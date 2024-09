Las 5 cosas que debes saber este 11 de septiembre: Trump muerde el anzuelo de Harris en el debate

Aprueban la reforma judicial en el Senado de México. Francine se convierte en huracán de categoría 1. ¿Cuántos menores siguen presos tras las protestas postelectorales en Venezuela? Mauricio Pochettino es el nuevo técnico de la selección de Estados Unidos. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Trump muerde el anzuelo de Harris en el debate

La vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump se enfrentaron en su primer y único debate programado este martes por la noche. Harris subió al escenario con un plan claro: sacar a Trump de su juego. Trump no pudo evitar repetir teorías conspirativas y desviarse de temas clave para los votantes, como la inmigración. Lee las conclusiones del debate.

2. El Senado de México aprobó en general la reforma del Poder Judicial

Con 86 votos a favor, 41 en contra y 0 abstenciones el Senado de México aprobó en general la reforma del Poder Judicial, tras una interrupción luego de que manifestantes entraran al recinto legislativo. Mientras tanto, en el recinto se lleva a cabo la votación en lo particular. La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador propone, entre otras cosas, que los jueces y magistrados sean elegidos por el voto popular.

Manifestantes entran al Senado para protestar contra reforma judicial 0:52

3. Francine se convierte en huracán

Francine se fortaleció hasta convertirse en huracán y se pronostica que seguirá fortaleciéndose antes de tocar tierra a lo largo de la costa de Luisiana este miércoles. En Luisiana, algunas comunidades estaban evacuando a sus pobladores y cerrando de golpe sus compuertas en anticipación a la probable llegada de la tormenta allí.

Qué precauciones conviene tomar ante el avance de Francine 3:47

4. ¿Cuántos menores siguen presos tras las protestas postelectorales en Venezuela?

Desde el 29 de julio, al menos 58 menores de entre 14 y 17 años siguen detenidos en Venezuela tras las protestas postelectorales, de acuerdo con Foro Penal. Las detenciones ocurrieron después de que el Consejo Nacional Electoral declarara a Nicolás Maduro como ganador sin detallar los resultados. Los menores enfrentan cargos de "incitación al odio" y "terrorismo".

La situación en Venezuela tras la salida de Edmundo González 3:49

5. Ucrania apunta a Moscú en el mayor ataque con drones hasta la fecha

Ucrania lanzó su mayor ataque con drones contra Moscú, matando a una mujer y dañando viviendas, lo que desvió 50 vuelos. Rusia afirmó que destruyó 20 drones en Moscú y 124 en otras áreas. Kyiv informó que Rusia atacó con 46 drones, de los cuales 38 fueron destruidos. Los ataques dañaron edificios en Ramenskoye, donde una mujer murió y tres personas resultaron heridas.

Así fue el ataque con drones a la región de Moscú 0:31

A la hora del café

Mauricio Pochettino es el nuevo técnico de la selección de Estados Unidos

La Federación de Fútbol de Estados Unidos nombró a Mauricio Pochettino como el nuevo director técnico de la Selección Nacional Masculina del país. Pochettino, de 52 años, es un entrenador experimentado que ha pasado por múltiples períodos exitosos en clubes europeos, incluidos el Tottenham Hotspur, el Paris Saint-Germain y el Chelsea. Su objetivo será liderar al equipo rumbo a la Copa Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Viajeros europeos tendrán que pagar para entrar al Reino Unido en 2025

Los viajeros europeos que visiten el Reino Unido sin visa deberán pagar una tarifa de exención de 10 libras (alrededor de US$ 13) a partir de la primavera de 2025. El sistema de autorización electrónica de viaje (ETA) se expandirá para incluir a ciudadanos de la Unión Europea. La tarifa no reembolsable se aplicará a todos los visitantes sin visa, incluidos bebés y niños. Las reglas no afectarán a los ciudadanos irlandeses.

La atleta olímpica viral Raygun es la número uno del mundo en el ranking de breakdance

Rachael Gunn, conocida como B-Girl Raygun, es ahora la número uno del mundo en breakdance, según la WDSF. Aunque perdió en los Juegos Olímpicos de París 2024, su victoria en los Campeonatos de Oceanía le aseguró el primer puesto. Ninguna medallista olímpica está en el top 10. La WDSF explicó que las clasificaciones se basan en las mejores actuaciones de los últimos 12 meses.

Raygun: La reacción en internet ha sido devastadora 1:09

Piden liberar a orca en Argentina que vive en cautiverio desde 1992

La última orca en cautiverio de Latinoamérica se encuentra en Argentina. Activistas defensores de los animales pugnan por su liberación desde hace años. Sin embargo, el caso tomó relevancia internacional el año pasado cuando una organización canadiense difundió la denuncia en redes sociales. Ahora, esperan que la justicia argentina decida.

Piden liberar a orca en Argentina que vive en cautiverio desde 1992 4:53

El crucero viral de nueve meses llega a su fin. Así fue la experiencia

El crucero mundial de nueve meses de Royal Caribbean, que zarpó en diciembre de 2023, se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales, con pasajeros compartiendo sus experiencias en TikTok. El viaje, que incluyó más de 60 destinos, finalizó este martes en Miami. Aunque hubo expectativas de drama, el viaje se destacó por las conexiones y experiencias únicas de los pasajeros.

La cifra del día

1 de cada 3

Estados Unidos enfrenta una crisis en la atención a la salud materna: uno de cada tres condados no cuenta con un solo obstetra, lo que afecta al acceso de las mujeres a los cuidados sanitarios, de acuerdo con un informe publicado el martes por March of Dimes, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la salud infantil y materna. El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos prevé ahora que el país se enfrentará a una escasez de entre 12.000 y 15.000 obstetras y ginecólogos para 2050.

La cita del día

"Si yo no fuera Tyreek Hill, en el peor de los casos, la historia podría haber sido otra. Algo como 'Tyreek Hill recibió un disparo frente al Hard Rock Stadium', ese es el peor de los casos"

Tyreek Hill, jugador de los Miami Dolphins, dijo a Kaitlan Collins de CNN. La estrella de fútbol americano fue detenida por la Policía antes del partido inaugural de la temporada de su equipo el domingo. Su agente aseguró que fue por una infracción de tránsito.

Y para terminar...

Inventor crea objetos para facilitar la vida de los adultos mayores

Inventor crea objetos para facilitar la vida de los adultos mayores 3:36

Rafael Kohanoff fue un hombre de 94 años que se dedicó a inventar y diseñar una variedad de objetos para facilitar la vida cotidiana de los adultos mayores. Conoce su historia.