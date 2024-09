(CNN) – Una cuenta de redes sociales administrada por la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris ha sido repetidamente engañosa.

La cuenta @KamalaHQ, que tiene más de 1,3 millones de seguidores en la plataforma de redes sociales X, anteriormente conocida como Twitter, ha hecho un hábito de recortar engañosamente y subtitular incorrectamente clips de video para atacar al expresidente Donald Trump.

La campaña de Harris utiliza @KamalaHQ como una especie de perro de presa irreverente, utilizando publicaciones jocosas para llamar la atención sobre comentarios controvertidos, incorrectos o dudosos de Trump y sus aliados. Pero la cuenta, que la campaña de Harris llama su “página oficial de respuesta rápida”, ha hecho comentarios inexactos en múltiples ocasiones.

A continuación se presentan ocho ejemplos de publicaciones de video falsas o engañosas de la cuenta desde mediados de agosto, incluidos tres de los últimos días. Todos ellos han sido destacados previamente por una cuenta de refutación anónima llamada @KamalaHQLies, que tiene más de 268.000 seguidores.

Describiendo engañosamente un comentario de Trump sobre sus seguidores

Una publicación del 17 de agosto de @KamalaHQ sugirió enfáticamente que Trump se había confundido sobre en qué estado se encontraba durante un evento en Wilkes-Barre, Pensilvania. La publicación decía: “Trump: ¿Estaría bien, Carolina del Norte? (Él está en Pensilvania)”. Incluía un clip de video de seis segundos en el que Trump decía, mientras señalaba a su izquierda, “¿Estaría bien, Carolina del Norte? No lo creo, ¿verdad?”.

La campaña de Harris fue explícita sobre sus intenciones en la versión de la publicación que hizo en la cuenta de Instagram @KamalaHQ, diciendo: “Donald Trump está perdido y confundido”.

Pero Trump no estaba perdido ni confundido.

El video completo del mitin muestra que, anteriormente en el discurso, Trump había señalado el mismo lugar a su izquierda para reconocer y luego hablar con un grupo de seguidores fervientes de Carolina del Norte, diciendo finalmente: “¡Muchas gracias. ¡Carolina del Norte!”. Más tarde, en el momento mostrado por @KamalaHQ, volvió a señalar a estos seguidores y se refirió a ellos como “Carolina del Norte”. No había olvidado que estaba hablando en Pensilvania.

La campaña de Harris se negó a comentar sobre esta publicación de @KamalaHQ.

La vicepresidenta y candidata presidencial demócrata Kamala Harris sube al escenario para hablar en un mitin de campaña en el Bojangles Coliseum de Charlotte, Carolina del Norte, el 12 de septiembre de 2024. Jim Watson/AFP/Getty Images

Recortando engañosamente y describiendo incorrectamente un comentario de Trump sobre la inmigración

El jueves, la cuenta @KamalaHQ hizo un nuevo intento de sugerir que Trump estaba confundido sobre su ubicación. Su publicación decía: “Trump: ‘Pensilvania, recuerden esto cuando tengan que ir a votar’ (Él está en Arizona)”. Incluía un clip de ocho segundos de Trump diciendo en un discurso en Tucson: “Así que Pensilvania, recuerden esto cuando tengan que ir a votar, ¿de acuerdo? Solo recuerden esto: aumento del 2.000%. Esto es un pequeño —…”.

La publicación de Instagram de este comentario también fue más explícita que la publicación en X; en Instagram, la campaña de Harris agregó texto sobre el video que decía: “Trump olvida en qué estado está (otra vez)”.

Pero Trump, nuevamente, no había olvidado en qué estado estaba.

El video extendido muestra que la campaña de Harris recortó el contexto crítico: Trump estaba hablando sobre la inmigración, un tema clave en Arizona, y acababa de leer una parte de su texto preparado sobre cómo una pequeña ciudad de Pensilvania ha “experimentado un aumento del 2.000% en la población de migrantes haitianos bajo Kamala Harris”. Luego agregó: “Así que Pensilvania, recuerden esto cuando tengan que ir a votar, ¿de acuerdo? Solo recuerden esto: aumento del 2.000%, esta es una pequeña ciudad; de repente tienen miles de personas”.

Uno podría intentar argumentar que es extraño que Trump haga un llamamiento directo a los habitantes de Pensilvania mientras habla en Arizona. Pero los comentarios de Trump en cualquier parte del país se transmiten a los votantes en todo el país, y, en cualquier caso, @KamalaHQ eliminó el contexto que permitiría a las personas desarrollar una opinión informada sobre este comentario.

