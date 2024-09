De Ucrania a Hawai: el extraño comportamiento del sospechoso del intento de magnicidio de Trump sugiere un "delirio de grandeza"

Lo que sabemos del sospechoso de atentar contra Trump 0:54

(CNN) -- El hombre sospechoso del aparente intento de magnicidio contra el expresidente Donald Trump se describió el domingo en las redes sociales como un luchador trotamundos por la libertad: tuiteaba a los líderes mundiales, viajaba a Ucrania para apoyar su esfuerzo bélico y profesaba su voluntad de morir por las causas en las que creía.

Ryan Wesley Routh, un constructor de viviendas de 58 años que vive en Hawai, dijo a los medios de comunicación que había pasado meses en Ucrania trabajando para traer combatientes extranjeros al país desde Afganistán. En Twitter, ahora conocida como X, imploró al presidente Joe Biden que “envíe todas las armas que tenemos a Ucrania” y ofreció consejos al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sobre estrategia militar.

Pero la grandiosa imagen que Routh pintó en Internet no parecía coincidir con su realidad. En una entrevista del año pasado, reconoció que no había conseguido ni una sola visa para los combatientes afganos que decía estar dispuesto a enviar al país, y un funcionario militar ucraniano le dijo a CNN que las ideas de Routh parecían “delirantes”.

Lejos de su teclado, Routh dirigía una pequeña empresa que construía pequeñas casas en un suburbio de Honolulu, y pasaba su tiempo escribiendo cartas a su periódico local sobre campamentos de personas sin hogar, grafitis en un túnel de una autopista de Oahu y una disputa sobre una ruta de senderismo.

Y los tuits de Routh a Biden, Zelensky y otras figuras famosas parecen haber sido ignorados, hasta que fue arrestado en Florida esta semana, después de supuestamente esperar a Trump con un rifle de asalto afuera del campo de golf del expresidente en Palm Beach.

En lo que parece ser el segundo intento de magnicidio contra Trump en unos dos meses, las autoridades dijeron que un agente del Servicio Secreto vio el cañón de un fusil con una mira telescópica que sobresalía de una valla mientras el candidato republicano jugaba una partida de golf. El agente abrió fuego y Routh supuestamente huyó del lugar en automóvil sin disparar ningún tiro. Routh fue detenido más tarde y ha sido acusado de dos cargos, entre ellos posesión de un arma de fuego mientras era un delincuente convicto y posesión de un arma de fuego con un número de serie borrado.

Guerrero del teclado

En los años previos al supuesto intento de magnicidio de Routh, éste publicó mensajes en línea criticando a Trump y mostró un profundo interés en apoyar a Ucrania en su guerra con Rusia.

Routh se unió a X, entonces conocida como Twitter, en enero de 2020, e inmediatamente comenzó a publicar sobre política, según tuits guardados por Wayback Machine de Internet Archive. Routh afirmó en una publicación de 2020 que apoyó a Trump en 2016, pero que había cambiado su tono sobre el expresidente: escribió que "yo y el mundo esperábamos que el presidente Trump fuera diferente y mejor que el candidato, pero todos estábamos muy decepcionados y parece que estás empeorando y degenerando". Más recientemente, sugirió que el eslogan de la campaña de Trump debería ser "convertir a los estadounidenses en esclavos de nuevo".

En 2019 y 2020, según los registros de la Comisión Federal Electoral, Routh donó pequeñas cantidades a las campañas de los candidatos presidenciales demócratas Tulsi Gabbard, Beto O'Rourke, Tom Steyer, Elizabeth Warren y Andrew Yang. Entre sus tuits de esa época, Routh llama al entonces candidato Joe Biden "Joe el soñoliento" y lo critica por ser alguien que "no defiende nada; no tiene planes, no tiene ideas, es tan débil como Hillary".

Routh también mostró un sentido de importancia personal en mensajes a líderes mundiales ya en 2020, cuando tuiteó repetidamente al dictador norcoreano Kim Jong Un. En un tuit , Routh escribió: “Me gustaría invitarlo a Hawai de vacaciones. Nos encantaría tenerlo aquí y entretenerlo... Soy un líder aquí y puedo organizar todo el viaje. Por favor, venga”.

