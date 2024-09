(CNN) – Ryan Wesley Routh puso su enemistad hacia Donald Trump –el hombre que una vez apoyó pero luego desestimó como un “idiota”, un “bufón” y un “tonto”– en el centro de una visión del mundo divagante y fantasiosa que también se fijaba en Ucrania, Taiwán, Corea del Norte y lo que él llamaba el “fin de la humanidad”.

El hombre de 58 años, que fue detenido el domingo en relación con un presunto intento de magnicidio contra el expresidente, protestó en Kyiv tras la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania en 2022, y plasmó sus ideas en un libro autopublicado de 291 páginas.

Las autoridades sospechan que Routh, propietario de una pequeña empresa de construcción en Hawai, planeaba atacar al expresidente mientras jugaba una partida de golf el domingo, y los agentes del Servicio Secreto de EE.UU. dispararon a un hombre con un rifle en los arbustos cercanos al club de golf. Más tarde fue detenido en una carretera cercana.

Durante años, criticó no solo a Trump sino también a sí mismo: describió a Trump como “mi elección” en las elecciones presidenciales de 2016, pero luego escribió que es “lo suficientemente hombre como para decir que me equivoqué y cometí un terrible error”.

Esto es lo que sabemos sobre Routh hasta ahora.

Esta captura de pantalla de un video geolocalizado por CNN en la Plaza de la Independencia de Kyiv, Ucrania, muestra a Ryan Routh en una concentración en apoyo a las tropas ucranianas, que en ese momento se enfrentaban a las fuerzas rusas en la ciudad ucraniana de Mariúpol. @save_mrpl vía X

¿Quién es Ryan Wesley Routh?

Los pensamientos y fijaciones de Routh sobre la política global parecían idealistas para algunos que se cruzaron con él, pero sus escritos muestran cómo se volvió cada vez más militante sobre las fuerzas geopolíticas contra las que arremetía.

Sus actividades empresariales, en contraste, parecen relativamente poco destacables. En la página de LinkedIn de Routh dijo que fundó una empresa en 2018 llamada Camp Box Honolulu en Hawai, que construye unidades de almacenamiento y casas pequeñas. Una historia en el Honolulu Star-Advertiser dijo que donó una estructura para personas sin hogar.

Routh también tiene vínculos con Carolina del Norte, donde los registros públicos muestran que se registró como votante “no afiliado” sin partido en 2012. Votó en las primarias demócratas de ese estado en marzo de este año, según los registros públicos.

Los registros del estado que se remontan a décadas atrás también muestran que Routh ha tenido encontronazos previos con la ley, incluida una detención en 2002 después de que la Policía le parara y supuestamente pusiera la mano en un arma de fuego, para después huir y atrincherarse en un local comercial.

También ha estado implicado en varios casos judiciales desde la década de 1990, en los que las autoridades le han acusado repetidamente de no pagar sus impuestos a tiempo. Por otra parte, los jueces le han condenado a pagar decenas de miles de dólares a los demandantes en varios pleitos civiles.

¿Cuáles eran las opiniones de Routh sobre Trump?

Routh se animaba al escribir sobre Trump, y frecuentemente opinaba sobre eventos actuales de EE.UU. y del mundo en las redes sociales.

En junio de 2020, Routh pareció decir que había votado por Trump en 2016, pero que desde entonces retiró su apoyo al expresidente.

“Yo y el mundo esperábamos que el presidente Trump fuera diferente y mejor que el candidato, pero todos nos llevamos una gran decepción y parece que estás empeorando e involucionando”, escribió en X, antes Twitter. “Me alegraré cuando te vayas”.

Routh también mencionó a Trump en su libro, que aparece en Amazon sin un editor listado, y se titula “Ukraine’s Unwinnable War: The Fatal Flaw of Democracy, World Abandonment and the Global Citizen-Taiwan, Afghanistan, North Korea and the end of Humanity”.

En esa publicación, describió la retirada del expresidente estadounidense del acuerdo nuclear con Irán en 2018 como un “tremendo error” que acercó a Teherán a Moscú, al que luego suministró drones que han causado devastación en toda Ucrania.

