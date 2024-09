Sean “Diddy” Combs quiere testificar en su juicio, dice su abogado: “No sé si podré evitar que testifique”

Mujer habla sobre una presunta agresión de Diddy Combs en 2001 1:39

(CNN) -- Sean “Diddy” Combs quiere testificar en su juicio penal por cargos de tráfico sexual y crimen organizado, dice su abogado.

“No sé si podré evitar que testifique. Está muy ansioso por contar su historia”, dijo el abogado del magnate del rap, Marc Agnifilo, en una entrevista para un nuevo documental de TMZ.

Cuando CNN se puso en contacto con él, un representante de Combs se negó a dar más detalles sobre los comentarios de Agnifilo o a decir si Combs, de hecho, testificará.

Una fuente con conocimiento del caso actual le dijo a CNN que la fase de descubrimiento no ha comenzado, por lo que es muy pronto para confirmar los testigos o las personas que podrían ser llamadas a declarar durante el próximo juicio.

Los fiscales revelaron la acusación formal de tres cargos contra Combs el 17 de septiembre, acusando al artista de orquestar “una empresa criminal” a través de su imperio comercial que se dedicaba al tráfico sexual, el trabajo forzado, el secuestro y décadas de abuso físico contra las mujeres, entre otras acusaciones.

publicidad

Un video de vigilancia de un hotel publicado por primera vez por CNN en mayo que mostraba a Combs agrediendo a su exnovia Cassie Ventura en un hotel de Los Ángeles en 2016 fue citado en la acusación formal en su contra. Los fiscales alegan que las imágenes muestran el patrón de abuso físico de Combs durante décadas.

Cuando TMZ le preguntó sobre el video de Combs, Agnifilo dijo que si Combs testifica, explicaría sus acciones en el video.

“Creo que contará cada parte de su historia, incluido lo que se ve en el video, así que supongo que lo explicaremos los dos”, dijo Agnifilo en la entrevista. “Él tiene su historia, y tiene una historia que creo que solo él puede contar de la manera en que puede contarla en tiempo real”.

Los fiscales alegan que Combs “sobornó” a un miembro del personal del hotel “para garantizar el silencio” en 2016. (La demanda de Ventura, ahora resuelta en noviembre de 2023, afirmaba que pagó al hotel US$ 50.000 para obtener las imágenes de seguridad del pasillo de la agresión). El Gobierno y varias acusadoras han presentado acusaciones de soborno, pagos para encubrir supuestas fechorías y grabación de supuestas agresiones sexuales en 11 demandas civiles, que Combs ha negado.

Al acusar a Combs, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York alegó que Combs realizaba lo que él llamaba “Freak Offs”, o elaboradas actuaciones sexuales en las que drogaba y obligaba a las víctimas a realizar actos sexuales prolongados con trabajadores sexuales masculinos. Se incautaron alrededor de mil botellas de aceite para bebés y lubricante personal como parte de una búsqueda en la investigación.

“No puedo imaginar que sean miles. Y no estoy realmente seguro de qué tiene que ver el aceite para bebés con nada”, dijo Agnifilo en su entrevista con TMZ. “Una botella de aceite de bebé es suficiente. No sé para qué necesitas mil. Quiero decir, él tiene una casa grande. Compra al por mayor. Creo que tienen Costcos en cada lugar donde tiene una casa. ¿Alguna vez te has sentado en el estacionamiento de un Costco y has visto lo que la gente trae consigo al salir de allí?”

En una entrevista con CNN después de que Combs fuera acusado la semana pasada, Agnifilio restó importancia al número de víctimas que cree que están involucradas en los cargos criminales, después de que los fiscales dijeran que más de 50 testigos o víctimas habían hablado con los investigadores federales.

“Es una sola víctima”, le dijo a la presentadora Kaitlan Collins. “Eso es todo lo que hay en la acusación”.

Combs actualmente espera el juicio en el famoso Centro de Detención Metropolitano de la ciudad de Nueva York, una instalación por la que también ha pasado el cantante R. Kelly, “Pharma Bro” Martin Shkreli y la socialité Ghislaine Maxwell. Combs está detenido en la misma unidad habitacional que el exgenio de las criptomonedas Sam Bankman-Fried y el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, dijo una fuente a CNN, explicando que su instalación compartida está reservada para reclusos de alto perfil y aislada del público en general.