Las 5 cosas que debes saber este 23 de septiembre: El Medio Oriente está al borde de una guerra catastrófica

Aumentan los ataques transfronterizos en Medio Oriente. Apagones en Ecuador. La nueva líder del partido Morena en México. La disputa por la presidencia entre Harris y Trump es la más reñida en este siglo en EE.UU. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. La batalla entre Israel y Hezbollah se intensifica

Israel continuó su ofensiva contra Hezbollah con una oleada de ataques en el Líbano, una lucha que, según las Fuerzas de Defensa de Israel, seguirá en los próximos días. Por su parte, el grupo militante apoyado por Irán disparó decenas de cohetes y misiles contra Israel, y uno de sus líderes afirmó que se libra “una batalla sin límites”.

2. Harris vs. Trump: la carrera presidencial más reñida del siglo en EE.UU.

Las encuestas realizadas desde el debate del 10 de septiembre entre Donald Trump y Kamala Harris muestran que, aunque la vicepresidenta parece haber logrado una ligera ventaja a nivel nacional sobre su rival republicano, sigue estando muy dentro del margen de error y demasiado reñida. Este es especialmente el caso cuando se mira al Colegio Electoral. Es la contienda más reñida por la Casa Blanca de los últimos 60 años.

3. Apagones eléctricos en Ecuador

Las autoridades adelantaron la suspensión del servicio de energía en 12 provincias del país para enfrentar la crisis energética en el territorio nacional debido a la sequía y al estado de las hidroeléctricas que no pueden operar en toda su capacidad. Los apagones se extenderán al menos durante cuatro días de 8 a.m. a 5 p.m. hora local.

4. ¿De qué les sirve a Maduro y a Milei el enfrentamiento que mantienen?

Los ataques entre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el de Argentina, Javier Milei, continúan y ahora llegan al ámbito judicial, en un enfrentamiento que analistas consultados por CNN dicen que es útil para ambos líderes y sus estilos populistas.

5. El partido Morena tiene nueva presidenta

El oficialista partido Morena eligió este domingo a quienes conformarán su nueva dirigencia, que a partir de ahora estará encabezada por Luisa María Alcalde como presidenta y Carolina Rangel como secretaria general, informó el líder partidista saliente, Mario Delgado.

A la hora del café

“The Substance”: crudeza y horror en el poderoso filme con Demi Moore

Una fábula firmemente consciente y feminista que advierte, de manera muy explícita, sobre los peligros de perseguir ciegamente a la juventud.

Dubois noqueó a Joshua y es el campeón de los pesos pesados

Anthony Joshua perdió la oportunidad de proclamarse tricampeón del mundo de los pesos pesados, al ser noqueado en el quinto asalto por su rival británico Daniel Dubois.

Un gato se perdió en Yellowstone y recorrió casi 1.500 kilómetros para regresar a casa

El felino fue encontrado con la ayuda de su microchip, dijo una organización de bienestar animal.

California firma una ley que prohíbe todas las bolsas de plástico en los supermercados

La nueva medida, aprobada por los legisladores estatales el mes pasado, prohíbe todas las bolsas de plástico para las compras a partir de 2026.

Los números de Shohei Ohtani en la MLB

El japonés de los Dodgers de Los Ángeles obtuvo la marca de 50 home run y 50 bases robadas, récord inédito en la liga.

La cifra del día

US$ 95 millones

Es la cifra que podría alcanzar una rara pintura de Magritte en una subasta de Christie’s en Nueva York.

La cita del día

"No te subes en un avión y gritas, 'Secuestro'. No entras en un cine y gritas, 'Fuego'. Y no te metes en internet y publicas que vas a disparar en una escuela, eso te va a llevar a la cárcel”

Lo dijo el sheriff del condado de Volusia, Michael Chitwood, tras el arresto de un estudiante de secundaria en Florida la semana pasada y acusado de hacer una falsa amenaza de cometer un tiroteo en una institución educativa.

Y para terminar...

Metallica interpretó “La Chona” en México

Durante la gira M72 World Tour, la banda de thrash metal Metallica conquistó a sus seguidores mexicanos con la interpretación de un clásico de la música grupera.