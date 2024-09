(CNN Español) – Campeón del mundo y bicampeón de América, sin duda alguna Rodrigo De Paul es uno de los referentes actuales del fútbol mundial. La tracción mediática del “motorcito”, como le apodan en Argentina, es tan grande como su influencia futbolística junto a Lionel Messi y las figuras de la selección de Argentina. De Paul, además, lleva tres campañas consecutivas al más alto nivel en el Atlético de Madrid, un equipo siempre protagonista tanto en LaLiga como en Europa.

De la carga deportiva y mental, el mediocampista de 30 años conversó con Enrique Marqués en la capital española. Además de otros temas como la transición del seleccionado argentino y la salida de grandes leyendas, así como también su figura mediática y la comparación con David Beckham, y por supuesto el sueño que tiene por cumplir con el Atleti.

Enrique Marqués: Se le ve bien en el arranque de temporada y la pregunta es ¿cuánto ha podido descansar?

Rodrigo De Paul: Bueno, la verdad es que con la cantidad de partidos que hay en el club y con todo lo de la selección de Argentina, este caso la Copa América, fueron pocos días, pero bueno, al final trabajo de lo que me gusta, así que no me puedo quejar.

Enrique Marqués: Lo digo porque es un debate que está prácticamente en todo el mundo, no solo en Europa, de forma constante, apareciendo el calendario y no parece que nadie le pueda dar solución. Usted estuvo en la Copa América, está arrancando la temporada, pero es que el Atlético de Madrid está clasificado para el Mundial de Clubes. Es decir, la temporada puede terminar en diez meses.

Rodrigo De Paul: Exactamente. Sí, bueno, el año pasado hubo competición con la selección, este año Mundial de Clubes, después la Copa del Mundo. Parece que si todo va bien, durante algunos años no vamos a tener muchas vacaciones. Creo que es un caso para analizar. No dejamos de ser seres humanos y al final todo tiene un proceso de recuperación y creo que también hay un punto mental que no se le da mucha importancia, ¿no? Siempre digo que no somos jugadores de fútbol, sino somos personas que juegan al fútbol. Pero bueno, es lo que toca. Creo que hay gente que se debe encargar de la salud también de los jugadores, pero a nosotros no nos queda más que que competir y tratar de representar, en mi caso, al Atlético de Madrid y a la selección de Argentina de la mejor manera posible.

Enrique Marqués: Sin duda debe ser complicado prepararse para un año así. Cuando estás bien de diciembre a marzo no puedes estar bien todo el año, claro, nadie.

Sobre la salud mental de un futbolista

MIAMI GARDENS, FLORIDA - 14 de julio. Rodrigo De Paul antes de la final de la Copa América 2024 frente a Colombia en el Hard Rock Stadium Getty Images

Rodrigo De Paul: No… a ver, obviamente que hay momentos en el que uno está más cansado, el cuerpo, a veces la cabeza, pero al final el fútbol entiende poco de eso y a uno le piden que rinda cada partido, cada tres días. Y, bueno, es parte de lo que nos toca. Nadie más que nosotros se va a exigir de la manera en que uno lo quiere hacer. Pero bueno, ojalá que las cosas siempre salen como queremos, aunque a veces hay factores que no lo permiten.

Enrique Marqués: Es interesante lo que comenta, porque yo lo he escuchado alguna vez hablando de la salud mental del futbolista, un tema del que generalmente nunca se habla. Es muy importante que usted, una persona de su importancia, le dé visibilidad, seguramente lo están viendo porque habrá muchos futbolistas que no hablan de eso, pero es vital.

Rodrigo De Paul: Sí, a ver, yo creo que la parte mental es tan o más importante que el cuerpo. Al final, ya te digo, el jugador de fútbol es un ser humano. Donde más contento estés, mejor vas a funcionar en tu trabajo. Creo que en cualquier ámbito laboral es así. Cuanto más tranquilo, cuanto más descansado, mejor. El jugador también convive con muchas presiones, Hay obligaciones en todos los trabajos. Pero el jugador de fútbol conlleva un sentimiento muy generalizado. Muchas veces el estado de ánimo de la gente depende de cómo le vaya al club del que es hincha. Entonces, hay una parte de una responsabilidad que te cargas o te cargan, que no es fácil llevar todo eso por una sola cabeza. Entonces, bueno, en la parte mental creo que hay que darle mucha importancia, hay gente muy capacitada y estaría bueno que todos tengan ese espacio para poder descargarse o encontrar herramientas para llevar este trabajo que no es fácil.

Enrique Marqués: En su caso particular es más complicado porque yo he llegado a leer, en América sobre todo, que a usted le han llamado “el Beckham argentino”. ¿Cómo lleva todo eso de la prensa rosa? ¿No es una carga?

Rodrigo De Paul: (Risas) No, no, la verdad que no le doy mucha importancia a eso. No sé, creo que que es parte también de un personaje que la gente va creando o va sucediendo, pero yo hago mi trabajo. Después en mi vida personal vivo muy tranquilo y eso es lo que te puedo decir.