En los días previos y posteriores a la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Routh tuiteó decenas de veces sobre el conflicto. “Estoy listo para ir a Ucrania, luchar y morir”, escribió en una publicación.

Y tuiteó directamente a Zelensky, diciendo: “PODEMOS CONSEGUIR QUE MILES DE CIVILES SE UNAN A SU LUCHA. Estoy dispuesto a ser el ejemplo. VOLARÉ DESDE ESTADOS UNIDOS Y LUCHARÉ CON USTEDES... POR FAVOR, TÓMESE EL TIEMPO PARA RESPONDER”. Zelensky no pareció responder.

Un estadounidense en Kyiv

Routh cumplió su promesa de viajar a Ucrania, según entrevistas con varias personas que lo conocieron allí, así como fotografías en las redes sociales. Pero sus esfuerzos por apoyar al país no parecieron llegar muy lejos.

Según una página de GoFundMe publicada por la prometida de Routh, Kathleen Shaffer, el hombre viajó al país en abril de 2022. Las fotos geolocalizadas por CNN muestran a Routh posando con carteles proucranianos, así como una gran cantidad de drones, en la plaza Maidan de Kyiv. La página de GoFundMe, que ya fue eliminada, recaudó US$ 1.865 de su objetivo de US$ 2.500, que según Shaffer se destinarían a equipo táctico, alojamiento y suministros necesarios para los voluntarios. Shaffer escribió que Routh ya había "organizado la entrega de 120 drones a las líneas del frente", aunque CNN no pudo verificar esas afirmaciones.

En entrevistas con The New York Times y Semafor el año pasado, Routh describió sus esfuerzos por apoyar a Ucrania, incluso tratando de llevar combatientes de Afganistán al país. Se mostró frustrado por la falta de progreso en su trabajo: el año pasado le dijo a Semafor que en sus reuniones con funcionarios ucranianos, “casi todos le habían gritado”.

Un representante de la legión extranjera del Comando de Fuerzas Terrestres de Ucrania dijo a CNN que Routh se había comunicado con el comando varias veces, pero que nunca fue parte de la unidad militar en la que luchan los voluntarios en el extranjero.

“Podemos confirmar que esta persona se puso en contacto con nosotros en varias ocasiones a través de Internet. La mejor manera de describir sus mensajes es como ideas delirantes”, dijo el oficial Oleksandr Shaguri. “Nos ofrecía un gran número de reclutas de diferentes países, pero para nosotros era obvio que sus ofertas no eran realistas. Ni siquiera respondimos, no había nada que responder. Nunca formó parte de la Legión y no colaboró ​​con nosotros de ninguna manera”.

Michael Wasiura, un periodista que conoció y entrevistó a Routh en Ucrania en 2022, dijo que después de que los esfuerzos de Routh para unirse a la Legión Internacional del país fueran rechazados, instaló un monumento improvisado en Kyiv para los soldados extranjeros que habían muerto en la guerra.

“Estaba allí todos los días”, dijo Wasiura. “Al hablar con él, estaba claro que no estaba hablando con una persona normal. Era… quizás maníaco sea la palabra correcta. Era extremadamente devoto. Hacía todo esto por iniciativa propia porque le importaba la causa y estaba tan extremadamente devoto de ella que, en esencia, estaba acampando en un país extranjero”.

Evelyn Aschenbrenner, ciudadana estadounidense que sirvió en la Legión Internacional de Ucrania durante dos años, dijo a CNN que le advirtieron a Routh varias veces que utilizara las vías oficiales para reclutar gente para luchar en Ucrania, pero él simplemente no les hizo caso. Aschenbrenner le mostró a CNN varios mensajes que intercambiaron con Routh, en los que Routh expresó su enojo por lo que él veía como la falta de voluntad de Ucrania para aceptar su ayuda.

