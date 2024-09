(CNN) – Apenas se ha visto a Melania Trump en campaña este año. Una de las pocas veces que apareció en un acto político, recibió un sueldo de seis cifras, algo muy poco habitual en la esposa de un candidato.

La ex primera dama de Estados Unidos intervino en dos actos políticos de recaudación de fondos para Log Cabin Republicans este año, y recibió US$ 237.500 por un acto celebrado en abril, según el más reciente formulario de declaración de la situación financiera del expresidente Donald Trump. El pago fue catalogado como un “compromiso de discurso”.

El más reciente formulario de divulgación de Trump dijo que Melania Trump recibió un pago de los Log Cabin Republicans por la recaudación de fondos de abril. Pero es un misterio quién extendió realmente el cheque: Charles Moran, presidente de los Log Cabin Republicans, dijo a CNN antes este mes que el grupo no puso el dinero para que ella hablara, y el formulario de divulgación no daba más información sobre la fuente del pago.

Antes de la otra recaudación de fondos en julio para el grupo conservador LGBTQ, una persona familiarizada dijo que al menos se hizo una solicitud a un donante sobre un pago similar. No está claro si Melania Trump recibió finalmente el pago. La campaña no ha publicado la declaración financiera de ese período. La fuente dijo a CNN que Ric Grenell, exembajador en Alemania y aliado de Trump, fue quien hizo la solicitud en nombre de Melania Trump. Las fuentes dijeron que Grenell también ha ayudado a la ex primera dama con otros emprendimientos comerciales.

Expertos en financiación de campañas y ética gubernamental dicen que un pago al cónyuge de un candidato presidencial para que aparezca en eventos políticos de recaudación de fondos en unas elecciones es inusual, éticamente cuestionable y debería, como mínimo, estar debidamente anotado en los formularios de divulgación.

“Parece bastante egoísta. En general, no estoy acostumbrada a ver eso”, dijo Virginia Canter, consejera jefe de ética de Citizens for Responsibility and Ethics.

Si la organización no efectuó en realidad el pago a Melania Trump, el formulario de divulgación financiera del expresidente podría infringir las normas éticas, porque debería haber indicado al patrocinador que pagó a Melania Trump y no solo dónde habló, dijo Canter.

“Podrías indicar que el pago fue por un discurso para los Log Cabin Republicans, pero también tienes que informar quién fue la fuente del pago. De lo contrario, no puedes evaluar los conflictos de intereses y no cumpliría con las normas”, dijo. “Se debería haber informado adecuadamente para que la fuente de los ingresos figure para los honorarios”.

Fuentes cercanas a Melania Trump que asistieron a los actos de Log Cabin Republican y que no sabían que cobró por al menos uno de ellos, la defendieron, diciendo que es su derecho decidir cómo emplear su tiempo y cobrar por él. Una persona cercana a Melania Trump dijo que ella decidió que “mi mejor y más alto uso es donde estoy”, y agregó que “ella es un activo inestimable y eterno” para Donald Trump.

Un portavoz de Melania Trump declinó hacer comentarios en respuesta a las preguntas de CNN.

Los registros muestran que Melania Trump también recibió US$ 250.000 por un evento de Log Cabin Republican en diciembre de 2022, uno de los tres pagos de US$ 250.000 o más que recibió por hablar ese mes, justo después de que el expresidente anunciara que se presentaba a la reelección, según el formulario de declaración financiera del año anterior de Donald Trump. Uno de los eventos tuvo lugar en Florida y el otro fue para un grupo de California, Fix California, fundado por Grenell. Grenell no respondió a las múltiples peticiones de comentarios.

La ex primera dama también recibió US$ 155.000 de un super-PAC alineado con Trump –llamado Make America Great Again, Again– por un discurso que dio en Palm Beach, Florida, en diciembre de 2021, antes de que Trump fuera candidato.

Tiene un historial de apariciones en eventos de Log Cabin Republican: en 2021 también fue invitada de honor en la gala anual Spirit of Lincoln de ese grupo.

Las apariciones para recaudar fondos también ponen de relieve que Melania Trump ha estado poco en campaña este año. Además de las dos apariciones con Log Cabin Republican, apareció junto a su marido en una recaudación de fondos organizada por el inversor multimillonario John Paulson en Palm Beach e hizo una breve aparición en la Convención Nacional Republicana, aunque no habló como lo hizo en 2016. No hay indicios de que le pagaran por la aparición en la recaudación de fondos de Paulson.