La deuda pendiente como profesional y el sueño por cumplir con el Atlético

De Paul llegó al Atlético de Madrid en julio de 2021, justamente después de salir campeón con Argentina de la Copa América en Brasil y siendo gran protagonista. Desde entonces, con la albiceleste cayeron tres títulos más; la Finalissima que ganó Argentina a Italia, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y de nuevo la Copa América en 2024. Sin embargo, los títulos a nivel de clubes para el jugador han sido esquivos y con el Atlético solo ha podido obtener dos terceros lugares en LaLiga. Ser campeón con su club, es un sueño por cumplir para el argentino de 30 años.

MADRID, ESPAÑA - 15 de septiembre de 2024. Antoine Griezmann y Rodrigo De Paul celebran la victoria en LaLiga ante el Valencia CF en el Estadio Civitas Metropolitano Getty Images

Enrique Marqués: Arranca la Champions. La Champions nueva. ¿Qué te parece así, a bote pronto?

Rodrigo De Paul: Bueno, la verdad que no tengo todavía una opinión muy formada de la nueva Champions porque al final no comenzó. Creo que habría que ver cómo se va desarrollando. En la Champions que vimos hasta el año pasado era espectacular. Pero bueno, no dejan de ser los mejores equipos del mundo, los mejores jugadores del mundo, los mejores planteles. Así que yo creo que va a ser un gran espectáculo. Y bueno, ojalá que nosotros arranquemos con el pie derecho.

Enrique Marqués: Hay quien dice que usted es el líder indiscutible de Argentina y que del Atlético de Madrid le faltaba un pelín. ¿Lo ha escuchado alguna vez eso?

Rodrigo De Paul: Uh, sí (risas).

Enrique Marqués: ¿Y qué le parece?

Rodrigo De Paul: Bueno, creo que es parte de las opiniones, como te decía antes, del mundo que estamos, que está lleno de opiniones, pero al final yo soy el mismo en la selección de Argentina que en el Atlético Madrid. Tuve la suerte de haber ganado todo con Argentina y eso al final te da un poco más en la visibilidad de la gente, pero dentro del vestuario, como funciono a mi carácter y a mi manera de jugar, soy el mismo. Tanto acá como allá.

Enrique Marqués: Otra cosa que seguramente habrá oído, y me gustaría saber su opinión, es aquello de que el Atlético este año tiene una plantilla muy, muy buena, con fichajes muy importantes, y que tiene que exigirse estar ahí peleando con el Madrid, el Barça, todo. ¿Qué se piensa desde dentro?

Rodrigo De Paul: Mira, nosotros, ya cuando uno se convierte en jugador de fútbol es imposible que alguien de afuera nos exija más que nosotros mismos, no existe. Y eso también nos llevó a estar donde estar y a competir por las cosas que competimos. Creo que tenemos un gran plantel. Creo que competimos en una liga en la que el Real Madrid y Barcelona tienen también esa obligación de ganar, pero también como deseo y como sueño. Me encantaría poder lograr un título con el Atlético Madrid. Al final gana uno, aunque hay tres o cuatro equipos con el mismo objetivo y no lo van a poder cumplir. Entonces, internamente sí que el objetivo está muy claro, pero en el mensaje entendemos que hay dos equipos también que son muy fuertes y que va a ser una batalla que no es fácil.

Enrique Marqués: ¿Con qué estaría contento este año¿ ¿Qué tendría que pasar en una temporada para que usted diga que este año ha sido muy bueno?

Rodrigo De Paul: Lo que todos saben, yo no pienso en lo personal, mi deseo y mi sueño más grande es ganar un título con el Atlético Madrid y nos dejaremos todo lo que tenemos para lograrlo. Y aunque a veces no es posible, intentarlo creo que es también, de alguna manera, triunfar. Siempre volver a intentarlo, que la gente se siente identificada con cómo el equipo desarrolla los puntos más importantes que tiene la historia del Atlético Madrid, que es luchar hasta el final, que es nunca darse por vencido. Entonces, en relación con todo eso y con el plantel que tenemos, ojalá que sea con algún título, aunque entiendo que no es para nada fácil.

Enrique Marqués: ¿Quién es el más gracioso del vestuario? ¿Con quién se ríe más?

Rodrigo De Paul: Bueno, yo creo que entre Antoine (Griezmann) y yo ponemos la chispa al vestuario. La verdad que tenemos un sentido del humor bastante similar, así que creo que va por ahí. Pero creo que todos somos un grupo bastante gracioso.

Una mirada a la selección de Argentina, la salida de Di María y el futuro de Messi

BUENOS AIRES, ARGENTINA. 25 de marzo de 2022. Lionel Messi (izquierda), Rodrigo De Paul y Ángel Di María (derecha) celebran después de anotar frente a Venezuela, durante el partido de Eliminatorias a Qatar 2022 AFP via Getty Images

Enrique Marqués: Llega una etapa, posiblemente de Argentina, de renovación que alcanza todo el mundo: Di María, Messi… bueno, Messi cuando quiera, supongo. ¿Están preparados? Lo hablan entre ustedes en el equipo?