La campaña de Harris se negó a comentar sobre esta publicación de @KamalaHQ.

Recortando engañosamente y describiendo incorrectamente un comentario de Trump sobre su comentario de Charlottesville en 2017

Una publicación del viernes de @KamalaHQ decía: “Trump dice ‘no se hizo nada malo’ en Charlottesville en 2017 cuando los neonazis corearon ‘los judíos no nos reemplazarán’ y mataron a una mujer inocente”. La publicación incluía un clip de 10 segundos de Trump diciendo a los periodistas en un evento del viernes en California: “(…) como en el Proyecto 2025, no tengo idea de…, no tuvo nada que ver conmigo, él no la corrigió, él lo sabía. Charlottesville, no se hizo nada malo”.

Pero el video completo de los comentarios de Trump en California muestra que la campaña de Harris recortó engañosamente el clip justo antes de que Trump dejara en claro que no estaba afirmando que los neonazis en Charlottesville no hicieron nada malo o que el asesinato de la contramanifestante inocente de Charlottesville, Heather Heyer, no fue incorrecto.

En cambio, el video completo muestra que él estaba argumentando que no hizo nada malo con su comentario de “gente muy buena en ambos lados” en 2017 sobre los eventos en Charlottesville, que ha insistido repetidamente que no se refería a los nacionalistas blancos.

Específicamente, Trump se quejaba de que un moderador del debate presidencial del martes, David Muir de ABC News, no desafió cómo Harris describió los comentarios de Trump en 2017. Decimos que la descripción de Harris del debate sobre los comentarios de 2017 fue justa, pero en cualquier caso, Trump no estaba el viernes defendiendo el asesinato.

Aquí está el comentario completo de Trump del viernes, en el que invocó a varios presentadores de Fox News: “Creo que él (Muir) me corrigió 11 veces. De las 11 veces, no creo que tuviera derecho a corregirme en absoluto. No la corrigió ni una vez. Como en el Proyecto 2025, no tengo idea de — no tuvo nada que ver conmigo, él no la corrigió, él lo sabía. Charlottesville — no se hizo nada malo. Todo lo que tenías que hacer era leer mi declaración una oración más y lo habrías visto. Sean Hannity, Laura Ingraham, Jesse (Watters), todos ellos, ellos — Greg Gutfeld — todos tomaron eso y lo corrigieron muchas veces. Pero siguen viniendo con las mismas mentiras”.

Defendiendo la publicación de @KamalaHQ, la campaña de Harris dijo en un correo electrónico: “Él está diciendo que no hizo ‘nada malo’ en relación con su comentario de ‘gente muy buena’ que hizo, lo que se describe en el tuit”.

Hay dos problemas con esto. La publicación en sí no reconoció que el comentario de “nada malo” de Trump se refería a su propio comentario anterior. Y aunque hay evidencias de que este comentario de “gente muy buena” de 2017 se refería a algunos nacionalistas blancos, no hay base para afirmar que se refería al asesino de Heyer en particular, y mucho menos que el comentario de “nada malo” de Trump el viernes se refería a este asesino.

Partidarios de la vicepresidenta Kamala Harris sostienen carteles durante un mitin de campaña en el Centro Thomas & Mack de la Universidad de Las Vegas el 10 de agosto, en Las Vegas. Justin Sullivan/Getty Images

Recortando engañosamente y citando incorrectamente una cita de J. D. Vance sobre la atención médica para veteranos

El jueves, la cuenta @KamalaHQ publicó un clip de video de nueve segundos del senador J. D. Vance, compañero de fórmula de Trump, hablando en una entrevista. La cuenta escribió: “P: ¿Consideraría privatizar la atención médica para veteranos? Vance: Creo que lo consideraría”.

Pero Vance no dijo realmente “Creo que lo consideraría”. Una escucha atenta del clip revela que Vance en realidad dijo “Creo que consideraría, y…”. Debido a que @KamalaHQ recortó los comentarios críticos que hizo después del “y”, la campaña de Harris no permitió que las personas supieran de inmediato lo que Vance dijo que consideraría.

La cita extendida de Vance muestra que dijo que consideraría dar a los veteranos mayor flexibilidad para usar la atención médica privada, pero que no quiere eliminar la atención médica federal proporcionada por el Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA). Una combinación público-privada para la atención de los veteranos fue el enfoque general tomado por el presidente Barack Obama y luego por Trump; ciertamente no está exento de críticos, pero es mucho menos controvertido que la idea de una privatización total.

