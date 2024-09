(CNN) – Cuando corrían rumores de un complot contra la vida de Abraham Lincoln antes de su toma de posesión en 1861, no existía protección oficial para el presidente electo.

Los estados del Sur se estaban separando de la Unión en protesta por la elección de Lincoln, y el rumoreado complot de Baltimore llevó a Lincoln, a instancias del detective privado Allan Pinkerton, a escabullirse disfrazado en un tren nocturno a Washington.

Cuando más tarde se descubrió la treta, Lincoln fue objeto de burlas por parte de sus oponentes. Una versión detallada y entretenida de esa historia forma parte de un libro reciente, “The Demon of Unrest: A Saga of Hubris, Heartbreak, and Heroism at the Dawn of the Civil War”, de Erik Larson. Los detalles del viaje disfrazado de Lincoln a la capital junto a Pinkerton están bien documentados, aunque la amenaza del complot de Baltimore es objeto de disputa.

Una caricatura de Lincoln viajando por Baltimore en un vagón de ganado.Crédito: Biblioteca del Congreso

Pinkerton, un hábil publicista de sí mismo, fue contratado más tarde por el general de la Unión George McClellan para crear un “servicio secreto” de espías que entregaran información sobre las tropas confederadas durante la guerra, según la Biblioteca del Congreso. La inteligencia de Pinkerton no era fiable y regresó a su empresa privada, que aún existe, después de que McClellan fuera relevado de su mando. Un “canalla” llamado Lafayette Baker se convirtió en el principal jefe de espionaje de la nación durante la guerra.

Durante su presidencia, Lincoln evitó los guardaespaldas a pesar de las amenazas. En 1864, se creó un destacamento permanente de la policía local de Washington, aunque los oficiales seleccionados distaban mucho de ser de élite, según Smithsonian Magazine. La noche en que Lincoln fue abatido en el Teatro Ford al año siguiente, su único guardia debía ser el policía John Frederick Parker. Pero Parker estaba en una taberna contigua cuando John Wilkes Booth, que probablemente venía de la misma taberna, se acercó sigilosamente por detrás del presidente y le disparó en la cabeza.

Se encargó a Baker que diera caza a Booth, y sus memorias se publicaron en 1867 con el título “History of the United States Secret Service”.

Pero, increíblemente, fue el mismo día en que Lincoln fue tiroteado cuando el presidente había firmado la legislación por la que se creaba oficialmente lo que hoy es el Servicio Secreto de Estados Unidos. En aquella época, no tenía nada que ver con la protección de los presidentes.

La agencia fue encargada dentro del Departamento del Tesoro, y el Servicio Secreto se centró por completo en la falsificación de dinero, un gran problema de la época.

El Servicio Secreto no empezó a proteger a los presidentes hasta 1894, y sólo parcialmente, después de que unos agentes que investigaban a un grupo de jugadores descubrieran un complot de asesinato dirigido contra el entonces presidente Grover Cleveland.

Dos presidentes más, James Garfield en 1881 y William McKinley en 1901, morirían a manos de la bala de un asesino antes de que el Congreso encargara oficialmente al Servicio Secreto la protección a tiempo completo de los presidentes de Estados Unidos.

Este dibujo realizado con aguada muestra a Leon Czolgosz disparando al presidente William McKinley con un revólver oculto en una recepción de la Exposición Panamericana el 6 de septiembre de 1901. Crédito: Biblioteca del Congreso

El sucesor de McKinley, Theodore Roosevelt, fue el primer presidente en obtener protección las 24 horas del día, pero sólo dos agentes fueron asignados a tiempo completo al destacamento.

Cuatro años después de abandonar la Casa Blanca, Roosevelt se presentaba de nuevo a las elecciones presidenciales de 1912 cuando fue tiroteado de camino a un discurso de campaña. Sobrevivió y pronunció el discurso.

Amenazar a los presidentes no se tipificó como delito hasta 1917, el mismo año en que el Congreso aprobó la protección del Servicio Secreto para la familia inmediata de los presidentes.

Los candidatos y aspirantes a la presidencia y a la vicepresidencia no tendrían la protección del Servicio Secreto hasta después del asesinato en 1968 de Robert F. Kennedy, que murió en el Hotel Ambassador de Los Ángeles tras ganar las primarias presidenciales demócratas de California.

El Servicio Secreto siguió formando parte del Departamento del Tesoro hasta 2003, cuando una reorganización a gran escala del gobierno tras los atentados terroristas del 11S reubicó al Servicio Secreto dentro del Departamento de Seguridad Nacional. No obstante, el Servicio Secreto sigue teniendo la misión de luchar contra los delitos financieros.

Lo que una vez fueron sólo dos agentes a tiempo completo asignados a proteger a Roosevelt en 1902 ha crecido hasta convertirse en una fuerza de miles de personas. El Servicio Secreto en su conjunto emplea a casi 8.000 personas para sus misiones de protección e investigación, y se encarga de la seguridad de miles de eventos cada año. En el año fiscal 2023, custodió a 33 “protegidos” diferentes.

Pero parece probable que, tras dos aparentes intentos de magnicidio contra Trump en el lapso de dos meses, el Servicio Secreto podría estar a punto de sufrir cambios.

Los expresidentes tienen garantizada la protección vitalicia del Servicio Secreto, pero la reaparición de Trump como candidato presidencial republicano ha creado nuevos obstáculos para sus guardaespaldas oficiales, y no el menor de ellos ha sido proporcionar protección a un hombre que se enfrentaba a un juicio penal en la ciudad de Nueva York. La inminente sentencia de Trump, que ha sido aplazada hasta después del día de las elecciones podría, al menos en teoría, crear el nuevo reto de proteger a un presidente condenado a algún tipo de confinamiento.

El tiroteo en un mitin en Pensilvania hace poco más de dos meses, cuando Trump fue alcanzado en la oreja durante un discurso y luego retirado por los agentes, ya ha cambiado el protocolo para los discursos: Stephen Collinson, de CNN, señala que tanto la vicepresidenta Kamala Harris como Trump se dirigen ahora a las multitudes desde detrás de pantallas antibalas.

El aparente intento de magnicidio en el campo de golf de Trump en West Palm Beach, Florida, podría alterar aún más la forma en que los agentes protegen a los candidatos, amurallándolos aún más del mundo. Pero hay una buena noticia en el hecho de que un agente divisara al posible asesino, Ryan Wesley Routh, de 58 años, varios hoyos y 500 yardas, el equivalente a múltiples canchas de fútbol, por delante de Trump en el campo.

En cuanto a aislar a los políticos de la gente a la que representan, los agentes del Servicio Secreto cerraron un parque, por ejemplo, junto a la casa en Alexandria, Virginia, del senador J. D. Vance, compañero de fórmula de Trump, lo que molestó a los vecinos y provocó embotellamientos en el estrecho vecindario.

El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, ha prometido que las autoridades estatales llevarán a cabo su propia investigación sobre este nuevo incidente, ya que argumentó que las autoridades federales también están tratando de procesar a Trump tanto por el mal manejo de documentos clasificados como por tratar de anular los resultados de las elecciones de 2020. Además, la investigación del Congreso sobre el primer intento de magnicidio de Trump seguramente se ampliará para considerar este nuevo incidente.

La ahora exdirectora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, dimitió poco después del primer atentado contra la vida de Trump, lo que podría complicar los llamamientos a la rendición de cuentas tras este segundo incidente.