“Parecía tener una especie de delirio de grandeza”, dijo Aschenbrenner. “Yo pensaba: ‘Lo único que estás haciendo es causar dolores de cabeza a todo el mundo… la legión ya tiene un sitio web de reclutamiento, no hay necesidad de que hagas esto’”.

El estadounidense Ryan O'Leary, un veterano de la Guardia Nacional de Estados Unidos que está luchando en Ucrania y se encontró con Routh en 2022, lo describió como "extraño".

"Lo encontré inofensivo, pero no era una persona que debería estar en una zona de guerra, ya que estaba mentalmente desequilibrado", dijo O'Leary.

El año pasado, Routh aparentemente había escrito un libro sobre la guerra –“Ukraine's Unwinnable War: The Fatal Flaw of Democracy, World Abandonment and the Global Citizen-Taiwan, Afghanistan, North Korea and the end of Humanity”– y vendía una versión digital en Amazon por US$ 2,99. En el libro, criticaba a Trump como un “idiota”, un “bufón” y un “tonto”, y parecía hacer referencia a su apoyo anterior a Trump al escribir: “Soy lo suficientemente hombre para decir que juzgué mal y cometí un terrible error”.

Al mismo tiempo, Routh también mostró su apoyo a Taiwán. En publicaciones en línea, Routh afirmó estar involucrado en la “Legión Extranjera de Taiwán”, un grupo que supuestamente recluta personal militar extranjero para luchar por Taiwán en caso de una guerra con China. Pero varias personas que figuran como simpatizantes en el sitio web del grupo dijeron a CNN que no tenían conocimiento de la legión ni de sus actividades, y algunos nunca habían oído hablar de Routh antes.

El periodista de la revista Newsweek Romania Remus Cernea, una de las personas que figuran en el sitio web, dijo a CNN que conoció a Routh en la plaza Maidan de Kyiv en junio de 2022. Cernea entrevistó a Routh sobre sus esfuerzos por apoyar a Ucrania, y Routh dijo que “para mí, muchos otros conflictos son grises, pero este conflicto es definitivamente blanco y negro. Se trata del bien contra el mal”.

Cernea dijo que aproximadamente un año después se encontró con Routh nuevamente y recordó que estaba visiblemente frustrado porque no habían llegado más extranjeros para ayudar a Ucrania. Cernea dijo que se sorprendió al enterarse de que Routh había sido arrestado en relación con el intento de magnicidio contra Trump.

“Para mí es una sorpresa, porque lo veía como una persona idealista, inocente, genuina, sin ningún instinto asesino”, dijo Cernea.

Historia de volatilidad

Sin embargo, en los años previos a sus esfuerzos internacionales, Routh tuvo antecedentes de problemas con la ley en su natal Carolina del Norte.

En 2002, el periódico Greensboro News and Record informó que había sido arrestado después de atrincherarse dentro de un negocio local con una ametralladora.

Los registros judiciales muestran que fue acusado de posesión ilegal de un arma de destrucción masiva, entre otros cargos, y se declaró culpable.

Tracy Fulk, una agente de Policía de Greensboro en ese momento, dijo a CNN que el incidente comenzó cuando detuvo a Routh para detenerlo en una parada de tráfico. Dijo que vio un arma en su auto y, después de sacar su arma, el hombre se alejó y corrió hacia su negocio. Eso llevó a un enfrentamiento con un equipo de respuesta especial de la Policía y Routh luego se entregó, dijo Fulk.

“Era una persona peligrosa”, dijo Fulk, y agregó que la Policía local lo conocía. Pero cuando lo arrestaron, recordó, “estaba muy callado y no dijo mucho durante el tiempo que estuve con él”.

En los años siguientes, según los registros judiciales, Routh se enfrentó a una letanía de acusaciones penales menos graves, algunas de las cuales fueron posteriormente desestimadas. Fue acusado en múltiples casos de emitir cheques sin fondos y se declaró culpable de uno de esos cargos en 2003. En 2009 y 2010, fue acusado de posesión de una sustancia controlada y posesión de un vehículo robado, delitos menores que fueron desestimados, y fue declarado culpable de posesión de bienes robados, por lo que recibió tres años de libertad condicional.

