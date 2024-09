(CNN) – El expresidente de Estados Unidos Donald Trump dijo en una entrevista emitida este domingo que no cree que se postule nuevamente en 2028 si pierde las elecciones presidenciales de noviembre.

“No, no lo creo. Creo que eso será todo. No lo veo en absoluto”, dijo Trump en ‘Full Measure’ con Sharyl Attkisson cuando se le preguntó si se veía a sí mismo postulándose nuevamente en cuatro años si no tiene éxito en noviembre.

Trump dijo en la entrevista que no había hecho ningún trato con nadie sobre posiciones en su próximo gobierno si es reelegido.

Se le preguntó al expresidente qué cargos específicos pensaba que ocuparían Robert F. Kennedy Jr., Tulsi Gabbard y Elon Musk si ganara las eleccions.

“Bobby lo hará muy bien en salud y medio ambiente”, dijo Trump.

“¿Pero eso significa como Salud y Servicios Humanos?”, le preguntó Attkisson.

“No, no. No significa nada. Significa que podría ser, pero no hice tratos con nadie, porque no es apropiado hacerlo. Es demasiado pronto, pero está llegando el momento, ¿no es así?”, dijo Trump.

El candidato presidencial republicano de EE.UU., el expresidente Donald Trump, habla durante un mitin en el Aero Center Wilmington el 21 de septiembre de 2024 en Wilmington, Carolina del Norte. Foto: Anna Moneymaker/Getty Images

Trump elogió a Kennedy y comentó: “Lo conozco desde hace mucho tiempo, y con él se trata de lo que comes, qué químicos pones en tu cuerpo. Quiero decir, ha estado luchando por esto durante años. Él observa otros países donde no usan químicos, o usan mucho menos de lo que usamos, y la gente es más saludable que en los Estados Unidos, que no es un país tan saludable”.

“También en el medio ambiente, y entiendo el medio ambiente, creo, tan bien como cualquiera, pero también quiero tener la mejor economía”, dijo Trump.

Se le preguntó a Trump sobre la posibilidad de llevar a cabo las deportaciones masivas que ha prometido ejecutar: “¿No cree que la primera vez que haya una imagen en televisión de una familia a la que se le dice con lágrimas en los ojos que suba a un autobús se acabaría todo ese programa?”.

“Eso es correcto, si tomas a una joven con dos hermosos niños, y la pones en un autobús, y termina en la portada de todos los periódicos, lo hace mucho más difícil”, dijo Trump.

Trump agregó: “Pones a una persona equivocada en un autobús o en un avión, y tus lunáticos de la izquierda radical intentarán hacer que parezca lo peor que ha sucedido, pero estamos sacando a los criminales, y vamos a hacerlo rápido. Y sabemos quiénes son. La policía local conoce sus nombres, y conocen sus números de serie, saben todo sobre ellos”.

Trump nuevamente dijo que pensaba que la retórica de la vicepresidenta Kamala Harris y otros demócratas prominentes, incluida Hillary Clinton, inspiró los intentos de magnicidio en su contra.

Se le preguntó a Trump: “Harris y su campaña lo han llamado una amenaza existencial, un peligro y han dicho que será un dictador y después del segundo intento de magnicidio consecutivo, Hillary Clinton dijo que usted es un peligro para el país y el mundo. ¿Culpa de alguna manera a ese tipo de retórica por inspirar intentos de magnicidio o cree que está completamente desvinculado?”.

“Bueno, sí, y mucha gente dice eso. Pero más importante, es realmente todo lo contrario: ellos son un peligro”, dijo Trump.

Asimismo, Trump fue cuestionado sobre cómo se mantiene saludable y dijo: “Bueno, solía jugar un poco de golf […], pero parece ser un deporte bastante peligroso en retrospectiva”.

“Trato de comer adecuadamente. Trato, hago lo mejor…”, dijo Trump.

“Pensé que comías hamburguesas y…” dijo Attkisson.

“Lo hago, pero hamburguesas adecuadas. Pero me gustan, quizás, todos los alimentos incorrectos. Pero luego digo, ¿alguien sabe cuál es el alimento correcto? Tengo gente que me da lecciones durante años: ‘Oh, no comas esto, no comas aquello’. Ellos se han ido, murieron hace mucho tiempo, y aquí estoy”, dijo Trump.