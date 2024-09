(CNN) – Israel llevó a cabo parte de su ataque con artefactos dirigidos contra Hezbollah ocultando explosivos dentro de las baterías de los buscapersonas introducidos en Líbano, según dos altos funcionarios de seguridad libaneses, que afirmaron que la tecnología era tan avanzada que resultaba prácticamente indetectable.

Funcionarios de seguridad libaneses observaron una serie de explosiones controladas de algunos de los buscapersonas armados, mientras proseguían las investigaciones sobre quién fabricó los dispositivos de comunicación inalámbrica y cómo llegaron a los bolsillos de Hezbollah.

Los buscapersonas utilizados en las explosiones controladas estaban apagados en el momento del atentado del 17 de septiembre, por lo que no recibieron el mensaje que provocó la detonación de los dispositivos comprometidos. Los funcionarios pudieron ver desde primera fila lo catastróficas que habrían sido las explosiones para los portadores de los artefactos y para las personas que se encontraban a su alrededor.

Miles de explosiones alcanzaron a miembros de Hezbollah la semana pasada, explotando sus buscapersonas el martes y luego sus walkie-talkies un día después. En total, las explosiones mataron al menos a 37 personas, incluidos algunos niños, e hirieron a casi 3.000, según las autoridades sanitarias libanesas, muchos de ellos transeúntes civiles. El atentado sorprendió al grupo, que había optado por las tecnologías analógicas tras renunciar a los teléfonos móviles para evitar la infiltración israelí.

Israel no hizo comentarios directos sobre los atentados, pero CNN supo que las explosiones fueron el resultado de una operación conjunta del servicio de inteligencia israelí, el Mossad, y el Ejército israelí. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, reconoció tácitamente el papel de su país al día siguiente del ataque con localizadores, elogiando los “excelentes logros, junto con el Shin Bet, junto con el Mossad”. Tanto Líbano como Hezbollah culparon a Israel de los atentados.

Una foto tomada el 18 de septiembre de 2024, en los suburbios del sur de Beirut, muestra los restos de buscapersonas explotados en un lugar no revelado. AFP vía Getty Images

Una de las fuentes de seguridad libanesas dijo a CNN que la forma en que se había ocultado el material explosivo dentro de las baterías de los buscapersonas era tan sofisticada que no podía detectarse, pero no dio más detalles sobre el tipo de controles a los que habían sido sometidos los dispositivos antes de entrar en el país.

La segunda fuente de seguridad de alto rango dijo que había examinado uno de los buscapersonas comprometidos y presenciado su explosión controlada. Dijo a CNN que el material explosivo estaba “incrustado” en la batería de litio del localizador y era prácticamente indetectable. Añadió que nunca había visto nada parecido.

Un artefacto explosivo improvisado tiene cinco componentes clave: una fuente de energía, un iniciador, un detonador, una carga explosiva y una caja para guardarlo todo. Sean Moorhouse, exoficial del ejército británico y experto en desactivación de artefactos explosivos, afirmó que para convertir los buscapersonas en armas solo se habría necesitado un detonador y una carga explosiva, ya que los otros tres componentes ya estaban presentes.

“Había que hacerlo de tal forma que fuera invisible”, dijo Moorhouse, añadiendo que una forma de hacerlo podría haber sido modificando la propia batería, implantando un detonador electrónico y una pequeña carga explosiva dentro de su carcasa metálica, lo que habría hecho imposible detectarla con imágenes, por ejemplo, de rayos X.

Otros expertos que revisaron las imágenes de las explosiones también afirmaron que los dispositivos explosivos parecían estar ocultos en los buscapersonas, lo que sugiere un sofisticado ataque en la cadena de suministro en el que participó un agente estatal.

