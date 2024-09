ANÁLISIS | Por qué las falsedades de Trump sobre el fraude electoral podrían costarle la Cámara al Partido Republicano

El expresidente Donald Trump llega a un evento de campaña en el Coliseo de Nassau, el 18 de septiembre de 2024, en Uniondale, Nueva York. (Crédito: Alex Brandon/AP)

(CNN) -- La obsesión de Donald Trump con el fraude electoral que no existe en ninguna forma significativa podría llevar al país a un cierre de gobierno e incluso podría poner en riesgo la mayoría republicana en la Cámara de Representantes.

En una nueva muestra de inutilidad para gobernar, el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, fracasó este miércoles en su intento de aprobar una prórroga de seis meses para la financiación del Gobierno, con una medida adjunta para complacer a Trump que dificulta el voto de los estadounidenses.

Las exigencias del candidato republicano de un proyecto de ley que se centra en el voto de los no ciudadanos, que ya es ilegal, arrinconó a Johnson en una esquina sin salidas obvias y aumentó la posibilidad de una crisis en Washington en el período previo al día de las elecciones. Esto podría volverse contra el Partido Republicano.

La táctica tiene cero posibilidades de producir una nueva ley, ya que los demócratas que controlan el Senado se oponen a ella. Y Johnson ni siquiera pudo conseguir que 16 de sus propios miembros votaran a favor por varias razones, entre ellas las exigencias irreconciliables de algunos conservadores de recortes presupuestarios masivos, que tampoco tienen ninguna posibilidad de convertirse en ley debido a la realidad de la división de poderes en Washington.

Johnson no parece tener otra opción que negociar con los demócratas del Senado una medida de financiación a corto plazo. Pero dada la escasa mayoría del Partido Republicano en la Cámara de Representantes y la inminente presencia de Trump, cada paso que dé el presidente de la Cámara será peligroso, especialmente si espera conservar su puesto en caso de que los republicanos consigan mantener la Cámara en noviembre.

Trump parece estar preparando al Partido Republicano para una lucha interna que podría convertirse en un desastre en noviembre.

La historia de los cierres de gobierno sugiere que el partido con el control de la Cámara –que tiene la responsabilidad inicial del erario público– suele pagar el mayor precio político. Y si el presidente de la Cámara no puede cumplir el plazo del 1 de octubre para financiar las operaciones federales, el Gobierno podría cerrarse parcialmente.

El expresidente no suele pedir consejo al líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. Pero el veterano de Kentucky advirtió el martes que "lo único que no puede haber es un cierre de gobierno. Sería políticamente más que estúpido que lo hiciéramos justo antes de las elecciones, porque sin duda nos echarían la culpa".

Una posible herida autoinfligida para el Partido Republicano en el estado natal de Trump

Irónicamente, Trump estuvo este miércoles en el estado donde su postura podría causar el mayor daño político para los republicanos de la Cámara de Representantes. Celebró un gran mitin en Nueva York, a pesar de que forma parte de una pequeña minoría de personas que creen que puede ganar en su estado natal en noviembre.

Y lo que es más importante, Nueva York también alberga varias elecciones muy competitivas en la Cámara de Representantes, que se tiñeron de rojo en las elecciones de mitad de mandato de 2022 y allanaron el camino para la escasa mayoría del Partido Republicano. Por lo tanto, una crisis política generada por un cierre que enfurezca a los votantes podría barrer de sus escaños a algunos de los republicanos más vulnerables del país.

Uno de los legisladores republicanos más amenazados, el representante Mike Lawler, del distrito congresional 17 del estado, predijo en "The Source with Kaitlan Collins" este miércoles que el drama terminaría sin un cierre y que se aprobaría un proyecto de ley de financiación sin la medida de votación que Trump quiere que se incluya.

"La realidad es que no vamos a cerrar el gobierno a 45 días de las elecciones", dijo Lawler, que apoyó la legislación.

Otro republicano neoyorquino en situación de riesgo, el representante Marc Molinaro, que se hizo notar en el mitin de Trump en Uniondale, votó a favor del paquete de este miércoles, pero señaló que no era partidario de llevar al país al borde del abismo para hacer política. "Tenemos que apoyar la continuidad del Gobierno", dijo Molinaro a los periodistas.

La medida electoral, que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes en una votación independiente a principios de este año, exigiría una prueba documental de la ciudadanía estadounidense para votar en unas elecciones. Los críticos advierten que una ley de este tipo podría privar de sus derechos a los ciudadanos que carezcan de dicha documentación y afirman que la legislación es una solución para un problema que no existe.

