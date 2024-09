Las propuestas de Kamala Harris para la presidencia de EE.UU.: economía, salud, inmigración, aborto y más

(CNN) -- A medida que avanza la campaña presidencial, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, está revelando cómo abordará los principales problemas a los que se enfrenta la nación.

En discursos y mítines, ha expresado su apoyo a la continuidad de muchas de las medidas del presidente Joe Biden, como la reducción del precio de los medicamentos, la condonación de la deuda de los préstamos estudiantiles y la eliminación de las denominadas tasas basura. Pero Harris ha dejado claro que tiene sus propias opiniones sobre algunas cuestiones clave, en particular el trato que Israel da a los habitantes de Gaza en su guerra contra Hamas.

En un alejamiento de su carrera presidencial en 2020, la campaña de Harris ha confirmado que se ha alejado de muchas de sus posturas más progresistas, como su interés en un sistema de seguro de salud de pagador único y la prohibición del fracking.

También se espera que Harris ponga su propio sello y estilo en asuntos que van desde el aborto a la economía y la inmigración, con el objetivo de caminar por la delgada línea de atribuirse el mérito de los logros de la administración sin que los votantes la culpen conjuntamente de sus deficiencias.

Los primeros discursos de su campaña presidencial han ofrecido una visión de sus prioridades, aunque se ha limitado a hablar de temas generales y aún no ha dado a conocer planes más matizados. Al igual que Biden, pretende contrastar su visión de Estados Unidos con la del expresidente Donald Trump.

"En este momento, creo que nos enfrentamos a una elección entre dos visiones diferentes para nuestra nación: una centrada en el futuro y otra centrada en el pasado", dijo a los miembros de la hermandad históricamente negra Zeta Phi Beta en un acto celebrado en Indianápolis a finales de julio. "Y con vuestro apoyo, estoy luchando por el futuro de nuestra nación".

Esto es lo que sabemos sobre las opiniones de Harris:

Aborto

Harris asumió el liderazgo de la defensa del derecho al aborto tras la anulación del caso Roe contra Wade en junio de 2022. El pasado mes de enero, inició una "gira por la libertad reproductiva" por varios estados, incluida una parada en Minnesota que se cree que es la primera de un presidente o vicepresidente de EE.UU. en ejercicio en una clínica abortista.

En cuanto al acceso al aborto, Harris adoptó políticas más progresistas que Biden en la campaña de 2020, criticando el anterior apoyo del mandatario a la enmienda Hyde, una medida que bloquea el uso de fondos federales para la mayoría de los abortos.

Expertos en políticas sugirieron que, aunque las políticas actuales de Harris sobre el aborto y los derechos reproductivos pueden no diferir significativamente de las de Biden, como resultado de su gira nacional y su propio enfoque en la salud materna, puede ser una mensajera más fuerte.

Economía

Los altos precios son una de las principales preocupaciones de muchos estadounidenses que luchan por hacer frente al coste de la vida tras un periodo de fuerte inflación. Muchos votantes dan a Biden malas notas por su gestión de la economía, y Harris también podría enfrentarse a su ira.

En sus primeros discursos de campaña, Harris se ha hecho eco de muchos de los mismos temas que Biden, diciendo que quiere dar a los estadounidenses más oportunidades para salir adelante. Le preocupa especialmente que la atención sanitaria, infantil, de la tercera edad y los permisos familiares sean más asequibles y disponibles.

En un mitin celebrado a finales de julio, Harris prometió continuar la campaña de la administración Biden para eliminar las denominadas "tasas basura" y revelar todos los cargos, como los relativos a eventos, alojamiento y alquiler de coches. A principios de agosto, la administración propuso una norma que prohibiría a las aerolíneas cobrar a los padres tasas adicionales por sentar a sus hijos junto a ellos.

"Desde el primer día me ocuparé de la especulación con los precios y reduciré los costos. Prohibiremos más comisiones ocultas y recargos sorpresa por demora que los bancos y otras empresas utilizan para aumentar sus beneficios", dijo.

Desde que asumió como vicepresidenta, Harris ha adoptado posturas más moderadas, pero un vistazo a sus promesas para la campaña de 2020 revela una tendencia más progresista que la de Biden.

