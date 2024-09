(CNN) – Para algunos jóvenes, un método popular para drogarse rápidamente es el uso indebido del gas de la risa, y últimamente, lo consiguen en forma de óxido nitroso de productos vendidos por la empresa Galaxy Gas.

Esos productos son los cargadores de crema batida de la empresa con sede en Atlanta, que están destinados únicamente a usos culinarios, incluidos cafés fríos, postres, salsas y más. Un cargador de crema batida es un cartucho de acero inoxidable lleno de óxido nitroso que, al dispensarse, ayuda a que la crema y otros ingredientes se transformen en un estado batido o espumoso, según la empresa. Pero sin un ingrediente alimenticio en el recipiente, al dispensar el cargador solo se emite el óxido nitroso.

El uso indebido del óxido nitroso no es nuevo, dijo la Dra. Gail Saltz, profesora asociada clínica de psiquiatría en Weill Cornell Medical College en la Universidad Cornell y psiquiatra asociada en el Hospital New York-Presbyterian.

Pero la práctica ha estado “aumentando rápidamente” en todo Estados Unidos y el Reino Unido, según un estudio de marzo de 2018. También hay un aumento en el número de jóvenes que abusan del llamado gas de la risa: entre las personas de 16 a 24 años en el Reino Unido, donde la posesión ahora es ilegal, el uso de óxido nitroso fue solo superado por el cannabis en 2020. Y los picos en el uso en los Países Bajos se han relacionado con un número creciente de jóvenes que llegan al hospital con consultas neurológicas.

La adolescencia es a menudo un período de una combinación aumentada de curiosidad, presión de grupo, el deseo de experimentar o hacer cosas consideradas inaceptables, el deseo de ser incluido, problemas de ánimo y otros factores de estrés de los que los adolescentes pueden buscar escapar, dijo Saltz.

“Todas esas cosas pueden motivar a un adolescente a probar una sustancia que los haga drogarse”, agregó. Y “la ruta hacia la exposición, por supuesto, se ha expandido enormemente debido a las redes sociales”.

TikTok, por ejemplo, ahora intenta prohibir a los usuarios ver cualquier contenido que resulte de buscar “Galaxy Gas” en su plataforma, dirigiendo a los usuarios a líneas de ayuda y recursos sobre los efectos del uso indebido de sustancias. Pero los videos que eluden la censura omitiendo ciertas letras de la etiqueta tienen millones de vistas. Cabe señalar que algunos videos en redes sociales etiquetados como “Galaxy Gas” muestran productos de óxido nitroso de otras marcas.

Y aunque los productos en sí mismos no son maliciosos, la disponibilidad de diferentes sabores puede ser atractiva para los niños, dijo Saltz.

El uso indebido e ilegal de productos de óxido nitroso plantea serios peligros para la salud, dijo un portavoz de Galaxy Gas en un comunicado.

“Los productos de Galaxy Gas son solo para uso culinario responsable, y estamos profundamente preocupados por los informes recientes de noticias y publicaciones en redes sociales de individuos que usan ilegalmente nuestros productos”, agregó el portavoz de la empresa. Como resultado, Galaxy Gas ha pausado todas las ventas de sus cargadores de crema batida por el momento.

“Nuestros términos de uso y condiciones de venta prohíben estrictamente el uso ilegal, el uso indebido o el acceso a los niños”, dijo el portavoz. “Si usted o alguien que conoce está usando indebidamente un producto de óxido nitroso, por favor llame o envíe un mensaje de texto a la Línea de Crisis al 988 para obtener ayuda realacionada con recursos para prevenir el abuso de sustancias”.

Esto es lo que los padres deben saber sobre los riesgos, las señales que indican que su hijo está usando tales productos y cómo hablar con ellos sobre el uso indebido de sustancias y las tendencias en redes sociales.

Peligros del uso indebido del óxido nitroso

El propósito original del óxido nitroso es para su uso en entornos médicos, como relajar a los pacientes para procedimientos dentales, dijo Saltz.

En ese contexto, “generalmente se administra como una combinación de oxígeno con óxido nitroso, no óxido nitroso puro, y regulado bajo un entorno”, dijo Saltz. “Se administra en una forma lenta, por lo que no está obliterando el suministro de oxígeno que de otro modo recibirías. Y tampoco es una ráfaga de él”.

Pero inhalar ráfagas rápidas de óxido nitroso puro esencialmente reemplaza su ingesta de oxígeno, lo que puede llevar a la pérdida de conciencia, ataque cardíaco, malestar, pérdida de coordinación, dolores de cabeza, náuseas, vómitos y convulsiones, dijo Saltz. Otros riesgos incluyen daño cerebral, anemia, daño nervioso, parálisis, deficiencia de vitamina B12 y dependencia al óxido nitroso.

El uso indebido del óxido nitroso también puede ser fatal, y cuánta exposición se requiere para esa consecuencia depende de la cantidad y del individuo.

Educando a sus hijos sobre el uso indebido de sustancias

Dado los riesgos, es importante que los tutores tengan conversaciones continuas y abiertas con los niños sobre el uso indebido del óxido nitroso y las sustancias en general, dijo Saltz.

“La mayoría de los padres simplemente piensan que su hijo no sabe o no lo descubrirá, porque ese es su deseo”, agregó Saltz. “Pero realmente, para cuando un niño es un preadolescente, hay todas las posibilidades de que estén siendo expuestos a todo esto y lo sepan, y alguien a su alrededor esté participando. Así que es ingenuo pensar ‘si no digo nada, no sabrán sobre esto y no se toparán con ello’”.

Hablar con ellos antes de los años de preadolescencia, en lugar de esperar hasta el final de la escuela secundaria, que es común, es lo mejor y no los alentará a usar sustancias, dijo Saltz.

Siempre comience con preguntas en lugar de una conferencia que pueda hacer que los niños dejen de prestarle atención, dijo. Estas pueden incluir: ¿Has oído hablar de esto? ¿Qué sabes, piensas y sientes al respecto? ¿Qué estás viendo en las redes sociales sobre esto? ¿Alguno de tus amigos está haciendo esto?

La conversación debe ser participativa, pero debes compartir tus preocupaciones y respuestas a esas mismas preguntas, dijo Saltz. Recuérdeles que los videos que ven de adolescentes divirtiéndose mientras usan indebidamente el gas de la risa juntos son solo una parte del rompecabezas: no muestran el daño que estas actividades a veces causan, y solo porque esos efectos no le sucedan a todos, eso no significa que no les sucederá a ellos. Anime a su hijo a acudir a usted antes de probar algo que vean en línea.

Sea claro en que siempre está disponible para hablar o responder preguntas, y que si ellos o sus amigos alguna vez se meten en una situación preocupante, siempre ayudará primero y hará preguntas después, dijo Saltz.

Las señales de que su hijo está usando indebidamente óxido nitroso pueden incluir cartuchos vacíos en su habitación, ataques de risa, un estado de ánimo inexplicablemente y extrañamente eufórico, no saber en qué gastó el dinero y pasar el rato con otros menores que exhiben problemas similares, dijo Saltz. Otros posibles indicadores incluyen una disminución en el rendimiento académico o atlético, o una preferencia inusual por estar solo.

Si su hijo pregunta inocentemente si la familia puede comprar un cargador de crema batida, o descubre que el suyo falta, también son signos de advertencia.

“Si cree que su hijo está usando regularmente cualquier sustancia”, agregó, “llevarlo a un profesional de salud mental es una buena idea, alguien que tenga experiencia en el uso o abuso de sustancias, porque puede no ser posible simplemente pedirle a su hijo que deje de hacerlo”.