La atleta olímpica viral Raygun es la número uno del mundo en el ranking de breakdance, según el organismo rector del deporte

(CNN) -- La australiana Rachael Gunn, conocida como B-Girl Raygun, quien se volvió viral tras su actuación en los Juegos de París, es ahora la número uno del mundo en breakdance.

La atleta de 37 años se quedó con el primer puesto en el último ranking femenino publicado por la World DanceSport Federation (WDSF), el organismo rector del breaking y otros deportes de baile.

Las actuaciones de Raygun no le permitieron sumar ningún punto en sus batallas olímpicas contra breakdanceras de Estados Unidos, Francia y Lituania en agosto, perdiendo 18-0 en las tres rondas.

Sin embargo, ganó la medalla de oro en los Campeonatos de Oceanía de la WDSF de 2023, lo que le aseguró 1.000 puntos de clasificación y la catapultó al número uno, empatada en puntos con la número dos del mundo, la B-Girl Riko de Japón, por delante de las breakdanceras que la derrotaron en la capital francesa. Su victoria en los Campeonatos de Oceanía fue lo que le aseguró un lugar en París.

En un extraño giro, ninguna de las medallistas olímpicas de B-Girls está clasificada dentro del top 10. La japonesa Ami, la lituana Nicka y la china 671 ganaron oro, plata y bronce respectivamente.

En un comunicado, la WDSF aclaró el martes que sus clasificaciones se actualizan en función de las cuatro mejores actuaciones de cada atleta en los últimos 12 meses. Los puntos obtenidos en estas competiciones siguen siendo válidos durante 52 semanas a partir de la fecha del evento.

El organismo rector también confirmó que los eventos de clasificación olímpica en Shanghai y Budapest, así como los propios Juegos de París, no contribuyeron a la lista de clasificación debido a las cuotas limitadas de atletas. Además, la WDSF dijo que los eventos que tradicionalmente otorgan puntos de clasificación no se llevaron a cabo para permitir que los competidores se concentraran por completo en la preparación para los Juegos.

"En consonancia con el Sistema de Clasificación Olímpica, los eventos de clasificación no se celebraron intencionalmente entre el 31 de diciembre de 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024. Esta programación estratégica permitió a los atletas enfocarse únicamente en la última parte de su clasificación olímpica sin la presión añadida de eventos de clasificación adicionales.

"Al final de los Juegos Olímpicos, muchos de los resultados de las competiciones incluidos en la clasificación habían expirado, lo que llevó a la situación actual en la que muchos atletas solo tienen un resultado de competición que contribuye a su clasificación".

Añadió que las clasificaciones actuales deben analizarse "en conjunto" con los resultados más recientes y que la lista cambiará cuando expire el siguiente lote de puntos de 12 meses y se celebre la Serie Mundial Breaking for Gold en Shanghai en octubre.

Raygun saltó a la fama después de que su singular rutina en los Juegos Olímpicos atrajera la atención del mundo.

Vestida con un equipo verde y dorado de Australia, mostró algunos movimientos poco ortodoxos, incluido un salto de canguro, una voltereta hacia atrás y varias contorsiones con su cuerpo mientras estaba acostada o gateando en el suelo.

Recibió críticas en línea por su actuación: un usuario de X, antes conocido como Twitter, calificó sus rutinas de "hilarantemente ridículas" y otro cuestionó cómo había llegado tan lejos.

Las celebridades también tomaron nota: la cantante Adele se tomó un tiempo de su concierto en Múnich para preguntar si todo era una "broma", mientras que la actriz Rachel Dratch imitó algunos de los movimientos en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

Raygun, que es profesora universitaria, se disculpó recientemente con la comunidad de breaking y dijo que "lamentaba mucho la reacción negativa que ha sufrido la comunidad" tras su actuación. Algunos miembros del deporte la han defendido.

"Todo se trata de originalidad y de aportar algo nuevo y representar a tu país o región", dijo Martin Gilian, juez principal de breaking en los Juegos Olímpicos, también conocido como MGbility.

"Ella creó algunos movimientos originales que podrían resultar divertidos o entretenidos para otros, pero para nosotros, básicamente representaba el breaking y el hip hop. Estaba intentando ser original y aportar algo nuevo. Desde nuestro punto de vista, no fue nada realmente impactante".

Raygun describió las reacciones en línea como "devastadoras", pero se ha mantenido optimista sobre toda la experiencia.

"Sabía que me iban a ganar y sabía que la gente no iba a entender mi estilo ni lo que iba a hacer", dijo en una entrevista con el programa de actualidad australiano The Project. "Las probabilidades estaban en mi contra, eso es seguro".

"Preferiría concentrarme en los aspectos positivos, en las respuestas positivas y en la alegría que le llevé a la gente", dijo. "Se trata de salir y divertirse y esforzarse al máximo a pesar de, ya sabes, perder".

El breaking hizo su debut olímpico en los Juegos de París de 2024, pero no se presentará en Los Ángeles en 2028.

George Ramsay y Catherine Nicholls de CNN contribuyeron a este informe.