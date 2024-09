Última hora del presunto intento de magnicidio contra Donald Trump en Florida

"No pareciera que el hombre que conozco haga algo loco", dice el hijo del hombre detenido

El hijo de la persona detenida tras el tiroteo en el campo de golf del expresidente Donald Trump en Florida el domingo dijo a CNN que espera que todo "se haya salido de proporción" y que no es propio de su padre "hacer algo loco, mucho menos violento".

Oran Routh, hijo de Ryan Routh, dijo que su padre es cariñoso, atento y trabajador.

"Ryan es mi padre, y no tengo ningún comentario más allá de un perfil de su carácter como un padre cariñoso y atento, y un hombre honesto y trabajador. No sé qué pasó en Florida, y espero que las cosas se hayan salido de proporción, porque por lo poco que he oído, no parece que el hombre que conozco haga algo loco, mucho menos violento. Es un buen padre y un gran hombre, y espero que puedan retratarlo de una manera honesta", dijo Oran Routh.

CNN informó anteriormente que los funcionarios detuvieron a Ryan Routh luego de los disparos del domingo, según tres fuentes policiales.