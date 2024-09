De convictos a combatientes, Ucrania recluta prisioneros para luchar contra las fuerzas rusas

Vitaly, de 41 años, tiene cinco hijos y ha cumplido un total de 10 años por cuatro delitos diferentes, el más reciente de los cuales fue por lesiones corporales graves. (Crédito: CNN)

(CNN) -- Merodeando entre los arbustos cerca de Pokrovsk, en el este de Ucrania, hay una unidad de hombres que tienen dos cosas en común: el poco tiempo que han servido defendiendo a su nación y el tiempo que han pasado entre rejas.

Los 15 hombres de infantería de la 59ª Brigada, que forman parte del batallón Shkval -o ráfaga de viento- son antiguos prisioneros. Condenados por diversos delitos, ven su servicio en defensa de Ucrania como una redención y una oportunidad de una nueva vida sin antecedentes penales.

La trampa para los prisioneros es que están contratados por el ejército hasta el final de la guerra. También hay un incentivo económico considerable: los salarios oscilan entre US$ 500 y 4.000 al mes, dependiendo del tiempo que pasen en el frente, según el Ministerio de Defensa ucraniano.

CNN obtuvo acceso exclusivo a estos prisioneros reclutados la semana pasada, cerca de la importante ciudad de Pokrovsk, en Donbas. En las últimas semanas, la ciudad se ha convertido en un punto focal como parte de la línea de contacto de casi 900 kilómetros que carece desesperadamente de hombres, municiones y enfrenta a fuerzas rusas cada vez mejor abastecidas y más numerosas.

Entre los reclutas se encuentra Vitaly, de 41 años, adicto recuperado y padre de cinco hijos. Pidió ser identificado solo por su nombre de pila por razones de seguridad.

Vitaly declaró a CNN que había cumplido 10 años de cárcel por cuatro delitos diferentes, el último por lesiones graves.

Sentado en un tocón de árbol, Vitaly murmura: “Mi vida fue una locura. Crecí entre bandidos, al igual que todos nuestros muchachos (en la unidad).”

Pero al unirse a las filas de las Fuerzas Armadas ucranianas, vio una oportunidad.

"Necesito pasar página de mi vida. Mi vida era un desastre. Es mejor ser útil aquí, estar rodeado de hermanos... y de un círculo social completamente diferente", dijo.

Lleva tres meses en las trincheras tras un breve periodo de entrenamiento de 21 días. Vitaly no se arrepiente de su decisión de alistarse en el ejército, pero dice que era ingenuo sobre lo que le esperaba.

"La vida aquí es dura, es divertida... pero no pensaba que fuera a ser tan dura", afirma.

La vida como soldado de infantería es especialmente peligrosa, con más bajas que otros miembros del ejército. Los soldados de infantería suelen estar expuestos a ataques de drones rusos y al asalto de trincheras mientras atraviesan grandes extensiones de terreno a pie.

Vitaly recuerda un ataque con drones especialmente brutal contra un camarada.

"Lo destrozaron. Es tan duro verlo... pero ¿qué puedes hacer? No puedes ayudar. Tienes que dejarlos atrás porque la mitad del hombre ya ha desaparecido", dijo.

En junio, el Ministerio de Defensa puso en marcha una iniciativa que ofrece a los prisioneros la oportunidad de servir en el ejército, a cambio de la libertad después de la guerra.

Sin embargo, existen normas estrictas para el reclutamiento de prisioneros en el ejército. Los convictos que han cometido violaciones o cualquier tipo de violencia sexual tienen prohibido alistarse. La mayoría de los exconvictos que conoció CNN habían sido encarcelados por delitos como robo o lesiones graves.

El batallón Shkval dijo a CNN que están haciendo peticiones legales para permitir que presos que han cometido asesinatos se unan a sus filas, porque consideran que esos reclusos pueden poseer las habilidades necesarias en el campo de batalla.

Vitaly es uno de los 4.650 presos, entre ellos 31 mujeres, que han sido puestos en libertad y llamados al servicio militar, según ha informado el Ministerio de Defensa ucraniano a CNN. En total, 5.764 habían expresado su deseo de servir. El Ministerio no precisó cuántos de ellos están actualmente en el frente.

