 7:09 a.m. (hora de Miami) de este martes. Está previsto que SpaceX transmita el evento por Internet a partir de la medianoche del día del despegue.

Según SpaceX, habrá más oportunidades de lanzamiento en las primeras horas de la mañana de este miércoles.

Los intentos previos de lanzar la misión Polaris Dawn a finales de agosto se vieron frustrados por un problema del sistema de tierra en el lugar de lanzamiento y por retrasos meteorológicos. Y el tiempo podría volver a impedir que el viaje sin precedentes se inicie este martes.

Las últimas previsiones sitúan las probabilidades de que las condiciones de lanzamiento sean desfavorables en un 60%, según una publicación este domingo de SpaceX en X, la plataforma de redes sociales antes conocida como Twitter.

Los controladores de la misión también están vigilando de cerca las perspectivas meteorológicas en la costa de Florida, donde la tripulación de Polaris Dawn amerizará en uno de varios lugares tras su viaje de cinco días al espacio.

"Las condiciones meteorológicas en los posibles lugares de amerizaje para el regreso de Dragon a la Tierra siguen siendo un tema de vigilancia", según SpaceX.

A pesar de las previsiones, Jared Isaacman, el multimillonario fundador de la empresa de plataformas de pago Shift4, dijo este domingo en X: "Esto supone una gran mejora con respecto a las dos últimas semanas. Estamos cada vez más cerca de poner esta misión en órbita".

Isaacman, que es a la vez financiador de esta misión junto a SpaceX y miembro de la tripulación en calidad de comandante de la misión, dejó claro anteriormente lo crucial que es para Polaris Dawn emprender el vuelo con unas condiciones meteorológicas prístinas en el horizonte para el regreso de la tripulación.

Debido a que el equipo dependerá en gran medida de los suministros de oxígeno durante los preparativos y la ejecución de un paseo espacial, la misión Polaris Dawn tendrá sólo alrededor de cinco o seis días de suministros de oxígeno a bordo, lo que requiere un retorno a tiempo, según Isaacman.

El paseo espacial, que está previsto que se inicie al comienzo del tercer día de vuelo de la tripulación de Polaris Dawn, marcará la primera vez que una tripulación privada de civiles lleva a cabo actividades extravehiculares, o EVA, en el espacio.

Un viaje peligroso

Acompañan a Isaacman en este vuelo su amigo íntimo y expiloto de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos Scott "Kidd" Poteet, así como las ingenieras de SpaceX Anna Menon y Sarah Gillis.

Además del riesgo que corre el equipo de Polaris Dawn, la cabina de la tripulación se adentrará en la primera franja de los cinturones de radiación Van Allen de la Tierra después de que la misión emprenda el vuelo; se trata de la primera misión de vuelos espaciales tripulados que viaja tan lejos desde que finalizó el programa Apolo de la NASA en 1972.

SpaceX también está compaginando Polaris Dawn con otras obligaciones en su centro de lanzamiento de Florida.

Se espera que la empresa ayude a activar en octubre el Europa Clipper de la NASA, una notable misión robótica destinada a explorar una luna helada en órbita alrededor de Júpiter.

Sin embargo, la plataforma de lanzamiento de SpaceX en Florida está preparada actualmente para un vuelo espacial tripulado, con la plataforma configurada para un cohete Falcon 9 de SpaceX, Crew Dragon y el brazo especial de acceso para la tripulación que permite a los astronautas subir al vehículo antes del vuelo.

Antes de que Europa Clipper despegue, SpaceX tendrá que convertir la plataforma de lanzamiento para acomodar un Falcon Heavy, un vehículo más grande que tiene tres veces más potencia que un Falcon 9.

Está previsto que la NASA ofrezca información actualizada sobre la misión Europa Clipper el lunes a las 16:00 horas (hora de Miami).