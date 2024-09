Así fue la detención de la estrella de los Miami Dolphins Tyreek Hill

(CNN) -- Han sido unos días llenos cargados para Tyreek Hill, estrella de los Miami Dolphins, quien fue detenido por la policía antes del partido inaugural de la temporada de su equipo el domingo.

Hill fue detenido apenas horas antes de ingresar al campo donde su equipo enfrentaría a los Jacksonville Jaguars por lo que su agente llamó una infracción de tránsito. La policía publicó imágenes del incidente el lunes por la noche.

El receptor abierto, que anotó un touchdown de 80 yardas en la victoria de remontada de 20-17 contra los Jaguars, dijo más tarde que todavía estaba confundido por lo que había sucedido con la policía previo al juego.

Después de su touchdown contra los Jaguars, Hill puso sus brazos detrás de la espalda con sus muñecas juntas, un guiño a haber sido esposado ese mismo día.

Tyreek Hill, estrella de los Miami Dolphins.

Tyreek Hill, estrella de los Miami Dolphins, es detenido por la Policía 1:26

publicidad

Las imágenes de la cámara corporal muestran a Hill siendo sacado de su coche

Esto es lo que sabemos sobre la detención de Hill antes del partido del domingo:

El Departamento de Policía de Miami-Dade (MDPD, en inglés) publicó inesperadamente el lunes por la noche las imágenes de la cámara corporal del incidente.

"Si bien el protocolo estándar es publicar las imágenes de la cámara corporal después de que haya concluido la revisión interna, las imágenes disponibles (un total de 105 minutos y 33 segundos) se publicarán al día siguiente del incidente para reforzar el compromiso del Departamento de mantener informado al público", dijo la directora Stephanie V. Daniels del departamento de policía, en un comunicado.

Las imágenes muestran a un oficial de policía acercándose al coche de Hill y golpeando la ventana después de hacerle una señal para que se detuviera. Hill baja la ventanilla y responde: "Oye, no golpees mi ventana de esa manera". El oficial le pregunta a Hill por qué no tiene puesto el cinturón de seguridad. Hill no responde y dice repetidamente: "No golpees mi ventana de esa manera".

El oficial le pregunta a Hill por qué tenía la ventanilla subida y dice que tuvo que tocar para avisarle que estaba allí.

"Dame mi multa, hermano, para poder irme, voy a llegar tarde. Haz lo que tengas que hacer", dijo Hill antes de subir la ventanilla.

El oficial le dice que mantenga la ventanilla baja y toca de nuevo, pero Hill no parece responder. El oficial toca de nuevo y le dice a Hill que mantenga la ventanilla baja. Hill baja un poco la ventanilla y responde: "No me digas qué hacer".

El oficial amenaza con hacer que Hill salga del coche si no mantiene la ventanilla baja, y luego inmediatamente después le ordena que salga. Otro oficial abre la puerta del coche de Hill y comienza a sacarlo del coche, diciendo: "¡Sal!" mientras Hill responde: "Salgo".

Se ve a los dos oficiales empujando a Hill al suelo mientras otro oficial se para. Se escucha a Hill decir: "Me van a arrestar" varias veces, y el oficial que lo retiene físicamente dice: "Cuando te decimos que hagas algo, lo haces. ¿Entiendes? ¿Entiendes? No es lo que tu quieres, sino lo que nosotros te decimos. Estás un poco confundido".

Se escucha a Hill decir: "Salgo, salgo", y el mismo oficial responde: "Demasiado tarde".

"Está bien, hermano, llévame a la cárcel, hermano, haz lo que tengas que hacer", dice Hill. "Lo haremos", responde el oficial.

El tiempo desde que el oficial golpea por primera vez la ventana de Hill hasta que está completamente esposado en el suelo es de alrededor de un minuto y medio. Luego, los oficiales ponen a Hill de pie y lo sientan en la acera. Mientras un oficial lo lleva lentamente a sentarse en el suelo, Hill dice: "Espera, hermano. Acabo de tener una cirugía en la rodilla". Mientras habla, otro oficial se le acerca por detrás y le pone un brazo alrededor del pecho. Comienza a tirar de Hill hacia el suelo mientras Hill repite: "Acabo de tener una cirugía en la rodilla".

El oficial que lo retiene dice: "De verdad, qué coincidencia. ¿Te operaron las orejas cuando te dijimos que bajaras la ventanilla?".

"¡Tranquilo, hermano!", grita Hill.

Hill le dice a CNN que todavía está en shock

Hill habló con Kaitlan Collins de CNN el lunes y dijo que todo sucedió muy rápido.

"Yo actué siguiendo las reglas, no me movía rápido porque, como saben, me lesioné, me pasan cosas. Practico un deporte físico, llevo un tiempo haciendo esto, así que estoy lidiando con algunas cosas, así que supongo que los oficiales sintieron que yo no estaba respondiendo rápido. Lo estaba haciendo; todavía estoy un poco en shock por eso", dijo Hill. "Estoy avergonzado".

Hill reflexionó además sobre el momento en que las cosas se intensificaron, diciendo que comenzó cuando los oficiales le pidieron que bajara la ventanilla.

"Cuando el oficial se acercó y golpeó mi ventanilla, bajé la ventanilla, cooperé, les di mi identificación. Entonces inmediatamente subí mi ventanilla, y luego él volvió a la ventanilla y me dijo: 'Baja tu ventanilla ahora, baja tu ventanilla ahora'. Y luego la bajé", dijo Hill.

"No quería hacer una escena porque… si bajo mi ventanilla, la gente que pasa caminando, conduciendo, se darán cuenta de que soy yo y comenzarán a tomar fotos. No quería crear una escena en absoluto, solo quería que me den la multa y luego seguir mi camino y tener un gran domingo".