La gente se reúne afuera del Centro Médico de la Universidad Americana de Beirut luego de que varias personas resultaron heridas cuando los buscapersonas explotaron en Beirut, Líbano, el 17 de septiembre. Mohamed Azakir/Reuters

Esto coincide con las primeras evaluaciones de las autoridades libanesas. La misión de Líbano ante las Naciones Unidas declaró en una carta enviada al Consejo de Seguridad de la ONU el pasado viernes que una investigación preliminar había descubierto que los dispositivos de comunicación habían sido implantados con explosivos antes de llegar al país, manipulados “de forma profesional” por “entidades extranjeras”.

Las autoridades libanesas determinaron que los artefactos fueron detonados enviándoles mensajes electrónicos, según la carta, vista por CNN. Israel fue el responsable de llevar a cabo los ataques, que detonaron miles de artefactos simultáneamente, según la misión libanesa de la ONU.

Una misteriosa cadena de suministro se extiende de Taiwán a Hungría

Múltiples fotografías de las secuelas de los atentados de la semana pasada en Líbano muestran restos de los buscapersonas –también conocidos como bípers– que explotaron y que correspondían a un modelo fabricado por una empresa taiwanesa, Gold Apollo, y fragmentos de walkie-talkies identificados como de la marca de una empresa japonesa, ICOM.

Las autoridades libanesas declararon que los dispositivos utilizados en los atentados eran buscapersonas Gold Apollo Rugged Pager AR-924 y walkie-talkies ICOM IC-V82. Tanto Gold Apollo como ICOM se distanciaron de los dispositivos comprometidos.

ICOM dijo que el modelo IC-V82 se dejó de fabricar hace una década, y no pudo determinar si los dispositivos atacados en el Líbano eran falsificados o enviados por su empresa. Las versiones falsificadas están ampliamente disponibles para su compra en sitios web de comercio electrónico, como Alibaba. El Ministerio de Comunicaciones libanés declaró que las radios IC-V82 utilizadas en los atentados no habían sido suministradas por un agente reconocido, no tenían licencia oficial y no habían sido examinadas por los servicios de seguridad.

Hsu Ching-kuang, fundador de la empresa taiwanesa Gold Apollo, habla con los medios fuera de la oficina de la empresa en New Taipei City el 18 de septiembre. Yan Zhao/AFP/Getty Images

Los esfuerzos internacionales de investigación se centraron en gran medida en los buscapersonas Gold Apollo AR-924, rastreando la concesión de licencias y la fabricación del modelo desde Taiwán hasta aparentes empresas fantasma para tratar de establecer cómo pudo llevarse a cabo la operación israelí. El diario The New York Times informó, citando a tres oficiales de inteligencia informados sobre la operación, que Israel había creado al menos tres empresas ficticias para ocultar la identidad de quienes fabricaban los buscapersonas: oficiales de inteligencia israelíes.

El presidente y fundador de Gold Apollo, con sede en Taiwán, Hsu Ching-kuang, fue interrogado por la fiscalía taiwanesa el jueves pasado antes de ser puesto en libertad.

Un día antes, en las anodinas oficinas de Gold Apollo en las afueras de la capital taiwanesa, Hsu, en declaraciones a CNN y a otros medios de comunicación, negó vehementemente haber fabricado los buscapersonas que llevaban la marca de su empresa, afirmando en su lugar que habían sido fabricados por una empresa húngara, BAC Consulting.

Un grupo de personas observa el 19 de septiembre en una cafetería de Sidón, Líbano, al líder de Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, mientras pronuncia un discurso televisado. Aziz Taher/Reuters

Hsu declaró a CNN que había firmado un acuerdo de licencia con la empresa registrada en Budapest, cediéndole la “responsabilidad exclusiva” de la producción y venta del modelo AR-924. Una persona llamada Teresa fue uno de sus contactos para el acuerdo, dijo.

Teresa Wu, antigua empleada de Gold Apollo, también fue vista saliendo de la oficina del fiscal en la ciudad de Nuevo Taipei el pasado jueves por la noche, según informaron Reuters y medios locales apostados en el exterior. Dos altos cargos de la fiscalía taiwanesa declararon a CNN que Hsu y Wu figuran actualmente como testigos.

