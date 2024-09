(CNN) –– Hubo un tiempo en que una de las entradas más solicitadas del verano eran las invitaciones para ir de fiesta con Sean “Diddy” Combs.

Es esos días, la gente se arrebataba para asociarse con el empresario y productor, ahora caído en desgracia y detenido.

Combs podría enfrentar cadena perpetua si es condenado por el Distrito Sur de Nueva York por los cargos de asociación ilícita, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución. Él se declaró inocente de todos los casos.

El caso puso de relieve el estilo de vida que una vez llevó Combs.

Eso supuestamente incluía “Freak Offs”, el nombre que usa Combs para sus elaboradas actuaciones sexuales en las que, según la acusación, se le acusa de drogar y obligar a las víctimas a realizar actos sexuales prolongados con trabajadores sexuales masculinos, que ocurren a partir de alrededor de 2009.

La acusación ha suscitado una conversación sobre el contraste entre la influencia cultural de Combs en su apogeo, como las multitudinarias fiestas blancas que organizó entre 1998 y 2009, y su presunto comportamiento a puertas cerradas en los años siguientes.

“Un Gatsby moderno”

Combs comenzó a organizar las fiestas anuales en 1998 para marcar su presencia en la exclusiva comunidad de los Hamptons de Nueva York. Su sueño era integrar su estilo de vida hip-hop con la élite de la Costa Este y “despojarnos de la imagen de todos y ponernos a todos del mismo color y al mismo nivel”, le dijo Combs a Oprah Winfrey en una entrevista de 2006.

“Había una mezcla de lo más loca: algunos de mis muchachos de Harlem; Leonardo DiCaprio recién terminado de filmar ‘Titanic’”, dijo Combs. “Tenía allí a gente de la alta sociedad y a familiares del sur. Había 200 personas sentadas aquí, simplemente disfrutando de una parrillada casera”.

No todos en el enclave estaban de acuerdo con la idea.

“La gente de los Hamptons pensó que la primera fiesta era el fin del mundo”, le dijo Steven Gaines, autor de “Philistines at the Hedgerow: Passion and Property in the Hamptons”, a The Hollywood Reporter en 2018. “Tenían miedo de una multitud ruidosa del mundo del espectáculo y pensaron que sería una invasión, y resultó que no lo fue”.

Una vista general del ambiente en la Fiesta Blanca organizada por Sean "Diddy" Combs y Ashton Kutcher para ayudar a crear conciencia sobre Malaria No More en 2009 en Beverly Hills, California. Crédito: Jason Merritt/Imágenes Getty.

Por su parte, Combs se imaginó claramente a sí mismo como un Jay Gatsby moderno, el personaje ficticio de la novela de F. Scott Fitzgerald de 1925 “El gran Gatsby”, un millonario que vivía en Long Island y que fue interpretado irónicamente por Leonardo DiCaprio en la adaptación cinematográfica de 2013.

“¿Si he leído El gran Gatsby?”, le dijo Combs a The Independent en 2001. “¡Yo soy El gran Gatsby!”.

“A Combs no parece molestarle que la vida de Gatsby terminara en sueños destrozados y que sus amigos adinerados quedaran expuestos como volubles e insinceros”, señaló la publicación en ese momento.

“Icónico”

Las reuniones fueron populares desde el principio y atrajeron a talentos del entretenimiento y a titanes de la industria.

Según informes, la lista inicial de invitados tenía un máximo de 1.000 personas, y todos debían vestir completamente de blanco, según THR.

“Tener a todo un grupo vestido de blanco fue un espectáculo impresionante”, le dijo a THR en 2018 Martha Stewart, invitada a la primera fiesta de Combs.

La empresaria Paris Hilton describió el evento inicial como “icónico, todos estaban allí”.

CNN se comunicó con representantes de Stewart y Hilton para solicitar comentarios.

Paris Hilton durante la fiesta blanca de Sean "Diddy" Combs, en el interior de Nikki Beach en St Tropez, Francia. Crédito: Stuart Morton/WireImage/Getty Images.

Las fiestas se iban desde eventos del Día del Trabajo hasta celebraciones del 4 de julio y hasta cambiaron su ubicación para incluir Los Ángeles y Saint-Tropez.

Combs utilizó algunas de las fiestas para recaudar fondos para diversas causas que apoyaba, lo que ilustraba su influencia social en esa época.

“La fiesta parecía hacerse cada vez más grande a medida que los patrocinadores corporativos se sumaban y Combs la utilizó para lanzar colonias, vodka e incluso esfuerzos filantrópicos”, informó GQ en 2016.

“La última fiesta blanca oficial registrada, en 2009, tuvo lugar en Los Ángeles”, informó la publicación. “Pero en esencia, la fiesta blanca de Puff Daddy (Combs) fue la barbacoa en el patio trasero que acabó con todas las barbacoas en el patio trasero y capturó una parte de la cultura pop que es difícil creer que se haya mezclado hoy en día”.

Las fotografías de años anteriores muestran la presencia de invitados de distintas generaciones.

“Seguiremos divirtiéndonos”

Mientras Combs enfrenta acusaciones legales, algunos han estado reexaminando la cobertura pasada de sus fiestas para obtener información sobre su vida privada.

Khloe Kardashian en una fiesta de Combs White en 2009. Crédito: Chris Weeks/Getty Images.

Un clip de una entrevista de 1999 con “Entertainment Tonight” en la que Combs habló sobre sus fiestas blancas resurgió en las redes sociales esta semana.

“Ya no quieren que organice más fiestas”, dijo Combs. “Pero no vamos a parar. Seguiremos divirtiéndonos, reuniendo a personas de todos los ámbitos sociales”.

Incluso hizo una predicción.

“Oirás hablar de mis fiestas”, afirmó Combs. “Las van a cerrar, probablemente me arrestarán, harán todo tipo de locuras solo porque queremos pasar un buen rato”.