Enrique Marqués: A ver, es como decir “bueno, el tiempo pasa para todos”. Obviamente todos saben de mi cercanía con Leo (Messi), con Fide, bueno con Di María, y son charlas habituales que tenemos. Particularmente pienso que prepararme para cuando no estén es muy difícil porque son jugadores tan, tan grandes, y tan preponderantes, que es imposible sustituirlos, ¿no? Yo creo que ahí se habla más de un plan de trabajo como grupo, que se note lo menos posible. Pero bueno, también te hablo particularmente del caso de Ángel (Di María), que se retiró y bueno, Leo (Messi), espero que le queden muchos años. Ahora volvió y otra vez, hizo dos goles. Un jugador de 37 años después de que no juega desde la Copa América por un problema de tobillo, vuelve y sigue siendo muy diferente al resto, así que ojalá lo podamos disfrutar un montón de años más así y para mi es un placer.

Enrique Marqués: Tiene pinta que el Mundial va a llegar.

Rodrigo De Paul: Ojalá. La verdad que no creo que ni él todavía lo sabe. Creo que va dependiendo de cómo se vaya sintiendo en su estado físico, pero obviamente que para nosotros ojalá, porque ya te digo, no solo dentro de la cancha, sino fuera, es muy muy importante.

Un Atlético con sabor argentino

Enrique Marqués: Seis argentinos en el Atlético de Madrid con Simeone de entrenador. ¿Eso es bueno o malo?

Rodrigo De Paul: (Risas) Es bueno, la verdad que somos varios. Se armó un lindo grupo ahí de mate. Y bueno, al final en el fútbol lo más lindo es el vestuario, son los entrenamientos, porque después llega el día de partido y hay que ganar y hay mucha presión, muchas obligaciones y las concentraciones. Y todo eso cuando estás lejos lo extrañaba de Argentina, y ahora se armó un grupito en el que hacemos cosas que son muy cotidianas de nuestro país como jugar a las cartas, tomar mate, algún asado, la misma música, una cumbia. Entonces, yo los estoy disfrutando un montón, sí.

Enrique Marqués: En el caso de Julián Álvarez, ha sorprendido que haya llegado. ¿Ha ayudado usted en alguna medida a que haya venido?

Rodrigo De Paul: Algunos mensajitos mandamos (risas). Pero creo que habla también de Julián, de la personalidad y del hambre, de las ganas de desafiarse. Porque vos pensá que Julián es una persona de 23 años que ha ganado todo; la Champions, la Copa Libertadores, la Copa América, la Copa del Mundo donde jugó, ganó todo y no se conforma, ¿no? Digo eso, es querer empujar los límites, entendiendo que siempre hay un poco más. Entonces, este desafío que él toma y que no es fácil, porque las expectativas del Atlético Madrid, que es normal a un jugador de su calidad, son muy grandes. Y él cambió esto de haber encontrado un lugar en Manchester de tranquilidad y de saber que tienen un gran equipo. Él quiere, él quiere siempre un poco más. Entonces creo que habla de quién es él, de su mentalidad, de su hambre y bueno, nosotros, por lo menos yo como compañero también de selección, voy a intentar acompañarlo a que logre lo que vino a buscar, que son títulos.

Su primer paso por España, el racismo en el fútbol y la situación actual de Brasil

MIAMI GARDENS, FLORIDA - 14 de julio. Rodrigo De Paul antes de la final de la Copa América 2024 frente a Colombia en el Hard Rock Stadium Getty Images

Enrique Marqués: Muy raro su paso por Europa, su debut en el Valencia. Trabajo duro, además.

Rodrigo De Paul: Sí, dura, linda, porque hoy, viéndolo desde esta perspectiva, me hizo crecer mucho. No es fácil para nosotros a la edad de 17, 18 años irte tan lejos de tu casa. Al final te convertís primero en profesional, antes que en adulto y no es fácil tener todo eso y luchar con todo eso. Pero me queda un gran recuerdo de mi paso, porque ahora he sido uno de los lugares que más crecí. Porque al final uno crece con los golpes.

Enrique Marqués: Rodrigo, ¿hay racismo en el fútbol? Se habla muchísimo también, no solo de España, también en América.

Rodrigo De Paul: Yo creo que en el mundo hay racismo. Ojalá que no exista, pero todos los que pueden estar enfrente de una cámara tendrían que tener un mensaje muy claro. Sobretodo es un tema de educación. Somos todos iguales y no más que eso. Pero te repito, creo que el racismo todavía existe en el mundo.

Enrique Marqués: ¿Le parece extraño lo que está pasando con Brasil en la clasificación ahora para el Mundial?

Rodrigo De Paul: Brasil es Brasil y yo creo que se va a clasificar a la próxima Copa del Mundo y será uno de los favoritos por su historia, por su camiseta, por los jugadores que tiene. Está en un momento de transición por el que pasan todas las selecciones. Ya te digo, es resonante porque es Brasil, pero yo creo que al final van a jugar la próxima Copa del Mundo y con los jugadores que tienen será uno de los favoritos.