(CNN) – En algunos rincones de la sociedad, parece haber un cambio en la forma de hablar de los niños.

De vez en cuando, una publicación provocativa en las redes sociales desencadena un discurso previsiblemente polarizador sobre la presencia de los niños en la vida cotidiana. Hubo una mujer que sugirió con sarcasmo que los niños pequeños debían llevar correa. Estaba el tipo que posaba orgulloso fuera de un establecimiento que declaraba ser “amigable para las mascotas” y “libre de niños”, y la persona que lo defendió proclamaba que estaba “bien y era normal que no te agraden los niños”.

En ciertas comunidades en línea, la gente expresa a veces estas actitudes de forma aún más impactante, utilizando términos como “crotch goblins” para referirse a los niños y “criadores” para los padres.

Estas actitudes también se manifiestan en la vida fuera del internet. La cuestión de los bebés que lloran en los aviones es una fuente frecuente de conflictos, en los que algunos pasajeros miran mal, gritan o, más recientemente, encierran al menor infractor en el sanitario para “darle una lección”. Y a medida que las personas que quieren evitar niños ruidosos o revoltosos dan a conocer sus preferencias por restaurantes, tiendas de comestibles y vuelos sin niños, más empresas atienden sus peticiones.

La implicación (en broma o no) es que los niños son una molestia y los adultos no deberían tener que soportarlos si no quieren.

El descaro con que la gente expresa esta actitud, aunque sea más un meme que otra cosa, tiene un efecto en los padres. Algunos padres (casi siempre madres) están tan atentos a la posibilidad de que su hijo moleste a los demás que se disculpan constantemente por el comportamiento normal de un niño. Otros reparten tapones para los oídos y caramelos en los vuelos.

Mariah Maddox, escritora independiente residente en Ohio, aún no ha volado con su hijo de 3 años porque no puede predecir cómo reaccionará y no quiere ser juzgada por los demás pasajeros.

“Hace que los padres se sientan muy apenados cuando su hijo está en un espacio público o rodeado de otras personas, aunque no esté haciendo nada extremo”, afirma.

Aunque este trasfondo de hostilidad hacia los niños es visible en línea, es difícil medir hasta qué punto está generalizado en la vida cotidiana o de quién procede exactamente.

Aun así, algunos estudiosos y expertos en crianza afirman que estos sentimientos reflejan cambios más amplios en la forma en que se ve a los niños en nuestra cultura y sociedad, al menos entre los que se mueven en las redes.

Algunos reaccionan a la retórica conservadora

Que los adultos se quejen de la intromisión de los niños en su comodidad no es un fenómeno nuevo.

En 2000, Elinor Burkett escribió sobre los adultos sin hijos que habían llegado a sentirse resentidos por las prestaciones públicas y la flexibilidad laboral concedidas a los padres en “The Baby Boon: How Family-Friendly America Cheats the Childless”. Una persona citada en el libro comparó a los niños en la oficina con un “zoo de mascotas” y describió tener hijos como “expulsar engendros”.

Ese mismo año, la periodista Lisa Belkin exploró la tensión entre la gente que tiene hijos y la que no los tiene en un artículo de The New York Times Magazine titulado “Tus hijos son su problema”. Un hombre que se citaba en el artículo buscaba explícitamente vivir en un barrio que no estuviera “infestado” de niños; otro llamaba a sus amigos con hijos “abrumados de niños”. En el artículo también se mencionaban innumerables sitios web de personas sin hijos que llamaban a los niños “mocosos”, “enanos” y otros términos despectivos.

Aunque siempre ha habido gente a la que no le importan especialmente los niños, las redes sociales han hecho más visibles estas actitudes. Crédito: Ilustración fotográfica de Jason Lancaster/CNN/Getty Images

Mientras que las actitudes abiertamente hostiles hacia los niños podían considerarse antes relativamente de nicho, las redes sociales parecen haberlas amplificado y normalizado, afirma Anastasia Berg, cuyo reciente libro “What Are Children For?” (escrito con Rachel Wiseman) explora la ambivalencia moderna en torno a la crianza de los niños.