El presunto magnicida también parecía tener algunos problemas de dinero: los jueces le ordenaron pagar decenas de miles de dólares a los demandantes en varias demandas civiles presentadas en su contra, y las autoridades estatales y federales lo han acusado repetidamente de no pagar sus impuestos a tiempo.

Los problemas legales de Routh contrastan marcadamente con lo que parece ser su primera aparición en las noticias: un joven de 25 años fue descrito como un héroe local en un artículo del Greensboro News and Record de 1991 después de que, según se informa, persiguió y luchó contra un presunto violador. Routh recibió un premio de la Policía local por sus acciones y el periódico se refirió a él como un "superciudadano, si no un superhéroe".

Más recientemente, se mudó a Hawai y vive cerca del océano en Kaʻaʻawa, un pueblo de aproximadamente 1.200 habitantes en la costa norte de la isla de Oahu, según muestran registros públicos.

Routh, que anteriormente había trabajado en instalación y reparación de techos de casas, inició un negocio de construcción en el que erigía casas diminutas. Apareció en el Honolulu Star-Advertiser en 2019 por sus esfuerzos para albergar a la población sin techo de Hawai. El sitio web de su empresa, que incluye fotos y videos de Routh construyendo casas sencillas con lo que parece ser madera contrachapada, dice que su misión era "producir soluciones a nuestros propios problemas aquí mismo en la isla".

Un hombre hawaiano que dio una mala crítica a la empresa de Routh en Facebook le dijo a CNN que estaba desconcertado por la respuesta de Routh a la crítica. Saili Levi, propietario de una empresa de comercialización de vainilla, dijo que pagó a Routh US$ 3.800 por adelantado para construir un remolque para su negocio, pero cuando Levi fue al taller de Routh para evaluar su trabajo, era de mala calidad. Cuando le pidió a Routh que mejorara el trabajo, dijo Levi, Routh se enojó.

“Empezó a despotricar, ya sabes, ‘¿Crees que porque tienes dinero eres mejor que yo?’”, dijo Levi. “Decidí que tal vez debería dejarlo pasar por el bien de mi familia”.

Routh también escribió varias cartas al editor que fueron publicadas en el periódico Star-Advertiser, prometiendo donar mano de obra para construir casas para personas sin techo, criticando un plan para demoler un viejo estadio deportivo como una "catástrofe inminente" y denunciando a los trabajadores de la construcción por no rellenar los baches.

Incluso pareció haber considerado postularse a la alcaldía de Honolulu este año. Un sitio web improvisado, “Vote Ryan Routh”, que incluye información de contacto que coincide con la de Routh, contiene casi 70 publicaciones que abordan las opiniones de Routh sobre el acceso a los sitios históricos, la crisis de vivienda de la isla, su propuesta de “guerra contra las termitas” y la molestia que suponen los gallos. En las publicaciones, la mayoría de las cuales se subieron este verano, Routh se describió a sí mismo como alguien sobrio durante toda su vida y escribió que había pasado ocho meses en Ucrania.

“Debemos seguir adelante con un liderazgo lógico que apoye a quienes desean lograr grandes cosas”, escribió Routh en una publicación. No apareció en la boleta electoral durante las elecciones primarias para alcalde del mes pasado.

El hijo mayor de Routh, Oran, le dijo a CNN vía mensaje de texto que Routh era “un padre amoroso y afectuoso, y un hombre honesto y trabajador”.

“No sé qué ha pasado en Florida y espero que las cosas se hayan exagerado”, escribió el joven Routh. “No parece que el hombre que conozco haga algo loco, mucho menos violento”.

Paradise Afshar, Nelli Black, Benjamin Brown, Scott Glover, Lex Harvey, Winter Hawk, Rob Kuznia, Kyung Lah, Daniel Medina, Gianluca Mezzofiore, Rob Picheta, Majlie de Puy Kamp, Sabrina Shulman, Teele Rebane, Adam Renton y Jessie Yeung de CNN contribuyeron a este informe.