Aquí está la cita completa de Vance:

“Creo que lo consideraría —y Donald Trump fue realmente bueno en esto, no recibe suficiente crédito por esta innovación en particular—, dar a los veteranos más opciones. ¿Verdad? Así que digamos que estás en un hospital rural. Tu VA más cercano está a 20 kilómetros de distancia. ¿Por qué obligar a un veterano a conducir dos horas y media hasta esa instalación de VA cuando puede obtener atención más barata y buena justo en su patio trasero? ¿Verdad? Así que creo que deberíamos abrir opciones y flexibilidad para los veteranos. Sabes, creo que hay áreas donde el VA realmente funciona muy bien, así que no diría que se deshagan de todo. Diría que den a las personas más opciones, creo que ahorrarán dinero en el proceso, también darán a los veteranos mucha más flexibilidad”.

La campaña de Harris defendió la publicación de @KamalaHQ. Argumentó en su correo electrónico: “Vance está sugiriendo que consideraría privatizar funciones del VA. Esto no es engañoso. Nuestro subtítulo no dice ‘todo el sistema de atención médica del VA’”.

Pero la campaña de Harris no abordó la cita incorrecta de “considerarlo” en el subtítulo ni explicó por qué recortó el clip antes de que las personas pudieran escuchar a Vance explicar lo que “consideraría”. Y si la campaña de Harris quería afirmar que Vance estaba hablando de posiblemente privatizar ciertas “funciones” del VA, como dijo en el correo electrónico, podría haberlo dicho en la publicación en lugar de al menos dejar abierta la impresión de que estaba hablando de privatizar todo el VA.

El portavoz de Vance, William Martin, dijo que la campaña de Harris está “mintiendo” sobre lo que dijo Vance. Martin dijo que Vance “dependió personalmente del VA durante años después de dejar el Cuerpo de Marines”, que Vance ni siquiera quiere privatizar las “funciones” del VA, y que dar a los veteranos más opciones para elegir voluntariamente la atención privada no puede describirse justamente como privatizar incluso partes del VA. Martin dijo: “En el intercambio completo, el senador Vance claramente dice que no privatizaría el Departamento de Asuntos de Veteranos”.

Recortando engañosamente y describiendo falsamente una cita de Trump sobre las penas por dañar monumentos

La cuenta @KamalaHQ invoca frecuentemente el Proyecto 2025, las propuestas de políticas de derecha del grupo de expertos Heritage Foundation para la próxima administración republicana. El Proyecto 2025 no es una iniciativa de Trump, y él ha dicho que no está de acuerdo con algunas de sus propuestas, pero tiene extensos vínculos con la iniciativa; puedes leer más aquí.

Una publicación del 30 de agosto de @KamalaHQ decía: “Trump dice que planea traer de vuelta leyes de hace más de 100 años, haciendo eco del Proyecto 2025: ‘No aprobamos leyes como esa. Son duras’”. La publicación incluía un clip de siete segundos de Trump hablando en un mitin en Pensilvania.

Pero el video completo del mitin muestra que Trump ni siquiera estaba hablando del Proyecto 2025 o de sus planes futuros.

Más bien, Trump estaba contando su historia habitual sobre cómo supuestamente “firmó” una ley centenaria para dar sentencias automáticas de 10 años de prisión a las personas que dañaban monumentos. La historia de Trump es falsa: en realidad no firmó ninguna ley sobre las penas por dañar monumentos ni impuso sentencias automáticas de 10 años, pero también es falso que estuviera “haciendo eco del Proyecto 2025” o anunciando algún plan para una próxima administración de Trump.

La campaña de Harris defendió esta publicación de @KamalaHQ argumentando que “toda la plataforma de Trump se trata de abrazar la ‘política dura’ del pasado” en varios temas.

Esa es otra defensa débil. La publicación hizo una afirmación específica sobre lo que Trump supuestamente estaba diciendo en un video específico incluido en la publicación, y Trump no estaba diciendo eso.

Recortando engañosamente y describiendo incorrectamente un comentario de Trump sobre los impuestos

Una publicación del 5 de septiembre de @KamalaHQ decía: “Trump dice a sus donantes ricos que va a hacer que sus recortes de impuestos para los ultra-ricos sean ‘permanentes’ y reducir sus impuestos ‘aún más’”. Incluía un clip de 13 segundos de Trump diciendo: “El quinto pilar de mi plan es hacer que los recortes de impuestos de Trump sean permanentes: son recortes de impuestos masivos, los más grandes de la historia, permanentes, y reducir los impuestos aún más”.