Johnson estuvo encantado de complacer las afirmaciones de Trump sobre el fraude electoral, tanto después de las elecciones de 2020 como en este ciclo. Pero su deseo de complacer al expresidente y a su base le está llevando a un profundo agujero de Gobierno. El republicano de Luisiana tampoco aportó pruebas que respalden sus afirmaciones de que cientos de miles de indocumentados podrían votar en noviembre.

Aún no está claro hasta dónde llegará el expresidente con este asunto, dado que la medida del registro electoral está condenada al fracaso. Una posible interpretación de la decisión de Johnson de llevar el tema al pleno este miércoles es que quería demostrar a su partido, e incluso al propio expresidente, que la lucha es inútil.

"Así que ahora volvemos al libro de estrategias, elaboramos otra jugada y encontramos una solución", dijo el presidente a los periodistas, en medio de la creciente frustración entre algunos miembros de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes por la falta de claridad sobre el camino a seguir.

Pero Johnson carece de una jugada evidente que le saque de su dilema.

Una votación que solo consiguió generar más frustración en el Partido Republicano

La representante Marjorie Taylor Greene –la republicana de Georgia ferviente partidaria de Trump y que ha sido una constante irritante para Johnson– votó "presente" este miércoles. Pero no quiso decir si apoyaba el cierre de gobierno. En su lugar, declaró que la estrategia del portavoz era un "completo fracaso" y agregó: "No estuvimos aquí en todo el mes de agosto y podríamos haber terminado nuestros 12 proyectos de ley de apropiaciones por separado".

El enfrentamiento en el Capitolio fue uno de los sucesos en los que quedó claro que los objetivos políticos personales de Trump amenazaron con perjudicar a su partido. Su apoyo, por ejemplo, a un elenco de candidatos débiles en las elecciones legislativas de 2022 –sobre todo porque apoyaban sus falsas acusaciones de fraude electoral– pareció ser un factor en el fracaso de una esperada ola roja. Y las payasadas del expresidente promovieron a candidatos al Senado que perdieron en estados indecisos, lo que costó al partido el control del Senado.

La presión de Trump sobre Johnson también ayuda a explicar por qué la estrecha mayoría republicana de la Cámara de Representantes se ve empujada a menudo a situaciones extremas y enfrentamientos que no puede ganar pero que han llevado a este Congreso a ser uno de los menos productivos de la historia moderna. A Johnson, que tomó el relevo del anterior presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, el año pasado, a menudo le ha resultado imposible gobernar.

La disposición de los líderes republicanos a exhibir las falsas afirmaciones de Trump sobre fraude electoral es también un presagio amenazador de cara a unas elecciones que el expresidente ya insinúa que no serán libres y justas. Como ya hizo en 2020, el candidato republicano parece estar sentando las bases para argumentar que le engañaron y le privaron de la victoria si pierde ante la vicepresidenta Kamala Harris, la candidata demócrata.

Por ejemplo, el expresidente escribió en su red Truth Social este miércoles antes de la votación en la Cámara: "Los demócratas están registrando votantes ilegales por DECENAS DE MILES, mientras hablamos. Votarán en las elecciones presidenciales de 2024, y no se les debería permitir". No hay hechos que respalden la afirmación. Pero Trump advirtió: "Si los republicanos no consiguen la ley SAVE, y cada una de sus partes, no deben estar de acuerdo con una resolución continua de ninguna manera, forma o aspecto".

La decisión de Trump de celebrar un mitin en Nueva York desconcertó a muchos estrategas, ya que no es un estado competitivo en noviembre. Pero al expresidente le encanta aparecer en su tierra natal, y celebró repetidamente su gran afluencia de público en el Nassau Coliseum de Long Island. Y dado que Trump atrae la cobertura general de los medios de comunicación conservadores y planea recorrer los estados más disputados en los próximos días, probablemente no perdió mucho reuniendo a sus partidarios en su estado natal.

En todo caso, se divirtió, atacando repetidamente a Harris por sus políticas económicas y de inmigración, burlándose de la edad del presidente Joe Biden, negando la existencia del cambio climático y describiendo la ciudad de Nueva York como asolada por la delincuencia violenta.

"Vamos a ganar Nueva York", bramó Trump, y afirmó que él era el único republicano que podía poner al Empire State en el mapa en un día en el que el sindicato de los Teamsters declinó dar su apoyo presidencial tras haber respaldado a candidatos demócratas en las últimas décadas. Fue un golpe para Harris que reflejó el éxito de Trump en la transformación del otrora corporativista Partido Republicano en un partido que ahora es capaz de cortejar a los votantes de la clase trabajadora.

"Encantado de volver a verlos", dijo a su público el expresidente, que ahora pasa la mayor parte del tiempo en Florida, mientras sonaba el aria “Nessun Dorma” de Puccini al abandonar el escenario.