Como senadora y precandidata presidencial en 2020, Harris propuso proporcionar a las familias de clase media y trabajadoras un crédito fiscal reembolsable de hasta US$ 6.000 al año (por pareja) para ayudar a mantener los gastos de manutención. La medida, denominada LIFT the Middle Class Act (Ley para elevar la clase media) o Livable Incomes for Families Today (Ingresos dignos para las familias hoy), la medida habría costado en su momento unos US$ 3.000 millones en 10 años.

A diferencia de un crédito fiscal típico, el proyecto de ley permitiría a los contribuyentes recibir la prestación —hasta 500 dólares— mensualmente para que las familias no tuvieran que recurrir a préstamos con tipos de interés muy altos.

Como aspirante presidencial, Harris también abogó por elevar la tasa del impuesto de sociedades al 35%, donde estaba antes de que la Ley de Recortes y Empleos Fiscales de 2017 que Trump y los republicanos del Congreso impulsaron la redujera al 21%. La cifra es mayor que el 28% que Biden ha propuesto.

La vivienda asequible también estaba en el radar de Harris. Como senadora, presentó la Ley de Alivio del Alquiler, que establecería un crédito fiscal reembolsable para los inquilinos que anualmente gastan más del 30% de sus ingresos brutos en alquiler y servicios públicos. El importe del crédito oscilaría entre el 25% y el 100% del exceso de alquiler, en función de los ingresos del inquilino.

Harris calificó la vivienda de derecho humano y dijo en un comunicado de prensa de 2019 sobre el proyecto de ley que todo estadounidense merece tener seguridad básica y dignidad en su propio hogar.

Deuda de los consumidores

Las elevadas cargas de la deuda, que pesan sobre las finanzas de las personas y merman su capacidad para comprar casas, obtener préstamos para automóviles o crear pequeñas empresas, también son un área de interés para Harris.

Como vicepresidenta, ha promovido las iniciativas de la administración de Biden sobre la deuda estudiantil, que hasta ahora han condonado más de US$ 168.000 millones a casi 4,8 millones de prestatarios. A mediados de julio, Harris dijo en una publicación en X que "casi 950.000 funcionarios públicos se han beneficiado" de la condonación de la deuda estudiantil, frente a solo 7.000 cuando Biden tomó posesión.

Una posible administración Harris podría mantener ese impulso, aunque algunos de los esfuerzos de Biden se han visto enredados en litigios, como un programa destinado a reducir los pagos mensuales de los préstamos estudiantiles de unos tres millones de prestatarios inscritos en un plan de amortización que la administración puso en marcha el año pasado.

La vicepresidenta también ha liderado los esfuerzos de la Casa Blanca para prohibir las deudas médicas en los informes crediticios, señalando que quienes tienen deudas médicas no tienen menos probabilidades de devolver un préstamo que quienes no tienen facturas médicas impagadas.

En una declaración de finales de julio en la que elogiaba la medida adoptada por Carolina del Norte para aliviar la deuda médica de unos dos millones de residentes, Harris afirmó que está "comprometida a seguir aliviando la carga de la deuda médica y a crear un futuro en el que cada persona tenga la oportunidad de crear riqueza y prosperar".

Sistema de salud

Harris, quien ha tenido posturas cambiantes sobre la atención médica en el pasado, confirmó a finales de julio a través de su campaña que ya no apoya un sistema de salud de pagador único.

Durante su campaña para 2020, Harris abogó por cambiar a EE.UU. hacia un sistema de seguro de salud respaldado por el gobierno, pero no llegó a querer eliminar por completo los seguros privados.

La medida abogaba por una transición a un sistema del tipo Medicare para todos a lo largo de 10 años, pero seguir permitiendo a las aseguradoras privadas ofrecer planes de Medicare.

La propuesta no habría aumentado los impuestos a la clase media para pagar la ampliación de la cobertura. En su lugar, se recaudarían los fondos necesarios gravando las operaciones y transacciones de Wall Street y modificando la tributación de los ingresos corporativos en el extranjero.

