(CNN) – El candidato republicano a la vicepresidencia de Estados Unidos, J.D. Vance, reiteró este domingo afirmaciones falsas sobre inmigrantes haitianos que se comen a las mascotas de los residentes de Springfield, Ohio.

En una entrevista con Dana Bash, de CNN, en el programa “State of the Union”, se le pidió que respaldara sus afirmaciones y Vance señaló lo que, según él, son relatos de primera mano de electores que le han dicho que esto está ocurriendo, aunque no aportó pruebas.

“Los medios de comunicación estadounidenses ignoraron totalmente estas cosas hasta que Donald Trump y yo empezamos a hablar de memes de gatos. Si tengo que crear historias para que los medios de comunicación estadounidenses realmente presten atención al sufrimiento del pueblo estadounidense, eso es lo que voy a hacer”, dijo el senador de Ohio.

Bash replicó: “Acaba de decir que es una historia que usted ha creado”.

Vance dijo: “Procede de testimonios de primera mano de mis electores. Yo digo que estamos creando una historia, es decir, estamos creando que los medios de comunicación estadounidenses se centren en ella. Yo no he creado la llegada de 20.000 inmigrantes ilegales a Springfield gracias a las políticas de Kamala Harris. Sus políticas lo hicieron. Pero sí, creamos el foco real que permitió a los medios de comunicación estadounidenses hablar de esta historia y del sufrimiento causado por las políticas de Kamala Harris”.

La ciudad de Springfield señala en su sitio web que en el condado de Clark viven aproximadamente entre 12.000 y 15.000 inmigrantes, y que los inmigrantes haitianos están allí legalmente como parte de un programa de libertad condicional que permite a los ciudadanos y residentes legales solicitar que sus familiares de Haití vengan a Estados Unidos.

El gobernador de Ohio, el republicano Mike DeWine, negó rotundamente el rumor este domingo y elogió a los inmigrantes por su influencia positiva en la comunidad.

“No. Absolutamente no”, dijo DeWine en el programa “This Week” de la cadena ABC cuando le preguntaron si había visto alguna prueba de que los inmigrantes se comieran a las mascotas.

“Sin embargo, déjeme decirle lo que sí sabemos. Lo que sabemos es que los haitianos que están en Springfield son legales”, dijo el gobernador. “Vinieron a Springfield a trabajar”.

La maestra voluntaria Hope Kaufman dirige a estudiantes haitianos durante una clase de inglés en el Centro de ayuda y apoyo a la comunidad haitiana en Springfield, Ohio, el 13 de septiembre de 2024. (Foto: ROB?ERTO SCHMIDT / AFPGetty Images). AFP via Getty Images

El martes, Vance dijo que era posible que la afirmación sobre los inmigrantes haitianos no fuera cierta, pero animó a sus seguidores a seguir publicando “memes de gatos”.

El alcalde de Springfield, Rob Rue, dijo el domingo que la ciudad está pasando por “un momento muy difícil”, y añadió que sería útil que los políticos que amplificaron rumores claramente falsos “entendieran el peso de sus palabras”. Dijo que los funcionarios de la ciudad, incluidos los comisionados municipales, han recibido amenazas durante los últimos tres días consecutivos.

“Hemos sido iluminados bajo un foco tan brillante que es difícil ver algunas de las cosas en las que realmente tenemos que centrarnos, y eso ha sido difícil sin duda”, dijo el alcalde a Bash en “State of the Union”, añadiendo que “estamos preocupados por la seguridad en nuestra comunidad, y estamos centrados en eso ahora mismo”.

El ayuntamiento de Springfield se vio obligado a cerrar debido a una amenaza de bomba el jueves. Dos escuelas primarias fueron evacuadas el viernes “en base a la información recibida de la División de Policía de Springfield”, anunció el Distrito Escolar de la ciudad de Springfield. Dos hospitales locales también se vieron obligados a cerrar debido a amenazas de bomba el sábado, según declaraciones enviadas a CNN.

Vance rechazó la idea de que su retórica haya provocado amenazas de bomba.

“No hay nada que yo haya dicho que haya provocado las amenazas contra estos hospitales, las amenazas de bomba y demás”, dijo Vance.

“El alcalde de Springfield, está lidiando con un montón de cosas terribles. Ciertamente simpatizo con él, y vamos a intentar ayudarle. Pero él no me acusó de incitar una amenaza de bomba. Simplemente no lo hizo”, dijo Vance más tarde en la entrevista.

“Todo lo que he hecho es sacar a la superficie las quejas de mis electores, gente que está sufriendo a causa de las políticas de Kamala Harris. ¿No se nos permite hablar de estos problemas porque algunos psicópatas amenazan con la violencia?”, añadió.

Rue dijo que no ha tenido noticias directas de Vance, “y eso está bien”, pero dijo que el senador y otros que propagan los rumores deberían saber que las autoridades de Springfield dicen la verdad.

DeWine reconoció que Springfield estaba teniendo algunos problemas para adaptarse a la afluencia de inmigrantes, en su mayoría haitianos, a través del programa federal de inmigración, pero dijo que las autoridades estaban trabajando en ello.

“Cuando se pasa de una población de 58.000 habitantes a otra de 15.000, surgen algunos retos y problemas», declaró el gobernador de Ohio en su entrevista con ABC. “Y los estamos abordando. Trabajamos en ello todos los días”.

Vance dijo que está escuchando directamente de los electores acerca de estas preocupaciones, trayendo a colación una específicamente sobre los gansos.

“Mis electores me han transmitido aproximadamente una docena de preocupaciones distintas. Diez de ellos son verificables y confirmables, y un par de ellos hablo porque mis electores me están diciendo de primera mano que están viendo estas cosas. Así que tengo dos opciones, Dana, puedo ignorarlas, que es lo que los medios de comunicación estadounidenses han hecho durante años con esta comunidad, o puedo hablar realmente de lo que la gente me está diciendo”, afirmó Vance.

“Mi actitud es escuchar a mis electores. A veces van a decir cosas que a la gente no le gustan, pero dicen cosas que a la gente no le gustan porque su ciudad se ha visto desbordada, y mi trabajo es intentar luchar por ellos y protegerlos”, dijo Vance.