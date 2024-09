Maduro dice que la incautación de su avión en República Dominicana fue un “robo” y llama “ladrón” al presidente Abinader

Oficialismo califica de “piratería” incautación de avión de Maduro 4:05

(CNN Español) –– El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este martes que la reciente incautación de un avión a su servicio, realizada en República Dominicana a petición del Gobierno de Estados Unidos, fue un “robo”, por lo cual llamó “ladrón” a su homólogo dominicano, Luis Abinader.

Ahora puedes seguirnos en WhatsApp Channel

“Muy pendiente del debate esta noche (entre Kamala Harris y Donald Trump), casi me voy para allá, si no me hubieran robado el avión en República Dominicana me fuera para allá. Me dejaron sin avión, el ladrón del presidente de República Dominicana Abinader, que es un bandido, un ladrón, el pueblo de Dominicana le pasará su cuenta en su momento”, dijo.

La vocería de la Presidencia de República Dominicana dijo a CNN que por el momento no tiene comentarios sobre estas declaraciones.

Maduro hizo estos comentarios durante una reunión del Consejo Federal de Gobierno, a una semana de que CNN dio a conocer la incautación de la aeronave.

El vehículo, un Dassault Falcon 900 EX, estaba en República Dominicana para recibir mantenimiento cuando fue inmovilizado por una orden judicial. Después fue llevado a la Florida como parte de una investigación del Departamento de Justicia por posible contrabando y lavado de activos.

publicidad

La semana pasada, después de que se dio a conocer la incautación del avión, Abinader dijo en una conferencia de prensa que la aeronave no estaba registrada a nombre del Gobierno de Venezuela, sino de un particular cuya identidad no especificó.

El Gobierno de Venezuela, en tanto, consideró el hecho un acto de “piratería” y se lanzó contra Washington.

“Una vez más, las autoridades de los Estados Unidos, en una práctica criminal reincidente que no puede ser calificada de otra cosa que no sea de piratería, ha confiscado ilegalmente una aeronave que ha venido siendo utilizada por el presidente de la República, justificándose en las medidas coercitivas que de manera unilateral e ilegal, impone alrededor del mundo”, dijo en un comunicado.

El pasado jueves, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, describió la incautación como un “robo”.

A la par de estos hechos, CNN reveló que hay un segundo avión vinculado a Maduro que está en vigilancia permanente en República Dominicana.

Esto ocurre mientras se mantienen las tensiones en todo el continente por los controvertidos resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador a Maduro.

Mientras los gobiernos de Bolivia, Cuba y Nicaragua han felicitado a Maduro, más de una decena de países —entre ellos Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Uruguay, así como Estados Unidos y República Dominicana— han cuestionado las cifras del CNE, señalado que la evidencia apunta a que el verdadero vencedor fue el opositor Edmundo González y exigido que se publiquen las actas electorales por mesa de votación.