Incluso comentó sobre el primer intento de asesinato contra Trump, cuando el expresidente fue herido por un disparo durante un mitin en Pensilvania en julio. Routh alentó al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris a visitar a los heridos en el incidente, diciendo: “Trump nunca hará nada”.

¿Cuáles eran sus ‘ideas delirantes’ sobre Ucrania?

La defensa de Ucrania contra la invasión rusa de 2022 también se convirtió en el centro de la filosofía de Routh; expresó su apoyo a Ucrania en docenas de publicaciones en X ese año, diciendo que estaba dispuesto a morir en la lucha y que “necesitamos quemar el Kremlin hasta los cimientos”.

También visitó Ucrania en 2022, según videos y fotos geolocalizados por CNN y entrevistas que dio a medios internacionales durante su tiempo allí. En una serie de publicaciones en Facebook el año pasado, intentó reclutar conscriptos afganos para luchar en la guerra, presentándose como un enlace no oficial para el Gobierno ucraniano.

Un representante de la legión extranjera de Ucrania confirmó a CNN que Routh los contactó varias veces, pero dijo que nunca fue parte de la unidad militar en la que luchan voluntarios extranjeros.

Oleksandr Shaguri, un oficial del Departamento de Coordinación de Extranjeros del Comando de las Fuerzas Terrestres, dijo a CNN por teléfono que “la mejor manera de describir sus mensajes es: ideas delirantes”.

“Nos ofrecía grandes cantidades de reclutas de diferentes países, pero para nosotros era obvio que sus ofertas no eran realistas. Ni siquiera respondimos, no había nada que responder. Nunca fue parte de la legión y no cooperó con nosotros de ninguna manera”.

Remus Cernea, periodista de Newsweek Rumania, conoció a Routh por primera vez en la Plaza de la Independencia de Kyiv en junio de 2022, donde el estadounidense estaba reuniendo a personas para unirse a la legión extranjera o para ayudar a Ucrania a través de varias organizaciones de ayuda humanitaria.

“Para mí, es una sorpresa porque lo veía como una persona idealista, inocente y genuina, sin ningún instinto asesino”, dijo Cernea a CNN tras la noticia de la detención de Routh en Estados Unidos.

Según Cernea, Routh describió la invasión de Ucrania por parte del presidente de Rusia, Vladimir Putin, como un conflicto de “blanco y negro… bueno contra malo”.

En una entrevista con la agencia de noticias AFP desde Kyiv en abril de 2022, Routh dijo: “Putin es un terrorista, y hay que acabar con él, así que necesitamos que todos en todo el mundo dejen lo que están haciendo y vengan aquí ahora a apoyar a los ucranianos para poner fin a esta guerra”.

También opinó sobre las situaciones políticas en Afganistán, Taiwán y Corea del Norte en su libro. Routh ha expresado repetidamente su apoyo a Taiwán y anteriormente pidió una intervención internacional para proteger la isla contra una posible incursión china.

Ryan Wesley Routh (al centro), quien fue detenido por las autoridades estadounidenses el domingo tras un presunto intento de magnicidio contra el expresidente Donald Trump. GoFundMe

¿Qué han dicho las personas sobre él?

El hijo mayor de Routh, Oran, dijo a CNN por mensaje de texto que Routh era “un padre amoroso y cariñoso, y un hombre honesto y trabajador”.

“No sé qué pasó en Florida, y espero que las cosas se hayan exagerado, porque por lo poco que he escuchado no suena como el hombre que conozco que pudiera hacer ninguna locura, y mucho menos violenta ”, escribió Oran.

Pero otras personas han compartido testimonios de interacciones tensas con Routh.

El empresario hawaiano Saili Levi dijo a CNN que había pagado a Routh US$ 3.800 por adelantado para construir un remolque para su negocio. Pero cuando Levi fue al taller de Routh para revisar su trabajo, estaba mal hecho, dijo.

Levi dijo que cuando le pidió por correo electrónico a Routh que mejorara el trabajo, Routh despotricó contra él.

“Simplemente comenzó a despotricar sobre, ya sabes, ‘¿crees que porque tienes dinero eres mejor que yo?’”, dijo Levi, y agregó que Routh también mencionó haber ido a Ucrania para luchar contra Rusia.

“Decidí que tal vez debería dejarlo pasar por el bien de mi familia”, recordó Levi.