En cuanto a la reducción del coste de los medicamentos, Harris propuso anteriormente que el gobierno federal fijara "un precio justo" para cualquier medicamento vendido a un precio más barato en cualquier país económicamente comparable, incluidos Canadá, el Reino Unido, Francia, Japón o Australia. Si se descubriera que los fabricantes están abusando de los precios, el gobierno podría importar sus medicamentos del extranjero o, en casos flagrantes, utilizar su autoridad de "intervención", ya existente pero nunca utilizada, para conceder licencias sobre la patente de una empresa farmacéutica a un competidor que produjera el medicamento a un coste inferior.

Clima

Harris lleva décadas defendiendo la justicia climática y medioambiental. Como fiscal general de California, Harris demandó a grandes petroleras como BP y ConocoPhillips, e investigó a Exxon Mobil por su papel en la desinformación sobre el cambio climático. Mientras estuvo en el Senado, patrocinó la resolución Green New Deal.

Durante su campaña para 2020, apoyó con entusiasmo la prohibición del fracking, pero un funcionario de la campaña de Harris dijo a finales de julio que ya no apoya dicha prohibición.

El fracking es el proceso de usar líquido para liberar gas natural de formaciones rocosas, y el modo principal para extraer gas para energía en el terreno disputado de Pensilvania. Durante un encuentro público sobre la crisis climática en septiembre de 2019 organizado por CNN, dijo que comenzaría "con lo que podemos hacer el día 1 en torno a las tierras públicas". Se retractó más tarde, cuando se convirtió en la compañera de fórmula de Biden.

Biden ha sido el presidente más favorable al clima de la historia, y los defensores del clima consideran a Harris una candidata interesante por derecho propio. Los demócratas y los activistas del clima planean hacer campaña sobre los fuertes contrastes entre Harris y Trump, que prometió empujar a Estados Unidos decididamente de vuelta a los combustibles fósiles, prometiendo deshacer el legado climático y de energía limpia de Biden y sacar a EE.UU. de sus compromisos climáticos globales.

Si es elegida, uno de los mayores objetivos climáticos que Harris tendría que elaborar al principio de su gobierno es cuánto reduciría Estados Unidos su contaminación climática para 2035, un requisito del acuerdo climático de París.

Inmigración

Harris no ha tardado en intentar contrarrestar los ataques de Trump a su historial en materia de inmigración.

Su campaña publicó un video a finales de julio citando el apoyo de Harris a aumentar el número de agentes de la Patrulla Fronteriza y la exitosa presión de Trump para echar por tierra un acuerdo de inmigración bipartidista que incluía algunas de las medidas de seguridad fronteriza más duras de los últimos tiempos.

La vicepresidenta ha cambiado su posición sobre el control fronterizo desde su campaña de 2020, cuando sugirió que los demócratas necesitaban "examinar críticamente" el papel del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), después de que se le preguntara si estaba del lado de quienes en el partido abogan por abolir el departamento.

En junio de este año, la Casa Blanca anunció una ofensiva contra las solicitudes de asilo con el fin de seguir reduciendo los cruces en la frontera entre EE.UU. y México, una política que la directora de campaña de Harris, Julie Chávez Rodríguez, indicó a finales de julio a CBS News que continuaría bajo un gobierno de Harris.

Los ataques de Trump se deben a que Biden encargó a Harris supervisar los esfuerzos diplomáticos en Centroamérica en marzo de 2021. Mientras Harris se centraba en las soluciones a largo plazo, el Departamento de Seguridad Nacional seguía siendo responsable de supervisar la seguridad fronteriza.

Solo ha hablado ocasionalmente de sus esfuerzos, ya que la situación a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México se convirtió en una vulnerabilidad política para Biden. Pero ella imprimió su propio sello a los esfuerzos del gobierno, implicando al sector privado.

Harris creó la Asociación para Centroamérica, que ha actuado como enlace entre las empresas y el Gobierno de Estados Unidos. Su equipo y la asociación se coordinan estrechamente en iniciativas que han propiciado la creación de empleo en la región. Harris también se ha relacionado directamente con líderes extranjeros de la región.

Los expertos atribuyen a la capacidad de Harris para garantizar las inversiones del sector privado su actuación más visible en la región hasta la fecha, pero han advertido sobre la durabilidad a largo plazo de dichas inversiones.

