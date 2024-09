ANÁLISIS | Hezbollah intensifica su respuesta a los ataques israelíes, pero aún no muestra todo su poder

Hezbollah ataca y 81 personas mueren en bombardeos israelíes 3:47

(CNN) -- A pesar de prometer una "batalla sin límites" contra Israel, la respuesta de Hezbollah a los ataques israelíes consecutivos parece haber sido cuidadosamente calibrada.

Su ataque del miércoles, que fue interceptado cerca de Tel Aviv, logró ser tanto sin precedentes como discreto. Marcó muchas primeras veces: la primera vez que Hezbollah lanzó lo que dijo ser un misil balístico contra Israel; la primera vez que un misil llegó cerca de Tel Aviv desde el Líbano; y la primera vez que Hassan Nasrallah, el líder del grupo combatiente, cumplió su promesa de responder a los ataques israelíes en Beirut con ataques de Hezbollah en Tel Aviv.

Pero dada la fuerza de las defensas aéreas de Israel era muy probable que un misil solitario, incluso uno balístico, fuera derribado.

¿Por qué, entonces, lanzar solo uno? A medida que el riesgo de una guerra total entre Israel y Hezbollah, y sus respectivos patrocinadores estadounidenses e iraníes, crece cada día, el único disparo sobre Tel Aviv podría interpretarse tanto como una amenaza como una orden de cese y desista. Tenemos armas poderosas a nuestra disposición y un amigo poderoso que nos respalda: no nos pongan a prueba, parecía decir Hezbollah. Los guantes del grupo combatiente están lejos de estar completamente fuera: el grupo tiene una gama de misiles de mediano y largo alcance en su arsenal, pero el ataque del miércoles parecía ser una señal para indicar cuán poderoso podría ser su golpe.

Este ataque es el último escalón en la escalada controlada de Hezbollah mientras busca responder a una campaña intensiva de Israel para obligar al grupo armado a cesar su fuego diario en el territorio más septentrional de Israel.

Vale la pena recordar cómo llegamos aquí. Hezbollah se unió a la lucha contra Israel en solidaridad con los palestinos en Gaza después de los ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre. Hasta ahora, ha evitado una guerra a gran escala con Israel. Hasta la semana pasada, había limitado en gran medida su participación a ataques transfronterizos casi diarios que el ejército israelí respondía.

Los ataques obligaron a más de 60.000 israelíes a huir de sus hogares en el norte del país, pero el número de víctimas se mantuvo relativamente bajo. El lado libanés de la frontera también se vació de sus casi 100.000 residentes como parte del fuego cruzado.

Pero las cosas comenzaron a descontrolarse después de un ataque con cohetes en los altos del Golán ocupados por Israel que mató a 12 niños drusos. Israel acusó a Hezbollah de disparar el cohete, que provenía de una dirección del Líbano, pero Hezbollah ha "negado firmemente" estar detrás del ataque.

Para los funcionarios israelíes, sin embargo, la situación se había vuelto insostenible. El primer ministro Benjamin Netanyahu comenzó a pivotar de luchar contra Hamas en Gaza a Hezbollah en el Líbano, respaldado por aliados belicosos en su extrema derecha.

Durante casi un año, Israel había librado su guerra en Gaza con el doble objetivo de destruir a Hamas y recuperar a los rehenes que el grupo había tomado. El 16 de septiembre, Israel añadió un nuevo objetivo: asegurar el regreso seguro de los residentes de las comunidades a lo largo de su frontera con Líbano a sus hogares.

Al día siguiente, cientos de buscapersonas pertenecientes a militantes de Hezbollah explotaron en todo Líbano. Al día siguiente, también explotaron los walkie-talkies de Hezbollah. Los ataques mataron a decenas e hirieron a miles, asestando un golpe humillante al grupo. Israel no ha reivindicado la responsabilidad de los ataques, pero CNN tiene conocimiento de que las explosiones fueron el resultado de una operación conjunta entre el servicio de inteligencia de Israel, el Mossad, y el Ejército israelí.

Los ataques de Israel no cesaron. Al día siguiente, lanzó un ataque aéreo contra un edificio de varios pisos en un suburbio de Beirut donde se había reunido un grupo de la élite Fuerza Radwan de Hezbollah, matando a su líder Ibrahim Aqil y a otras figuras de alto nivel. Esta semana, otro ataque aéreo mató a Ibrahim Qubaisi, otro alto funcionario que comandaba las unidades de misiles de Hezbollah.

Tambaleándose por los mayores golpes a su estructura militar, Hezbollah también ha ampliado discretamente sus objetivos de guerra. Dijo que lanzó el misil balístico el miércoles en apoyo a los palestinos en Gaza y, crucialmente, en "defensa de Líbano y su gente", un reconocimiento explícito de que ahora está involucrado en un conflicto para proteger su propio territorio.

Aunque ambas partes se han abstenido de declarar que están en guerra entre sí, sus objetivos intensificados pueden hacer que eso sea irrelevante.

Hezbollah insiste en que no habrá un alto el fuego en el Líbano hasta que haya uno en Gaza. El Gobierno de Netanyahu no solo insiste en que no habrá un alto el fuego en Gaza, sino que su giro hacia Líbano hace que la posibilidad de un acuerdo sea aún más remota.

¿A dónde van ambas partes desde aquí? Ninguna tiene mucho espacio para retroceder.

A medida que crecen los llamados internacionales para reducir las tensiones, muchos residentes libaneses no están esperando para ver si tendrán éxito. El ministro de Relaciones Exteriores del Líbano, Abdallah Bou Habib, dijo que la ofensiva de Israel ha desplazado hasta a medio millón de personas. Las calles de Beirut se están vaciando, mientras las embajadas extranjeras instan a sus ciudadanos a huir del país y muchos libaneses se trasladan aún más al norte.

Después de años de crisis, el creciente conflicto militar está infligiendo más desesperación a la población cada vez más agotada del Líbano. El hecho de que ni Hezbollah ni las autoridades libanesas hayan llamado a esto una guerra es poco consuelo para aquellos en medio de bombardeos y desplazamientos masivos.