Última hora de la crisis en Medio Oriente: ataques a Hezbollah en Líbano, noticias de Israel y Gaza y más

Análisis: hay indicios de que Hezbollah pasó a la clandestinidad

Hezbollah está en retroceso. El primer indicio fue la ausencia de una reunión pública -normalmente de altos cargos del partido y simpatizantes- para ver al líder del grupo militante, Hassan Nasrallah, pronunciar un discurso televisado el jueves.

La segunda señal fue que el discurso de Nasralá -el primero desde que dos oleadas de atentados detonaran miles de dispositivos inalámbricos de Hezbollah a principios de esta semana- fue muy posiblemente pregrabado.

El líder del poderoso grupo militante no ha pronunciado un discurso en persona desde el comienzo de la última guerra total de Líbano contra Israel en 2006. Pero a menudo se empeña en demostrar que sus emisiones son en directo.

El discurso del jueves se anunció como en directo, pero a los 20 minutos, Israel lanzó bengalas sobre la capital libanesa e hizo temblar las ventanas con una nueva oleada de estampidos sónicos. El estruendo reverberó por toda la ciudad, pero el líder militante de Beirut ni se inmutó ni se refirió al incidente.

Los aviones de combate israelíes parecían empeñados en subrayar los beneficios de los ataques contra los dispositivos inalámbricos de Hezbollah: el grupo se había hundido aún más en la clandestinidad.

"Sin duda, hemos sufrido un duro golpe", dijo Nasralá.

"(No tiene) precedentes en la historia de la resistencia en Líbano al menos, no tiene precedentes en la historia de Líbano, y puede que no tenga precedentes en la historia del conflicto con el enemigo israelí en toda la región".

Nasralá prometió un "ajuste de cuentas", pero no dio muchos detalles. El ataque "se saldará con un ajuste de cuentas y un castigo justo, en formas que ellos esperan y no esperan", dijo.