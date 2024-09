(CNN) –Kamala Harris entró en septiembre -y en las últimas semanas de la campaña presidencial- con bastante más dinero disponible que Donald Trump, según muestran los nuevos datos federales, tras batir un récord de recaudación de fondos durante su primer mes completo como candidata presidencial demócrata.

La recaudación de fondos por parte de los comités demócratas nacionales centrados en la batalla por el Congreso también se disparó: el brazo del partido que trabaja para convertir la Cámara de Representantes de EE.UU. en una cámara azul recaudó más del doble que su homólogo republicano en agosto. El brazo de campaña del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, sin embargo, informó el mes pasado de una donación de seis cifras del multimillonario Elon Musk, en un momento en que el partido trata de defender su exigua mayoría en la cámara.

Y con los demócratas montados en una ola de entusiasmo de los donantes, las últimas presentaciones ante la Comisión Federal Electoral también mostraron que algunos grupos externos clave aumentaron su actividad, mientras que un súper PAC pro-Trump desató una ola masiva de gastos independientes para ayudar a los republicanos a cerrar la brecha.

El auge de Harris

Harris borró por completo la ventaja financiera que Trump obtuvo momentáneamente durante el verano, cuando el expresidente recaudó más que el presidente Joe Biden en dos de los tres últimos meses antes de que Biden se retirara de la carrera a finales de julio. La vicepresidenta ingresó casi US$ 190 millones directamente en su campaña en agosto, más del cuádruple de los 44,5 millones que, según la campaña de Trump, llegaron a su cuenta principal ese mes.

La campaña de Harris también gastó mucho más que la de Trump en agosto, unos US$ 174 millones. Destinó la mayor parte a publicidad, US$ 135 millones, a medida que se apresuraba a presentar a los votantes la nueva candidata demócrata en un calendario abreviado. Unos 6,4 millones se destinaron a gastos de nómina y 4,5 millones a mensajes de texto.

En comparación, la campaña de Trump gastó solo US$ 61 millones el mes pasado, de los cuales la mayor parte (más de 47 millones) se destinó a la compra de medios de comunicación.

A pesar de la ola de gastos, la cuenta principal de la campaña de Harris entró en septiembre con US$ 235 millones en efectivo disponible, súperando con creces los US$ 135 millones restantes en las arcas de Trump, según muestran los últimos registros de la FEC.

Los datos presentados a última hora de la noche de este viernes ofrecen solo una instantánea de las fortalezas financieras de los candidatos.

Las campañas de Trump y Harris están alineadas con una serie de comités que presentan informes de divulgación en un calendario separado. La red más amplia de Harris anunció que había recaudado un total combinado de 361 millones en agosto, casi el triple de los US$ 130 millones que la operación de Trump dijo haber ingresado.

El dominio de Harris en la recaudación de fondos ayudó a dar a los demócratas una ventaja significativa en las reservas de publicidad este otoño, incluso en estados clave en la batalla. Y la vicepresidenta y sus aliados están abrumando la presencia del expresidente en las redes sociales. Los demócratas han gastado US$ 137 millones en plataformas digitales desde que Harris se convirtió en la abanderada del partido a finales de julio, más del triple que los republicanos, según muestra un análisis de CNN de los datos recopilados por la empresa de seguimiento publicitario AdImpact.

El poder del partido

Los informes de campaña de este viernes muestran que el Comité Demócrata de Campañas al Congreso -la rama del partido dedicada a las elecciones a la Cámara de Representantes- superó significativamente a su homólogo republicano, el Comité Nacional de Campañas Republicanas, con US$ 22,3 millones frente a 9,7 millones.

El DCCC también entró en septiembre con más dinero en efectivo, US$ 87,3 millones frente a 70,8 millones del NRCC, fondos que podrían ser fundamentales en una batalla altamente competitiva por la Cámara de Representantes, donde los republicanos defienden una estrecha mayoría.

Uno de los donantes notables que quieren ayudar a los republicanos a frenar la marea demócrata: el multimillonario Elon Musk, que según los registros donó US$ 289.100 a la campaña del Partido Republicano en la Cámara de Representantes en agosto, la mayor donación federal revelada por Musk en lo que va de ciclo, a medida que aumenta sus donaciones a los republicanos.

El CEO de Tesla, Elon Musk, fila superior, segundo desde la derecha, se ve durante una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio de EE. UU. en Washington, DC, el 24 de julio de 2024. (Crédito. Kevin Mohatt/Reuters/Archivo).

El magnate tecnológico, la persona más rica del mundo, apoyó a Trump en julio. Y en otro indicio de su creciente influencia política, un súper PAC que Musk ayudó a formar recientemente aumentó su actividad en la contienda presidencial, gastando más de US$ 40 millones desde mediados de agosto. Eso incluye más de US$ 22 millones en esfuerzos de prospección en nombre de Trump, ayudando a llenar un papel crítico. La campaña de Trump, como CNN ha informado anteriormente, ha optado por subcontratar gran parte de sus operaciones de campaña a organizaciones externas.

Los comités del partido centrados en las elecciones al Senado recaudaron cantidades comparables el mes pasado.

El Comité Senatorial Republicano Nacional recaudó US$ 19,1 millones y su homólogo demócrata, 19,2 millones. Cada uno gastó más de lo que recaudó: el Comité Demócrata de Campaña Senatorial gastó US$ 31,6 millones y el NRSC, 26,5 millones.

Los demócratas controlan estrechamente la cámara, pero se enfrentan a un panorama desfavorable este año, ya que defienden varios escaños en estados que previamente han respaldado a Trump.

Grupos externos

La destreza de Harris en la recaudación de fondos ha presionado a una red de grupos externos que apoyan al expresidente para que ayuden a cerrar la brecha de dinero.

MAGA Inc, uno de los principales súper PAC pro-Trump, gastó más de US$ 88 millones solo en agosto en gastos independientes en nombre de la campaña del expresidente, financiando un bombardeo de publicidad en televisión, según su presentación mensual. Eso es más de lo que MAGA Inc. ha gastado en cualquier mes de este año y aproximadamente el doble de lo que gastó en julio.

El súper PAC recibió un total de US$ 25 millones el mes pasado de una serie de partidarios ricos, incluyendo US$ 10 millones del multimillonario de Wisconsin Diane Hendricks y US$ 5 millones del multimillonario financiero Paul Singer. Terminó agosto con US$ 59,4 millones en efectivo.

En el lado demócrata, FF PAC, uno de los principales súper PAC pro Harris, declaró haber recaudado casi US$ 37 millones el mes pasado, de los cuales US$ 30 millones procedían del cofundador de Facebook e inversor multimillonario Dustin Moskovitz, con diferencia su mayor donación federal del ciclo electoral. El súper PAC gastó más de US$ 77 millones en agosto, incluidos casi 62 millones en gastos independientes en beneficio de la campaña del vicepresidente.