¿Qué pasará en Venezuela tras la salida de Edmundo González? Estos son cuatro interrogantes

(CNN Español) -- Tras semanas de protestas, tensiones y represión, una etapa parece haberse cerrado en Venezuela: el candidato opositor Edmundo González, que según las actas publicadas por la oposición ganó las elecciones del 28 de julio por amplio margen, pidió asilo político en España y ya se encuentra en Madrid.

Ahora comienza otra distinta. El cuestionado presidente Nicolás Maduro, declarado ganador de las elecciones por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el organismo controlado por el chavismo y que nunca presentó las actas oficiales, se ha quedado sin su principal rival en el país y todo indica que continuará en el cargo, más allá del fin de su mandato en enero.

El Centro Carter y la ONU, veedores internacionales de las elecciones, así como la Unión Europea aseguran que en el proceso no se cumplieron garantías mínimas y por tanto no puede ser considerado democrático, y numerosos países de la región han dicho que no reconocerán el triunfo oficialista y han pedido transparencia. Otros, como Rusia y China, rápidamente reconocieron a Maduro.

El chavismo, en el poder desde 1999, sigue controlando el país, con Maduro como rostro visible y el siempre presente apoyo de la Fuerza Armada.

¿Qué sigue entonces? Estas son cuatro preguntas sobre el futuro de Venezuela.

¿Vía libre para Maduro?

"He decidido salir de Venezuela y trasladarme a España", dijo González en un comunicado publicado este lunes desde Madrid. "Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento", agregó.

González, un diplomático de 75 años, se convirtió en el candidato de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) luego de que a la principal líder opositora María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras en 2023, se le prohibiera presentarse a las elecciones por supuestas inconsistencias en su declaración de bienes, una decisión que María Corina Machado calificó de inhabilitación ilegítima, injustificada e inconstitucional.

A Corina Yoris, su sustituta, tampoco se le permitió inscribirse como candidata en marzo y así llegó Edmundo González a la boleta.

"Solo la política del diálogo puede hacernos reencontrarnos como compatriotas", dijo Edmundo González en su último comunicado, sin hacer referencia al cuestionado resultado de las elecciones, ni tampoco a un plan para acceder a la Presidencia de Venezuela.

Desde el 2 de septiembre pesa sobre González una orden de arresto, por acusaciones de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, asociación para delinquir y conspiración, todo en el marco de una investigación de la Fiscalía General de Venezuela sobre la publicación en internet de las actas del CNE y resultados del 28 de julio en la página web “Resultados con VZLA”, que dan por ganadora a la oposición. González niega los cargos en su contra y que los hechos por los que se les pretende procesar no revisten carácter penal.

Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, dijo el domingo, sin embargo, que el caso contra González será cerrado tras la salida del candidato hacia España.

Así, con la salida de Edmundo González el camino parece allanado para que Maduro, quien llegó al poder en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, permanezca en funciones en el corto plazo y jure para un nuevo mandato el 10 de enero de 2025, legítimo o no.

"Yo le puedo decir al embajador González Urrutia con el cual he confrontado duro después del 29 de julio, que he estado atento a todo esto y comprendo el paso que ha dado y lo respeto", dijo Maduro el lunes, agregando que le deseaba a González que "le vaya bien en su camino y en su nueva vida, y que tenga la seguridad que sus deseos de paz y concordia para el país se van a cumplir".

¿Qué pasará con María Corina Machado?

El domingo María Corina Machado insistió en el triunfo de la oposición en las elecciones del 28 de julio, acusó a Maduro de perpetrar un golpe de Estado, y aseguró que Edmundo González "será juramentado como presidente constitucional de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional".

"Que esto quede muy claro a todos: Edmundo luchará desde afuera junto a nuestra diáspora y yo lo seguiré haciendo aquí, junto a ustedes", dijo la líder opositora, quien permanece en Venezuela aunque resguardada, en un fuerte contraste con el comunicado de González.

Este lunes, durante una conferencia de prensa virtual, María Corina Machado dijo además que "todos los venezolanos del mundo saben que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela" y prometió seguir trabajando para "hacer respetar la voluntad del pueblo".

Hasta el momento no hay una orden de arresto contra Machado por el sitio “Resultados con VZLA”.

¿Crecerá la presión internacional sobre el chavismo?

En el continente americano, Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Panamá, entre otros, han reconocido la victoria de Edmundo González, mientras que Chile y la Unión Europea dijeron que no reconocen el triunfo de Maduro.

En consecuencia, el Gobierno de Venezuela rompió relaciones diplomáticas con varios países, entre ellos Argentina, Chile, Costa Rica y Perú. En el caso de Argentina, se inició una crisis diplomática luego de que seis opositores venezolanos se refugiaran en su embajada en Caracas, que luego pasó a ser operada por Brasil debido al quiebre de relaciones. El Gobierno de Maduro revocó la representación brasileña de la embajada.

Brasil, México y Colombia se mostraron más cautos, pidiendo mayor transparencia en el proceso sin cuestionar directamente a Maduro, y han intentado ocupar el rol de negociadores en la crisis.

Mientras tanto, otros países rápidamente reconocieron el triunfo de Maduro, como Cuba, Nicaragua y Bolivia.

No está claro hasta dónde llegará esta postura política, ni si habrá sanciones adicionales, aislamiento u otra medida de parte de los países que no reconocen a Maduro.

La semana pasada, Estados Unidos incautó en República Dominicana un avión utilizado por Maduro y otros altos funcionarios para trasladarse, y mantiene desde hace años sanciones contra diferentes individuos, entre ellos el propio mandatario venezolano, y sectores, especialmente el energético de ese país (aunque existen excepciones como la licencia 41 que permite a Chevron exportar crudo venezolano, y en los últimos años ha habido otras limitaciones a las sanciones).

Pero el Departamento del Tesoro no ha lanzado, hasta ahora, nueva ola de sanciones contra el Gobierno de Venezuela, aunque el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., John Kirby, dijo a comienzos de septiembre que Washington estaba "considerando una serie de opciones para demostrar al Sr. Maduro y sus representantes que sus acciones en Venezuela tendrán consecuencias”.

¿Qué pasará con las protestas?

En las primeras semanas que siguieron a la cuestionada proclamación de Maduro y el anuncio de la oposición sobre su propia victoria, los venezolanos salieron a las calles a protestar y hubo una fuerte represión: al menos 25 personas murieron, según la Fiscalía General de Venezuela. Desde entonces, se han producido más de 1.700 arrestos, de acuerdo con la ONG de derechos humanos Foro Penal.

Pero luego las protestas dentro del país menguaron, a medida que el conflicto parecía estancarse con la convalidación de los resultados del CNE por parte del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, y las citaciones del Ministerio Público a Edmundo González.

La pregunta es si la salida de González provocará una nueva ola de protestas, o si por el contrario dará por saldada la movilización en las calles, considerando que la cara visible de la campaña opositora, María Corina Machado, sigue en Venezuela.

Durante los 25 años del chavismo en el poder, han tenido lugar numerosos episodios de protestas opositoras, las más recientes en 2014, 2017 y 2019, estas últimas durante la crisis generada tras la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino (reconocido en ese entonces por decenas de países), y en todos estos casos el Gobierno respondió con gran violencia y hubo represión.

En paralelo, unas 7,7 millones de personas han abandonado Venezuela en este período, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en medio de una situación económica muy deteriorada.

Comienza entonces una etapa nueva con mucha incertidumbre en la crisis poselectoral venezolana.