“Ha estado tan desconectada de esta campaña y tan ausente que podría verla diciendo: ‘Si voy a dedicar mi tiempo, me pagarán por esto’”, dijo Stephanie Grisham, exsecretaria de prensa de la Casa Blanca en la era Trump y principal asesora de Melania Trump, que se ha convertido en una crítica del expresidente. “Incluso cuando estábamos en la Casa Blanca, siempre le preocupaba mucho que la gente ganara dinero a costa de ella porque sentía que era dinero que ella debería estar ganando”.

Grisham dijo que, mientras estaba en la Casa Blanca en 2018, Melania Trump instruyó a su personal para que ordenara a una tienda de regalos junto a la Casa Blanca que dejara de vender recuerdos de Melania Trump, como muñecos de gran cabeza, sin permiso.

“Ella estaba indignada. No le gustaba que estuvieran haciendo dinero a costa de ella”, dijo Grisham.

Las declaraciones financieras de Donald Trump también muestran que la ex primera dama ganó más de US$ 330.000 el año pasado por un acuerdo de licencia para la venta de tarjetas coleccionables digitales, o NFT. Su sitio web vende joyas y otros objetos de colección.

Además, la ex primera dama publicará sus memorias el mes que viene y se embarcará en una gira promocional independiente de la campaña. En una serie de videos cortos para promocionar su libro en X, hizo comentarios poco frecuentes sobre el intento de magnicidio de su marido en Butler, Pensilvania, los resultados de las elecciones de 2020 y su historia como modelo de desnudos.

“No puedo evitar preguntarme por qué las fuerzas del orden no detuvieron al atacante antes del discurso”, dijo en uno de los videos, en referencia al hombre armado que disparó e hirió a Trump en un mitin el 13 de julio antes de que fuera abatido por el Servicio Secreto.

Melania Trump no es la única persona de la familia Trump que cobra mientras está en el foco político. Kimberly Guilfoyle recibió US$ 60.000 como oradora por presentar a su prometido, el hijo de Trump, Donald Trump Jr., en el mitin “Stop the Steal” el 6 de enero de 2021, antes de la insurrección en el Capitolio de Estados Unidos. Su discurso duró menos de tres minutos.

Los honorarios por discursos y apariciones en eventos ajenos a la recaudación de fondos políticos para exfuncionarios del Gobierno no son algo inaudito.

El expresidente de EE.UU. Bill Clinton y la ex primera dama Hillary Clinton cobraron más de US$ 153 millones en discursos pagados desde 2001 hasta el momento en que la exsecretaria de Estado lanzó su campaña presidencial en 2016. Según los informes, el expresidente Barack Obama ganó US$ 400.000 con un solo discurso en una conferencia sobre salud en Wall Street en 2017, lo que atrajo críticas de miembros de su propio partido en ese momento. Y en los dos años posteriores a que dejara la vicepresidencia y antes de lanzar su campaña presidencial, Joe y Jill Biden ganaron en conjunto US$ 15,6 millones, principalmente por contratos de libros y discursos.

Pero los representantes de Jill Biden, Michelle Obama, Hillary Clinton, Laura Bush y Bill Clinton afirman que no cobraron por ninguna aparición para recaudar fondos durante una campaña política.

El hijo del presidente de EE.UU., Hunter Biden, fue investigado por vender obras de arte, cada una de ellas valorada en US$ 85.000, en una galería de Manhattan la pasada primavera, mientras su padre era candidato a la reelección.

Según todos los informes, la recaudación de fondos de Log Cabin Republican este año fue un éxito. Grenell publicó en X en julio que la ex primera dama “abrió su ático de Nueva York esta noche para recaudar fondos” para el grupo.

“Es el primer acto de campaña celebrado en la residencia de Trump”, escribió. “Y hemos recaudado US$ 1,4 millones en una noche. Nuestro objetivo es conseguir el 50% del voto homosexual para Donald Trump”.

En el acto de Mar-a-Lago de abril, en el que habló Melania Trump, la organización lanzó su programa “Road to Victory” para dirigirse a los votantes de los estados indecisos, según Politico.

–Fredreka Schouten, de CNN, contribuyó a este artículo.