La iniciativa de convocar al combate, así como la reforma del servicio militar obligatorio, son un intento de reforzar las vacilantes filas de soldados ucranianos tras dos años y medio de guerra. Pero las personas con las que habló CNN en el frente señalaron los problemas del programa, como la falta de coherencia y la brevedad de los periodos de entrenamiento. Estas dificultades, unidas a la escasez crónica de mano de obra, están mermando la capacidad de Ucrania para repeler a las fuerzas invasoras del presidente ruso Vladimir Putin, según afirmaron.

Con una vida en el frente más difícil de lo que muchos esperaban, Vitaly ahora desea haber prestado más atención durante su breve entrenamiento. Cree que podría haberlo preparado mejor para lo que estaba por venir.

"Fuimos estúpidos y no nos lo tomamos en serio. No fuimos responsables; fue un error no escuchar ni prestar atención", afirma.

Mantener la paz

Oleksandr, el comandante de la compañía, se encarga de que no se altere la paz en la unidad.

El comandante de la compañía de Vitaly, Oleksandr, no es ajeno a los convictos. Dejó su puesto de guardia de prisiones en febrero de 2022, cuando empezó la guerra. Ahora, a pesar de sus protestas, ha vuelto a su antiguo trabajo, pero esta vez en el campo de batalla.

"Me ven como un antiguo guardia de prisiones, como un hermano de armas, como un comandante, todos aquí viven como una familia", dijo Oleksandr, que también pidió ser identificado solo por su nombre de pila, sobre los soldados, y añadió: “Soy psicólogo, padre, madre, todo”.

Junto con los 15 presos que ya están en su unidad, espera a otros 25 de la prisión donde solía trabajar.

Oleksandr dice que muchos convictos, como Vitaly, se alistaron con el objetivo de reformarse.

"Muchos de ellos tienen familias ante las que se avergüenzan de lo que hicieron. Tienen hijos a los que les dicen que su padre es un convicto. Cuando se alista en las fuerzas armadas, ya no es un convicto, sino un héroe", explica Oleksandr.

Durante el tiempo que CNN estuvo con la brigada en Pokrovsk, se nos acercó otro oficial que dijo que la moral estaba decayendo, ya que las mejores armas occidentales habían sido desviadas hacia la incursión en Kursk, las tropas carecían de motivación y tanto los vehículos ligeros como los blindados estaban disminuyendo, lo que complicaba la logística y las evacuaciones. El oficial, que pidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad, dijo que unos días antes se habían negado a luchar junto a tropas de una nueva brigada de hombres recién reclutados, debido a su baja moral y falta de motivación para luchar.

Sin embargo, la moral puede ser la única esperanza de Ucrania en Pokrovsk, a medida que las fuerzas rusas se acercan a la ciudad.

Al atardecer, las calles de la ciudad se vacían y comienzan las descargas de artillería.

Las fuerzas rusas están a solo 8 kilómetros de distancia, según un mapa fechado el 10 de septiembre de DeepState, un grupo que supervisa el progreso de las fuerzas rusas y que tiene vínculos con los servicios de seguridad de Ucrania.

Pokrovsk es una ciudad de abastecimiento vital para las fuerzas del este de Ucrania que luchan contra la marea de soldados rusos. Su captura supondría un triunfo para Putin en su intento de hacerse con el control de toda la región de Donetsk. Podría provocar la retirada de las fuerzas ucranianas de Chasiv Yar y el acercamiento de la línea de contacto a las ciudades mucho más grandes de Kramatorsk y Sloviansk.

Oleksandr es consciente de la poco envidiable tarea de mantener a raya a los rusos, pero cree que sus tropas tienen una habilidad que otros no tienen.

"La subcultura de los convictos está acostumbrada a sobrevivir. Esto significa resistencia física, resistencia moral, además de astucia, pensamiento lógico, muy superiores a los de los civiles ordinarios."