“También tienes precisamente este tipo de discursos que antes estaban limitados a algo así como un subreddit, a ciertas comunidades que se definen a sí mismas a través de identidades (sin hijos), pero que no los compartían con el mundo en general”, afirma. “Ahora esas opiniones se expresan más cómoda y públicamente que antes”.

En opinión de Berg, las publicaciones “contra los niños” que generan debates acalorados en X, TikTok y otras plataformas no son especialmente graves. Las personas que están detrás de ellos no forman parte de ningún movimiento organizado ni están presionando para que se excluya a los niños de los espacios públicos.

Más bien, Berg entiende el desdén online por los niños en parte como una respuesta performativa a la retórica de los conservadores políticos y religiosos. La derecha lleva mucho tiempo ridiculizando a los progresistas y liberales que viven en la ciudad, es decir, las mujeres y las personas LGBTQ, que no tienen hijos (véanse las ya tristemente célebres declaraciones de J. D. Vance sobre las “mujeres con gatos sin hijos”). Los contenidos “Tradwife” que promueven la domesticidad y los roles de género tradicionales de la mujer han inundado las redes sociales. Incluso el papa Francisco ha reprendido a personas que, según él, prefieren tener mascotas a hijos.

A su vez, dice Berg, expresar actitudes negativas sobre los niños y su crianza se ha convertido en una autoparodia.

“Si ustedes, la derecha, piensan que nosotros, la izquierda, odiamos a los niños, somos intolerantes y no tenemos hijos, entonces redoblaremos la apuesta”, dice sobre el pensamiento detrás de tales sentimientos.

Otros no están acostumbrados a estar con niños

Si algunas personas que hacen comentarios frívolos en internet sobre los niños están provocando la ira, y otras se están desahogando sobre experiencias especialmente frustrantes, hay otras a las que los niños les resultan realmente irritantes.

Jessica J. era una de ellas.

De joven, rara vez se encontraba con niños y le molestaban las situaciones en las que lloraban o correteaban. No fue hasta que fue madre cuando empezó a ver las cosas de otro modo.

“Hasta entonces, había una otredad en los niños”, dice. “Criar a un niño sola con mi pareja me abrió por fin los ojos sobre cómo se desarrollan los niños y cómo se comunican”.

Algunos jóvenes apenas interactúan con niños en su vida cotidiana, lo que contribuye a la sensación de irritabilidad que sienten cuando un niño llora o se porta mal. Crédito: Ilustración fotográfica de Jason Lancaster/CNN/Getty Images

La falta de empatía de algunos jóvenes hacia los niños tiene mucho que ver con dónde y cómo viven, afirma June Carbone, profesora de Derecho y coautora del reciente libro “Fair Shake: Women and the Fight to Build a Just Economy”.

Durante décadas, los adultos de clase media alta con estudios universitarios se mudaron a las ciudades en busca de mejores empleos y del tipo de estilo de vida que se encuentra en las zonas urbanas densas: tiendas, restaurantes y vida nocturna. Los que tienen hijos, por su parte, tienden a instalarse en los suburbios, donde la vivienda es más asequible y espaciosa.

El resultado es una segregación de los adultos sin hijos y los padres, lo que significa que muchas personas que no tienen hijos pueden hacer su vida sin tener que interactuar con niños de forma significativa, afirma Carbone. Al mismo tiempo, los padres suelen dejar de relacionarse con sus amigos sin hijos en favor de otros padres, lo que ahonda la distancia entre ambos grupos.

“Veo que esto ocurre a nivel nacional de una forma mucho más intensa que cuando tuvimos a nuestros hijos”, dice Carbone.

Algunos reaccionan ante los nuevos estilos de crianza

Cuando la gente dice que los niños no deben estar en tiendas de comestibles, cervecerías, restaurantes u otros espacios compartidos, también puede ser señal de un choque cultural de la paternidad, dice Yolanda Williams, entrenadora de paternidad consciente y fundadora de “Parenting Decolonized”.

A veces se malinterpreta a los padres que abandonan los estilos punitivos o autoritarios de crianza por enfoques suaves y conscientes con que son excesivamente permisivos, afirma. La gente suele esperar que los padres intervengan si su hijo hace ruido o causa disrupción, y se juzga duramente a los padres que dan prioridad a las necesidades de su hijo sobre las de los adultos en entornos públicos. Recuerda un incidente ocurrido hace años en un supermercado, en el que otros compradores la miraron con desaprobación por los comportamientos verbales repetitivos de su hija autista.

