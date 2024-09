Cartelera completa de Canelo vs. Berlanga Estas son las peleas del sábado antes del combate principal, según la promotora de peleas Premier Boxing Champions (PBC): Stephen Fulton Jr. vs. Carlos Castro Rolando Romero vs. Manuel Jaimes Caleb Plant vs. Trevor McCumby Erislandy Lara vs. Danny García Canelo Álvarez vs. Edgar Berhanga ¿A qué hora comienza el evento y la pelea estelar? El evento comenzará el sábado 14 de septiembre a las 8 p.m. (hora de Miami) en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos. Miami, Estados Unidos: 8 p.m. (evento, peleas previas a la estelar) y 11 p.m. (caminata) Ciudad de México, México: 6 p.m. (evento) y 9 p.m. Buenos Aires, Argentina: 9 p.m. (evento) y 12 a.m. Bogotá, Colombia: 7 p.m. (evento) y 10 p.m. Madrid, España: 2 a.m. (evento) y 5 a.m. Se exhiben cinturones y premios durante una conferencia de prensa para promocionar la pelea del 14 de septiembre entre Canelo Álvarez y Edgar Berlanga el 6 de agosto de 2024 en Beverly Hills, California. Crédito: Kaelin Mendez/Getty Images ¿Cómo ver en vivo? México: ESPN, Star+, TV Azteca, Canal 5 Estados Unidos: DAZN PPV, Prime Video PPV España: Eurosport y la app de este canal Colombia y Argentina: ESPN Otras partes del mundo: DAZN PPV y PPV

Getty Images