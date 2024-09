Las 5 cosas que debes saber este 10 de septiembre: Harris y Trump, cara a cara por primera vez

¿Qué precipitó la decisión de Edmundo González de abandonar Venezuela? La tormenta Francine se fortalece. Así es el nuevo iPhone 16. Catherine, princesa de Gales, terminó tratamiento de quimioterapia. Murió James Earl Jones, la icónica voz de Darth Vader. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Harris y Trump se enfrentan en su primer debate presidencial

La vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump se enfrentarán este martes en su primer (y tal vez único) debate presidencial. Se llevará a cabo a las 9 p.m. hora de Miami en el Centro Nacional de la Constitución en Filadelfia. Estas serán las reglas del debate.

2. ¿Qué precipitó la decisión de González de pedir asilo en España?

Una noticia sorprendió a los venezolanos el fin de semana: Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la mayoría opositora, salió en un avión con destino a España. ¿Qué precipitó su decisión de abandonar Venezuela? Esto es lo que sabemos.

Edmundo González continúa sin aparecer en público 2:47

3. La misión Polaris Dawn se lanza al espacio para hacer historia

La última misión de SpaceX, bautizada como Polaris Dawn, despegó del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida este martes a las 5:23 am hora del este de Estados Unidos. Este lanzamiento se produce después de que varios retrasos meteorológicos a finales de agosto y a primera hora de la mañana de este martes obstaculizaran los esfuerzos por despegar.

4. Evacuaciones por la tormenta tropical Francine

La tormenta tropical Francine se acerca a la categoría de huracán a medida que avanza hacia la costa del Golfo, donde algunas comunidades de Luisiana ya han empezado a evacuar y a cerrar de golpe sus compuertas en previsión de la probable llegada a tierra de la tormenta este miércoles.

Tormenta Francine se fortalece en el Golfo de México y alerta a EE.UU. 0:26

5. Israel bombardea una zona humanitaria de Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron una zona humanitaria creada para albergar personas desplazadas en el sur de Gaza, en lo que Israel dijo que fue un ataque contra terroristas de Hamas en el área.

A la hora del café

Así es el nuevo iPhone 16

Apple presentó este lunes una serie de nuevas tecnologías, como el iPhone 16, que incluye algunas actualizaciones impresionantes que la compañía espera que convenzan a los clientes, muchos de los cuales se han aferrado a sus dispositivos más antiguos. Te contamos fecha de lanzamiento, precios, colores, características y más.

Apple presentó su iphone 16 con IA generativa 2:59

La princesa de Gales terminó tratamiento de quimioterapia

Catherine, princesa de Gales, dijo que completó su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer y volverá gradualmente a la vida pública en los próximos meses.

Así fue el anuncio de Catherine, princesa de Gales, sobre el fin de su tratamiento contra el cáncer 3:04

James Earl Jones, icónica voz de Darth Vader y Mufasa, murió a los 93 años

James Earl Jones tuvo una distinguida carrera que abarcó unos 60 años y lo llevó desde el teatro de un pequeño pueblo del norte de Michigan hasta lo más alto de Hollywood, donde apareció en docenas de películas y series de televisión. (También prestó su voz al eslogan de CNN, "This is CNN", con una pausa dramática después de "This...").

Muere James Earl Jones, famoso por dar voz a Darth Vader y Mufasa 1:30

Hospitalizan de emergencia a Harvey Weinstein para una cirugía del corazón



Harvey Weinstein fue "trasladado de emergencia" al hospital Bellevue de Nueva York el domingo por la noche "debido a varias afecciones médicas", según los representantes del desacreditado exproductor de cine.

La cadena de noticias Univision anuncia la salida del periodista Jorge Ramos

La cadena de noticias Univision anunció este lunes que el periodista Jorge Ramos dejará su rol como presentador a finales de este año, después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

No hay una salida fácil para Venezuela, según Jorge Ramos 2:14

La cifra del día

12.000

Según las Naciones Unidas, se calcula que 12.000 pacientes esperan salir de Gaza para recibir atención médica urgente, pero las evacuaciones médicas están suspendidas desde el cierre del paso fronterizo de Rafah con Egipto hace cuatro meses.

La cita del día

“Es una despedida, digamos, como parte de la militancia de Morena, porque entramos a un nuevo proceso”

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, dijo este lunes que se despedirá de la militancia del partido oficialista Morena, que la llevó al poder.

Una leyenda de la izquierda mexicana entregará banda presidencial a Sheinbaum 3:04

Y para terminar...

Así se ven los perros surfeando en las olas en el Surf-A-Thon anual

Así se ven los perros surfeando en las olas en el Surf-A-Thon anual 0:34

Decenas de perros compitieron en el 19º Surf-A-Thon anual de San Diego, California, la competición canina de surf más antigua de Estados Unidos.