“A muchos de nosotros todavía nos educan para pensar que a los niños hay que verlos y no oírlos”, dice Williams. “Así que cuando ves a niños que son simplemente ruidosos y pueden ser ellos mismos, resulta irritante para la gente”.

Los padres que priorizan las necesidades de su hijo sobre las de los adultos en entornos públicos son juzgados con dureza, dice Yolanda Williams, entrenadora en crianza consciente. Crédito: Ilustración fotográfica de Jason Lancaster/CNN/Getty Images

Lauren Kavan, madre de un niño de 4 años y otro de 10 meses en Nebraska, lo ha notado mucho. Está acostumbrada a que la miren cuando sube a un avión con sus hijos; una vez, en una piscina, alguien incluso le preguntó si podía callar a su hija, que estaba riendo.

La retórica en línea y los juicios de otros adultos le pasan factura como madre, dice. Si su hija empieza a llorar o a hacer berrinche en público, Kavan intenta por todos los medios detenerla.

“Me siento mal por mis hijos”, dice. “No le permito regular sus emociones adecuadamente porque le digo ‘Shhh, no puedes estar haciendo esto ahora mismo’”.

Lo que estas actitudes dicen de nosotros

Detrás de toda esta antipatía percibida hacia los niños hay una incertidumbre más amplia en algunos círculos liberales sobre el papel de los niños en nuestras vidas, según Berg.

Muchos Millennials y Zoomers no están seguros de tener hijos por una serie de razones, según la investigación de Berg y Wiseman: Porque creen que no pueden mantenerlos hábilmente, por cómo podría afectar a sus carreras y vidas personales, porque se preocupan por el planeta o por el tipo de mundo en el que crecerían sus hijos.

Ciertamente, la paternidad no es para todo el mundo, y nadie debería ser reprendido por no tener hijos si no los desea. Pero cuando la gente hace comentarios irónicos sobre el deseo de tener espacios sin hijos o cuando se regodean en los innumerables placeres de la vida sin hijos, se alimenta esa ansiedad inminente que tienen muchas personas sobre si quieren o no tener hijos, dice Berg.

“Esta interpretación de: ‘Ojalá esta boda fuera sin niños o lo que sea’, aumenta la presión sobre las personas indecisas, porque sugiere que cuando toman esta decisión (tener hijos) se enfrentan a los ‘sin niños’, como si fueran identidades exclusivas y opuestas”, añade.

La hostilidad hacia los niños también refleja la mentalidad estadounidense en torno a la paternidad, dice Jessica Calarco, socióloga de la Universidad de Wisconsin-Madison y autora de “Holding It Together: How Women Became America’s Safety Net”. La crianza de los hijos en Estados Unidos se trata como una empresa individual, señala, a diferencia de los países cuyas políticas económicas y sociales tratan el bienestar de los niños como una responsabilidad colectiva.

“Si tomas la decisión de tener hijos, deberías ser plenamente responsable de cuidarlos, de asegurarte de que se satisfacen sus necesidades y de que no perjudican a los demás en el proceso”, afirma sobre las actitudes de los padres estadounidenses.

Cuando una sociedad considera a los hijos como una elección personal de estilo de vida, en lugar de como algo necesario para “la posibilidad de un futuro humano”, permite a la gente decir que no debería tener que aguantar la rabieta del hijo de un extraño, afirma Berg. Como resultado, los padres, ya de por sí sobrecargados, sienten la presión añadida de asegurarse de que su hijo no moleste a nadie más.

A la inversa, las actitudes individualistas también pueden llevar a los padres a dar prioridad a las necesidades de sus hijos sobre el bienestar de los demás, creando lo que Calarco describe como un “ciclo irónico que se refuerza a sí mismo”.

“Cuanto menos invertimos en las familias, más difícil les hacemos la vida a los padres, lo que puede llevarles a tener que llevar a sus hijos con ellos a todas partes”, afirma. “También puede hacer que los padres se sientan más obligados a intentar hacer todo lo posible para ayudar a sus hijos a salir adelante”.

Y cuando eso ocurre, el ciclo de quejas sobre los niños bien puede volver a empezar.