Pero el video completo del discurso muestra que la publicación de @KamalaHQ recortó el clip de video justo antes de que Trump explicara lo que quería decir con reducir los impuestos “aún más”. Las dos primeras políticas que mencionó fueron eliminar los impuestos sobre las propinas y eliminar los impuestos sobre los beneficios del Seguro Social, políticas que, independientemente de sus méritos o defectos, ciertamente beneficiarían a personas que no son ricas. (Lo mismo ocurrió con sus recortes de impuestos de 2017, que produjeron ganancias en promedio para personas de todos los niveles de ingresos, aunque los ricos ganaron más).

Además, este no fue un discurso solo para donantes ricos de Trump. Fue un discurso para el Club Económico de Nueva York, cuyos miembros incluyen una amplia gama de ejecutivos de negocios del área; algunos asistentes eran donantes ricos de Trump, pero otros no. Al día siguiente, la campaña de Harris utilizó la cuenta @KamalaHQ para promocionar su propia popularidad entre los ejecutivos principales.

La campaña de Harris defendió la publicación en cuestión en parte al señalar que los donantes ricos de Trump estaban presentes y en parte al decir que uno de los mayores anuncios de política que Trump hizo en el discurso fue que planea intentar reducir la tasa del impuesto corporativo del 21% al 15% (una reducción que Trump dijo sería “solo para las empresas que fabrican su producto en Estados Unidos”). La campaña de Harris dijo que las propuestas de “no cobrar impuestos sobre las propinas y el Seguro Social no eran nuevas”.

Nuevas o no, sin embargo, el clip de @KamalaHQ recortó esas palabras importantes, haciendo que los comentarios de Trump sobre los recortes de impuestos parecieran más enfocados en los ricos de lo que realmente eran.

Crédito: SAUL LOEB/AFP via Getty Images AFP via Getty Images

Recortando palabras críticas de un comentario de Vance sobre los sindicatos

Una publicación del 29 de agosto de @KamalaHQ decía: “Vance: Los demócratas quieren atacar a los republicanos por ser antisindicales y, a veces, el zapato calza”. Incluía un clip de cinco segundos de Vance diciendo esas palabras.

Pero el video completo del discurso de Vance al gremio de la Asociación Internacional de Bomberos muestra que la cuenta de Harris recortó el comentario crítico que Vance hizo a continuación, posiblemente en la misma oración. Su comentario completo: “Muchos demócratas quieren atacar a los republicanos por ser antisindicales y, a veces, el zapato calza, pero no conmigo, y no con Donald Trump”. Luego pasó a describir las acciones que había tomado para apoyar a los bomberos.

La campaña de Harris dijo que esta publicación de @KamalaHQ era una “cita directa de J.D. Vance”; que la publicación está “claramente destinada a transmitir que Vance reconoce que los republicanos tienen un historial de ser antisindicales”. Pero incluso las “citas directas” pueden ser engañosas si excluyen las palabras que contextualizan que vinieron antes o después de la cita.

Si, por ejemplo, la crítica de cine Sally Smith escribiera, “Este director tiene una larga historia de hacer grandes películas, pero esta es horrible”, sería una “cita directa” si un anuncio para la nueva película dijera, “Smith: ‘Este director tiene una larga historia de hacer grandes películas’”. Pero eso también sería engañoso.

Describiendo falsamente un comentario de un aliado de Trump

Una publicación del 28 de agosto de @KamalaHQ decía: “Aliado de Trump dice sobre el Proyecto 2025: Si tienes principios sin poder, es insignificante. Debemos ejercer el poder. Debemos tomar el poder”. La publicación incluía un clip de 12 segundos del activista de extrema derecha y aliado de Trump, Jack Posobiec, diciendo en una entrevista: “Ahora, si tienes todo el poder y ningún principio, eres un tirano. Pero si tienes principios sin poder, es insignificante, es completamente insignificante. Debes ejercer el poder. Debes tomar el poder”.

Pero como Posobiec señaló correctamente en respuesta a la publicación de @KamalaHQ, ni siquiera mencionó el Proyecto 2025 en estos comentarios. Las palabras Proyecto 2025 no aparecen en absoluto en una transcripción de la entrevista completa.

La campaña de Harris defendió la publicación de @KamalaHQ con un argumento confuso, afirmando que el comentario de Posobiec es “parte de” una “agenda más amplia” de Trump-Proyecto 2025 para despedir a los funcionarios públicos que no son vistos como leales a Trump. Posobiec no estaba hablando aquí sobre despedir a funcionarios públicos, y, en cualquier caso, la publicación hizo una afirmación específica de que Posobiec estaba hablando sobre el Proyecto 2025, lo cual no estaba haciendo.