Se le preguntó al hombre de 30 años sobre algo que había dicho sobre cómo la situación podría haber sido diferente si él no hubiera sido Tyreek Hill.

"La realidad es que es la verdad. Si yo no fuera Tyreek Hill, en el peor de los casos, la historia podría haber sido otra. Algo como 'Tyreek Hill recibió un disparo frente al Hard Rock Stadium', ese es el peor de los casos", dijo Hill. "Es una locura que mi familia y yo hayamos tenido que pasar por esto".

El oficial fue reasignado a tareas administrativas

Daniels dijo que se inició una investigación sobre el incidente, y agregó que uno de los oficiales involucrados ha sido asignado a tareas administrativas.

"Tras el incidente que involucró a Tyreek Hill, he iniciado una investigación de Asuntos Internos para asegurar una revisión exhaustiva del asunto. Uno de los oficiales involucrados en el incidente ha sido asignado a tareas administrativas mientras se lleva a cabo la investigación", dijo Daniels en un comunicado.

"Estoy comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas a la comunidad en cualquier situación que involucre a mis oficiales", añadió.

El agente de Hill, Drew Rosenhaus, describió el incidente como "desgarrador, perturbador e innecesario", y dijo que "no podía creer" lo que sucedió antes del juego.

"Tyreek solo estaba tratando de ir a trabajar, tratando de jugar un juego, simplemente tratando de hacer su trabajo", dijo Rosenhaus en "CNN News Central". "Que los oficiales de policía lo detengan, lo pongan en el suelo de esa manera, le pongan la rodilla encima, lo golpeen... es simplemente devastador".

En comentarios separados a ESPN, Rosenhaus dijo que Hill estaba "bien físicamente" pero mentalmente "muy angustiado" por la situación, y agregó: "Tyreek me ha dicho una y otra vez que es un gran partidario de la policía. Le decía a la policía allí: 'Quiero ser un oficial de policía en el futuro'. Pero esto es una locura, nunca había visto algo así".

Un compañero de equipo de Hill también fue esposado

Un segundo jugador de los Dolphins, Calais Campbell, también fue esposado cuando intentaba discutir la situación con los oficiales en el lugar, según la policía.

En declaraciones a ESPN el lunes, Campbell, un veterano de la NFL de 17 años, recordó cómo llegó al lugar de la detención de su compañero de equipo e intentó calmar la situación.

El tackle defensivo dijo que salió de su auto con las manos en alto y se acercó a los oficiales de policía, explicando: "Soy amigo suyo (Hill). No sé qué está pasando aquí, pero creo que la situación es definitivamente innecesaria".

Campbell dijo que le ordenaron que se fuera y que un oficial lo amenazó con remolcar su auto si no se iba.

"Le dije que me quedaría donde él quisiera. Usted me dice cuánto tengo que retroceder y yo retrocederé, pero no me iré del lugar", contó Campbell. "Éste es mi amigo. Estoy aquí para apoyarlo. No me voy".

Después de no abandonar el lugar, Campbell, quien está en su primera temporada con los Dolphins, dijo que el oficial le dijo que estaba bajo arresto y le puso las esposas.

El seis veces Pro Bowler dijo que el ala cerrada de los Dolphins Jonnu Smith también estaba en la escena mientras Hill les suplicaba a ambos compañeros de equipo: "No me dejen. No me dejen".

Campbell le dijo a ESPN que estaba agradecido de haber estado allí para apoyar a Hill.

"Estas situaciones pueden escalar rápidamente. Vemos tantas veces en Estados Unidos situaciones que salen completamente mal. Esta es una gran oportunidad para que usemos esta plataforma para combatir la brutalidad policial. Esta situación podría haber sido mucho peor si no hubiéramos estado allí".

El sindicato de policía dice que Hill no cooperó

El sindicato de policía local ha defendido las acciones de los oficiales involucrados.

"Al ser detenido, el Sr. Hill no cooperó de inmediato con los oficiales en la escena, quienes, de acuerdo con la política y por su seguridad inmediata, le colocaron las esposas", dijo Steadman Stahl, presidente de la Asociación Benevolente de la Policía del Sur de Florida, en una declaración a CNN.

"El Sr. Hill, que seguía sin cooperar, se negó a sentarse en el suelo y, por lo tanto, fue redirigido al suelo. Una vez que se resolvió la situación en unos minutos, el Sr. Hill recibió dos multas de tráfico y fue libre de irse", añadió la declaración.

"En este caso, mientras esperamos que la investigación siga su curso, en base a lo que sabemos, respaldamos las acciones de nuestros oficiales, pero esperamos una mayor comunicación abierta en el futuro", agregó Stahl.

Mientras tanto, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, elogió las "medidas inmediatas" tomadas por el MDPD después del incidente para investigar lo ocurrido.

"En los últimos años, nuestra nación ha enfrentado conversaciones importantes sobre el uso de la fuerza, y el proceso de revisión interna responderá preguntas sobre por qué el oficial tomó las acciones preocupantes que se muestran en las imágenes de video públicas", dijo Levine Cava en Instagram.

"Seguiremos manteniendo a nuestra comunidad informada sobre este proceso y los hallazgos estarán disponibles, lo que es fundamental para mantener la confianza pública que el MDPD se ha ganado con nuestra comunidad. Espero saber más del proceso de revisión interna y actualizar al público cuando concluya la revisión".

Los Dolphins vuelven a la acción en casa el jueves cuando se enfrentan a sus rivales de la división Este de la AFC, los Buffalo Bills, en el Hard Rock Stadium.