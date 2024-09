¿Quiénes son los 5 del Central Park y cuál fue la postura de Donald Trump ante el caso?

Trump sobre migrantes: En Springfield se comen a los perros y a los gatos 0:56

(CNN Español) - - Durante el debate este martes Harris respondió a los ataques de Trump a su identidad exponiendo la historia de discriminación racial y comportamiento racista del expresidente, en lo que incluyó el caso de los Cinco de Central Park.



¿Quiénes fueron estos jóvenes?

Los cinco del Central Park, como se los conoce, fueron cinco adolescentes obligados, en medio del revuelo público, a hacer declaraciones incriminatorias que los llevaron a ser injustamente condenados por violar y agredir a una mujer en el Central Park de Nueva York.

El 19 de abril de 1989, una banquera de inversiones de Wall Street de 28 años que corría por Central Park fue violada y golpeada brutalmente. Ella no tendría ningún recuerdo del ataque.

Esa misma noche, un grupo de niños negros y latinos estaban en el parque, arrojando piedras a los automóviles y agrediendo a la gente en una práctica que los medios y las autoridades de la época llamaron “salvaje”.

Una investigación condujo al arresto de cinco adolescentes acusados ​​de arrasar el parque en una “manada de lobos” y atacar a víctimas inocentes. Fueron acusados ​​y condenados.

Uno de los hombres, Kharey Wise, cumplió 13 años de prisión. Kevin Richardson, Antron McCray, Yusef Salaam y Raymond Santana Jr. cumplieron cada uno unos siete años.

La víctima, Trisha Meili, mantuvo oculta su identidad durante 14 años hasta la publicación de su libro "I Am the Central Park Jogger".

Tres de los jóvenes condenados habían cumplido sus penas de prisión, uno estaba en libertad condicional y el quinto estaba en la cárcel por un delito no relacionado cuando Matías Reyes, violador y asesino en serie en 2002 confesó el crimen y dijo que había actuado solo.

Posteriormente, el análisis de ADN determinó que Reyes violó a la corredora y que la evidencia del cabello utilizada en los juicios de los jóvenes no coincidía.

Robert M. Morgenthau, el fiscal de distrito de Manhattan en ese momento, ordenó una nueva investigación y, por recomendación suya, un juez anuló las condenas.

Los cinco del Central Park fueran exonerados ese mismo año.

En 2014, se llegó a un acuerdo entre el departamento legal de la ciudad y los cinco hombres, por alrededor de US$1 millón por año de encarcelamiento.

¿Cuál fue la postura de Trump ante el caso?

Cuando los cinco jóvenes estaban en el centro de la investigación, Trump compró anuncios de página completa que se publicaron en varios periódicos de la ciudad de Nueva York que decían: "Devuelvan la pena de muerte". ¡Traigan de vuelta a nuestra policía!”.

En una entrevista con Larry King en 1989, extraída de los archivos de CNN, Trump expuso su posición y le dijo textualmente a King, "tal vez lo que necesitamos sea odio si queremos hacer algo".

"No veo nada incitante, estoy firmemente a favor de la pena de muerte", dijo Trump a King. "También estoy a favor de traer de vuelta fuerzas policiales que puedan hacer algo en lugar de darles la espalda porque todo abogado de calidad que representa a personas en problemas, lo primero que hace es empezar a gritar brutalidad policial, etc."

“Nunca he hecho nada que haya causado un revuelo más positivo. He recibido 15.000 cartas en la última semana y media”, continuó Trump. “No vi más de dos o tres que dieron negativo entre 15.000. El anuncio es básicamente muy fuerte y expresivo, dicen que se restablezca la ley y el orden. Y no me refiero sólo a Nueva York, me refiero a todo”.

Luego de que en 2014 se cerrara el acuerdo de US$41 millones de la ciudad de Nueva York con los cinco hombres condenados erróneamente, Trump escribió un artículo de opinión en el New York Daily News, calificando el trato como “una vergüenza”.