(CNN) – La vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump se batieron en duelo sobre política e intercambiaron críticas durante el debate presidencial organizado por ABC News el martes, en el que Trump también se salió por la tangente sobre los inmigrantes que comen mascotas.

Estas son 27 frases proferidas por los candidatos que ayudan a entender lo que ocurrió durante su enfrentamiento en Filadelfia.

Estas citas no cubren algunos de los momentos en ambos candidatos que incluyeron afirmaciones detalladas sobre distintos hechos, pero la verificación de datos de CNN hace un buen trabajo dando contexto para esos.

– Harris

Esto vino a la mitad del debate, pero es quizás la línea más importante porque este debate fue, en todos los sentidos posibles, diferente al que tuvo lugar entre Trump y el presidente Joe Biden en junio. Aquel debate acabó con la campaña de reelección de Biden. Este le dio a Harris la oportunidad de reírse de Trump, decirle que era débil y meterse en su piel de múltiples maneras.

- Harris

Harris acusó en múltiples ocasiones a Trump de mentir. Él también dijo que ella mintió sobre sus posiciones, incluso sobre el Proyecto 2025, el plan político conservador ideado por sus aliados pero que él dijo no haber leído.

- Trump

Se refiere aquí al plan de “economía de oportunidades” de Harris, pero es una frase, repleta de insultos, que expresa el objetivo de Trump para la noche, que era vincular a Harris con Biden y también hacerla parecer demasiado dispuesta a cambiar sus propuestas políticas.

– Trump

Otro ejemplo se produjo durante un debate sobre aranceles. El Gobierno de Biden mantuvo algunos aranceles impuestos por Trump a China, pero Harris se opone al plan de Trump de imponer nuevos aranceles a todos los productos extranjeros.

Más tarde, durante un acalorado intercambio sobre el aborto, Trump repitió la falsa afirmación de que los demócratas quieren permitir que se produzcan abortos en el noveno mes de embarazo. La siguiente fue parte de la respuesta de Harris:

- Harris

Harris también argumentó sobre el derecho al aborto y la libertad:

- Harris

Trump trató de argumentar que al nombrar a jueces “genios” del Tribunal Supremo que anularon el caso Roe contra Wade, unió al país y devolvió la voz a los estados, donde los votantes, cuando se les ha dado la oportunidad, han apoyado mayoritariamente el derecho al aborto.

- Trump

Por supuesto, en muchos otros estados, el derecho al aborto ha sido severamente recortado. El hecho de que los estados tengan leyes tan diferentes sugiere que el país no está unido como él dijo.

En otro momento, Trump trató de insistir en la afluencia de inmigrantes indocumentados repitiendo una historia aparentemente falsa sobre inmigrantes que comían perros y gatos en un pueblo de Ohio. El compañero de fórmula de Trump, el senador JD Vance, de Ohio, ha admitido que probablemente no era cierto. En respuesta, Harris dijo:

- Harris

Añadió que muchos de los antiguos ayudantes de Trump y personas que trabajaron en su administración también han advertido que no debería volver a la Casa Blanca.

- Trump

Trump se quejó de que muchas de las personas que trabajaron para él y que ahora se le oponen, como el exsecretario de Defensa Mark Esper, han llegado a escribir libros sobre sus experiencias.

A Harris se le preguntó si asumía alguna responsabilidad por la caótica retirada estadounidense de Afganistán en 2021 y la muerte de 13 miembros del servicio estadounidense en Abbey Gate, frente al aeropuerto de Kabul. En cambio, defendió la decisión de retirarse:

- Harris

Trump reconoció que su administración negoció con los talibanes para iniciar la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Pero dijo que él habría hecho las cosas de forma diferente a Biden después de que Trump llegara a un acuerdo con los talibanes.

- Trump

Harris se burló de la política exterior de Trump y le llamó repetidamente “débil”. Después de que Trump argumentara que Harris odia tanto a Israel como a los palestinos, ella dijo esto:

- Harris

Y añadió:

- Harris

A continuación, Trump se deshizo en elogios hacia Viktor Orban, el autócrata que dirige Hungría y al que Trump ha recibido en su complejo turístico de Mar-a-Lago, en Florida.

- Trump

El miedo que inspiraba a los líderes mundiales, dijo Trump, hizo del mundo un lugar más seguro durante su presidencia.

En otro intercambio, Harris invitó a la gente a asistir a un mitin de Trump, en un claro intento de meterse en su piel:

- Harris

Trump discrepó rotundamente:

- Trump

Trump también dijo repetidamente que Harris acabaría con el fracking en Pensilvania y quitaría las armas a la gente. Ella dijo repetidamente que no, que no acabaría con el fracking, y argumentó que EE.UU. puede tener fracking y luchar contra el cambio climático, algo que seguramente enfadará a los ecologistas.

En cuanto a las armas, interrumpió su propia respuesta sobre el Obamacare para decir lo siguiente:

- Harris

El tema al que Trump volvió una y otra vez fue la inmigración, y su teoría, de la que no hay pruebas, de que los demócratas están trayendo inmigrantes a Estados Unidos a propósito.

- Trump

Trump dijo que los inmigrantes están detrás del aumento de la delincuencia. Cuando uno de los moderadores del debate señaló los datos del FBI que muestran que los delitos violentos en general están disminuyendo, Trump dijo que los datos son falsos. Momentos después, Harris respondió así:

- Harris

Los problemas legales de Trump no sugieren un respeto por el Estado de Derecho, dijo. Trump argumentó que el sistema judicial se ha convertido en un arma contra él.

- Trump

Era un guiño a la investigación sobre Rusia del mandato de Trump en la Casa Blanca, que parece que fue hace tanto tiempo.

Harris argumentó varias veces que es hora de “pasar página” a una nueva generación y a un presidente que construya a las personas en lugar de insultarlas y derribarlas. Pero no se privó de deslizar un insulto en un comentario sobre la propiedad de la vivienda:

- Harris

Trump también está orgulloso de su trayectoria:

En primer lugar, no me dieron US$ 400 millones. Ojalá me los hubieran dado. Mi padre era un constructor de Brooklyn - Brooklyn, Queens - y un gran padre, y aprendí mucho de él. Pero me dieron una fracción de eso, una pequeña fracción, y la convertí en muchos, muchos miles de millones de dólares. Muchos, muchos miles de millones. Y cuando la gente lo ve, incluso se sorprende”

- Trump

Por otra parte, Trump dijo que aún no acepta su derrota en las elecciones de 2020 y que, a pesar de todas las pruebas y todos sus fracasos en los tribunales litigando por los resultados, sigue pensando que hay pruebas de fraude electoral. Aunque no entiende por qué la gente que irrumpió en el Capitolio el 6 de enero de 2021 ha sido señalada por los fiscales, tampoco siente que él tenga nada que ver con la insurrección:

- Trump

Trump también fue preguntado por sus recientes comentarios de que Harris “se volvió negra por casualidad” hace unos años. Uno de los moderadores del debate preguntó si Trump considera apropiado hacer comentarios sobre la identidad racial de su oponente.

No lo creo. Y no me importa. No me importa lo que sea. No me importa. Le das mucha importancia a algo. No podría importarme menos”