Israel-Hamas

La guerra entre Israel y Hamas es la cuestión de política exterior más tensa a la que se enfrenta el país y ha suscitado multitud de protestas en todo Estados Unidos desde que comenzó en octubre de 2023.

Tras reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a finales de julio, Harris pronunció un contundente y notable discurso sobre la situación en Gaza.

"No podemos mirar hacia otro lado ante estas tragedias. No podemos permitirnos insensibilizarnos ante el sufrimiento. Y yo no me callaré".

Harris coincidió con los repetidos comentarios de Biden sobre el "apoyo férreo" y el "compromiso inquebrantable" con Israel. El país tiene derecho a defenderse, dijo, aunque señaló que "la forma en que lo hace importa".

Sin embargo, la empatía que expresó respecto a la difícil situación y el sufrimiento palestinos fue mucho más contundente que lo que Biden ha dicho al respecto en los últimos meses. Harris mencionó en dos ocasiones la "grave preocupación" que expresó a Netanyahu por las muertes de civiles en Gaza, la situación humanitaria y la destrucción que calificó de "catastrófica" y "devastadora".

Continuó describiendo "las imágenes de niños muertos y personas desesperadas y hambrientas que huyen en busca de seguridad, a veces desplazadas por segunda, tercera o cuarta vez".

Harris hizo hincapié en la necesidad de recuperar a los rehenes israelíes en manos de Hamas, nombrando a los ocho rehenes israelíes-estadounidenses, tres de los cuales han muerto.

Pero al describir el acuerdo de alto el fuego en curso, no resaltó el intercambio de rehenes por prisioneros ni la entrada de ayuda en Gaza. En cambio, destacó el hecho de que el acuerdo estipula la retirada del ejército israelí de las zonas pobladas en una primera fase antes de retirarse "totalmente" de Gaza para "poner fin definitivamente a las hostilidades".

Harris no presidió el discurso de Netanyahu ante el Congreso a finales de julio, sino que prefirió dedicarse a un viaje programado a un acto de hermandad en Indiana.

Ucrania

Putin reprende a sus generales tras incursión de Ucrania en Rusia 2:31

Harris se ha comprometido a apoyar a Ucrania en su lucha contra la agresión rusa, habiéndose reunido con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al menos seis veces y anunciando el mes pasado US$ 1.500 millones para asistencia energética, necesidades humanitarias y otras ayudas para el país devastado por la guerra.

En la Conferencia de Seguridad de Munich a principios de este año, Harris dijo: "Dejaré claro que el presidente Joe Biden y yo estamos con Ucrania. En colaboración con mayorías bipartidistas de apoyo en ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos, trabajaremos para asegurar las armas y recursos críticos que Ucrania tanto necesita. Y que quede claro: no hacerlo sería un regalo para Vladimir Putin".

"Desde un punto de vista más general, la OTAN resulta esencial en nuestro planteamiento de la seguridad mundial. Para el presidente Biden y para mí, nuestro sagrado compromiso con la OTAN sigue siendo férreo. Y creo, como he dicho antes, que la OTAN es la mayor alianza militar que el mundo ha conocido jamás".

Financiación policial

La campaña de Harris también ha dado marcha atrás en el planteamiento de "desfinanciar a la policía" que Harris expresó en 2020. Lo que quería decir es que apoya ser "dura e inteligente con el crimen", dijo Mitch Landrieu, copresidente nacional de la campaña de Harris y exalcalde de Nueva Orleans, a Pamela Brown, de CNN, a finales de julio.

En medio de las protestas nacionales de 2020 provocadas por el asesinato de George Floyd a manos de un agente de policía de Minneapolis, Harris expresó su apoyo al movimiento "desfinanciar a la policía", que aboga por redirigir los fondos de las fuerzas del orden a los servicios sociales. A lo largo de ese verano, Harris apoyó el movimiento y pidió la desmilitarización de los departamentos de policía.

Los demócratas se apartaron en gran medida de los llamados a desfinanciar a la policía después de que los republicanos intentaran relacionar el movimiento con el aumento de la delincuencia durante las elecciones de mitad de mandato de 2022.