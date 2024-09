Tyreek Hill, de los Miami Dolphins, dice que pudo "haber actuado mejor", pero acusa que lo "golpearon" y pide que despidan al policía que lo detuvo

Tyreek Hill, estrella de los Miami Dolphins, es detenido por la Policía 1:26

(CNN) -- La estrella de los Miami Dolphins Tyreek Hill admitió algunos remordimientos sobre sus acciones durante la detención antes del partido del domingo, pero pidió que el agente de policía que lo detuvo fuera retirado de la corporación.

"Fuera. Fuera. Fuera. Tiene que irse, hombre", dijo Hill el miércoles en rueda de prensa. "En ese momento, no solo me trató mal a mí, sino que también faltó al respeto a mis compañeros, ¿sabes? Tuvo algunas palabras locas hacia ellos, y ellos ni siquiera hicieron nada. ¿Qué te hicieron? Solo caminaban por la acera".

Aun así, expresó su arrepentimiento por sus propias acciones, en particular su negativa a bajar la ventanilla cuando se lo indicó un policía.

"Diré que podría haber actuado mejor. Podría haber bajado la ventanilla en ese momento. Pero lo que me pasa es que no quiero llamar la atención", dijo. "Al fin y al cabo, soy humano, tengo que seguir las normas, tengo que hacer lo que haría todo el mundo. Ahora bien, ¿les da eso derecho a pegarme literalmente una paliza? Por supuesto que no. Pero al fin y al cabo, ojalá pudiera volver atrás y hacer las cosas de otra manera".

Los comentarios se produjeron días después de que Hill, receptor de los Dolphins, fuera detenido por la policía antes del primer partido de la temporada del equipo de la NFL. El video de la detención de Hill, así como las tensas interacciones de la policía con otros dos jugadores de los Dolphins en el lugar de los hechos, provocó un tira y afloja público entre el equipo de la NFL y la policía local y ha renovado el debate sobre la forma en que las fuerzas del orden realizan los controles de tráfico e interactúan con los miembros del público.

Hill, que también habló con CNN el lunes por la noche, dijo el miércoles que pensó que estaba en una película cuando le detuvieron y dijo que le asfixiaron, pellizcaron y patearon.

"Me alegro de estar aquí para poder contar esta historia a todos vosotros, porque es realmente chocante para mí", declaró.

Ver las imágenes de sí mismo grabadas por la cámara fue "estremecedor", añadió.

"Es una auténtica locura saber que hay agentes de policía en este mundo que literalmente harían eso con las cámaras corporales puestas. Es triste, muy triste", dijo. "¿Qué harían si no tuvieran cámaras corporales?".

Con todo, afirmó que "sigo amando a los policías" y dijo que había lecciones para todos en el video.

"En el fútbol, la forma en que mejoramos de las cosas es viendo la cinta y mejorando a partir de ella. En este caso, deberíamos hacer lo mismo", afirmó. "Creo que esto puede ser una herramienta de aprendizaje para todos".

Un abogado y un policía también pidieron el despido del policía

Danny Torres, un veterano de 27 años del Departamento de Policía de Miami-Dade, fue identificado como el agente que fue puesto en tareas administrativas tras el incidente, anunció el martes el departamento.

En la grabación de la cámara corporal, el agente que lleva una camisa de manga larga negra y tiene tatuajes en las manos se identifica como Danny Torres.

Torres es el agente de policía que protagonizó la mayor parte de la acción durante el incidente. Abrió la puerta del coche de Hill, le sacó del coche y le inmovilizó boca abajo en el suelo. Una vez que Hill se puso en pie, Torres le rodeó con el brazo y tiró de él hacia la acera a pesar de que Hill alegó que acababa de ser operado de la rodilla. El agente le dijo burlonamente a Hill: "¿Te operaron de las orejas cuando te dijimos que bajaras la ventanilla?". A continuación, Torres gritó al ala cerrada de los Dolphins Jonnu Smith y al ala defensiva Calais Campbell que abandonaran el lugar y esposó a Campbell.

El miércoles, el abogado de Hill pidió el despido inmediato del agente.

"Cada acción que un oficial de la ley (toma) se rige por los procedimientos operativos estándar", dijo el abogado Julius Collins en una carta compartida con CNN. "Somos de la opinión de que el uso de la fuerza por parte del oficial fue excesivo, escalado e imprudente. Exigimos que el agente sea cesado con efecto inmediato".

En concreto, el abogado de Hill acusó al agente de policía de Miami-Dade Danny Torres de poner sus manos al menos dos veces "sobre o alrededor del cuello del Sr. Hill".

Después de que Hill fuera sacado de su vehículo, el oficial puso por la fuerza la cara de Hill contra el pavimento, colocó su rodilla en la espalda de Hill y puso su mano alrededor de la nuca de Hill, dijo el abogado.

En segundo lugar, mientras intentaba que Hill, esposado, se sentara en la acera, el agente puso sus manos "sobre o alrededor" del cuello de Hill y le obligó a tirarse al suelo, ignorando las preocupaciones de Hill de que acababa de ser operado de la rodilla, dijo el abogado.

Por último, el abogado relacionó la detención de Hill con preocupaciones más amplias sobre la forma en que la policía interactúa con los negros.

"Los hechos ocurridos el domingo 8 de septiembre de 2024 no son más que un recordatorio de la realidad de las muchas injusticias a las que se enfrentan las personas de las comunidades negras y minoritarias a manos de las fuerzas del orden. Aunque no acusamos en modo alguno al agente de ser racista, sí acusamos a las costumbres y prácticas de las fuerzas del orden, desde un punto de vista histórico, de ser discriminatorias y opresivas para las comunidades negras y minoritarias", escribió Collins.

En una aparición en "The Dan Le Batard Show" el martes, el agente de Hill, Drew Rosenhaus, se hizo eco del sentimiento de Collins, pidiendo que los agentes implicados fueran destituidos de sus puestos de trabajo.

La directora del MDPD, Stephanie V. Daniels, dijo que había iniciado una investigación interna sobre el incidente.

"Estoy comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas a la comunidad con cualquier situación que implique a mis agentes de policía", dijo Daniels.

Los abogados de Torres calificaron de "prematura" la decisión de apartarle y pidieron su "reincorporación inmediata". Torres no hará comentarios hasta después de la investigación, dijeron en un comunicado los abogados Ignacio Álvarez e Israel Reyes.

El sindicato de la policía local también ha defendido las acciones de los agentes implicados y acusó a Hill de ser "poco cooperativo".

Hill fue finalmente citado por conducción temeraria y violación del cinturón de seguridad, según la policía. Las citaciones señalan que su vehículo tenía una "estimación visual de 60 mph (unos 96 km/h)".

Hill fue liberado a tiempo para el partido de la 1 p.m. hora local de los Dolphins contra los Jacksonville Jaguars. El ocho veces Pro Bowler anotó entonces un touchdown estelar de 80 yardas - y lo celebró poniendo las manos a la espalda con las muñecas juntas en un guiño descarado al incidente previo al partido.

Esta historia fue actualizada con información adicional.