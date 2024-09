La Corte Suprema de Arizona dictamina que los votantes atrapados en el fallo de la prueba de ciudadanía aún pueden obtener la "papeleta completa", incluidas las elecciones estatales

Los esfuerzos de seguridad electoral en Arizona 4:06

(CNN) -- La Corte Suprema de Arizona dictaminó el viernes que casi 100.000 residentes que podrían no haber cumplido los requisitos de prueba de ciudadanía del estado todavía pueden votar en las elecciones estatales y locales de este año, resolviendo rápidamente cómo los funcionarios electorales deben hacer frente a un error administrativo que había dejado en entredicho la elegibilidad de los votantes registrados en el crítico campo de batalla del estado.

Se pidió al tribunal que decidiera si estos votantes debían recibir una papeleta "solo federal" o la "papeleta completa", que también incluiría las elecciones estatales y locales. Independientemente del resultado, estos votantes habrían podido votar en las elecciones presidenciales.

Arizona utiliza estas papeletas separadas porque el estado exige a todos los votantes que demuestren su ciudadanía antes de poder votar en las elecciones estatales y locales. Esta documentación no es necesaria para votar en las elecciones federales de Arizona.

La decisión de permitir que estos aproximadamente 98.000 votantes utilicen la papeleta completa es una victoria para el secretario de Estado demócrata de Arizona, Adrian Fontes, y para los grupos progresistas que presionaron para obtener este resultado.

La Corte Suprema de Arizona dictó sentencia solo tres días después de que se presentara la demanda. Los funcionarios electorales esperaban que una resolución rápida del asunto redujera la confusión de cara a la temporada de votaciones.

Además de las elecciones estatales y locales, la sentencia también podría afectar al referéndum sobre el derecho al aborto que se celebrará en Arizona este otoño.

El registrador del condado de Maricopa, el republicano Stephen Richer, presentó este martes la demanda contra Fontes, argumentando que los casi 98.000 votantes deberían recibir solo la papeleta federal. Pero Richer había dicho que su mayor prioridad era obtener una rápida claridad de los tribunales.

"Gracias a Dios", publicó Richer en las redes sociales en respuesta al fallo de este viernes. "Gracias Corte Suprema de Arizona por su revisión extremadamente rápida y profesional de este asunto".

En una muestra de bipartidismo, Richer y Fontes se agradecieron mutuamente por abordar en colaboración el inesperado asunto preelectoral. Fontes dijo que los funcionarios electorales trabajarían para solucionar el error administrativo después de las elecciones, incluida la divulgación a los votantes afectados pidiéndoles que actualicen sus registros de ciudadanía.

"El día de hoy marca una victoria significativa para aquellos cuyo derecho fundamental a votar estaba bajo escrutinio", dijo Fontes. "El tribunal se enfrentó a una dura elección: permitir a los votantes participar en unas pocas elecciones federales en una papeleta limitada, o hacer oír su voz en cientos de decisiones en una papeleta completa que incluye una variedad de cargos locales y estatales. Apreciamos profundamente a la Corte Suprema de Arizona por su pronta y justa resolución".

Funcionarios de Arizona dijeron anteriormente que un fallo técnico había clasificado erróneamente a casi 98.000 personas en las listas de votantes del estado como si hubieran proporcionado una prueba de ciudadanía, a pesar de que no hay constancia de que eso ocurriera. Esos votantes obtuvieron su licencia de conducir antes de 1996, que es el año en que Arizona comenzó a exigir a los residentes que probaran su ciudadanía para obtener una licencia.

El expresidente Donald Trump y sus aliados republicanos han planteado afirmaciones infundadas de que un número masivo de no ciudadanos han votado en las elecciones estadounidenses, y Trump utilizó este caso para continuar con su patrón de años de usar contratiempos y errores rutinarios en el proceso de votación para alegar fraude generalizado. Los expertos no partidistas dicen que el voto ilegal de los no ciudadanos es extremadamente raro y se detecta rápidamente.

Este artículo se ha actualizado con información adicional.

Tierney Sneed y Kaanita Iyer de CNN han contribuido a este reportaje.