Una persona con conocimiento de Gold Apollo dijo a CNN que Wu había dejado la empresa hace un par de años, y que tenían entendido que había empezado a trabajar para BAC Consulting. CNN se ha puesto en contacto con Wu para que haga comentarios.

Wu creó una empresa llamada Apollo Systems Ltd en abril de este año, con una dirección en Taipei que parece ser un espacio de co-working, según los registros corporativos. No está claro si Wu trabajaba para BAC Consulting en Taipei bajo el nombre de su nueva empresa, Apollo Systems Ltd.

La dirección del sitio web de Apollo Systems Ltd es “www.apollosystemshk.com”, según una base de datos de la Administración de Comercio Internacional de Taiwán. El sitio web de Apollo Systems HK –que fue cerrado por su administrador tras el ataque– decía que la empresa tenía un centro de fabricación y ventas en la ciudad de Taipei y una oficina de logística en Hong Kong. Cuando CNN visitó la dirección de Hong Kong, no había rastro de la empresa.

Los dos altos funcionarios taiwaneses que hablaron con CNN dijeron que no había constancia de que Gold Apollo fabricara ningún buscapersonas AR-924 en Taiwán. Los funcionarios también confirmaron que Gold Apollo solo fabricaba buscapersonas con pilas AA en Taiwán, no con pilas de litio como las que se encontraron en los dispositivos utilizados en el atentado y examinados por los funcionarios libaneses, según las fuentes de CNN.

Los registros aduaneros de Taiwán, citados por los funcionarios, mostraron que Gold Apollo envió más de 20.000 buscapersonas desde Taiwán a Estados Unidos en los primeros ocho meses de 2024. Más de 5.000 buscapersonas se enviaron a Hong Kong, mientras que más de 3.000 buscapersonas se enviaron a Australia.

Los funcionarios taiwaneses dijeron que también habían comprobado el historial de pedidos y el origen de los componentes en bruto de los buscapersonas Gold Apollo, y añadieron que la fabricación de buscapersonas estaba estrictamente controlada en Taiwán y que los dispositivos se sometían a inspecciones periódicas.

La fiscalía taiwanesa está revisando los documentos que obtuvo de la oficina de Gold Apollo. En un comunicado del pasado jueves, la fiscalía afirmó que “no se han encontrado hasta ahora pruebas que sugieran ninguna implicación (sic) de ciudadanos taiwaneses en el atentado terrorista con explosivos”.

Las investigaciones sobre la cadena de suministro también están en curso en Europa, donde las autoridades están investigando a la empresa húngara BAC Consulting y a otra firma vinculada a Bulgaria y Noruega, por cualquier conexión con el ataque con buscapersonas dirigido a Hezbollah.

CNN ha intentado ponerse en contacto con BAC Consulting en su domicilio social, situado en una zona residencial de Budapest. El miércoles pasado, una recepcionista que trabajaba en el edificio dijo que BAC Consulting había alquilado un local en esa dirección, pero que ningún representante había estado nunca físicamente allí.

CNN también se ha puesto en contacto con la directora ejecutiva de BAC Consulting, Cristiana Bársony-Arcidiacono, pero aún no ha recibido respuesta. NBC News informó de que Bársony-Arcidiacono había confirmado al medio de comunicación en una llamada telefónica que su empresa trabajaba con Gold Apollo, pero dijo: “Yo no hago los buscapersonas. Solo soy la intermediaria”.

No hay constancia de que Gold Apollo exportara ningún buscapersonas a Hungría en 2023 o 2024, dijeron los dos funcionarios taiwaneses, citando los registros aduaneros de Taiwán. En 2022, la empresa exportó unos 200 buscapersonas a Hungría, añadieron.

Los servicios de inteligencia húngaros entrevistaron a Bársony-Arcidiacono en varias ocasiones como parte de su investigación sobre BAC Consulting, pero no encontraron ninguna prueba de que los buscapersonas utilizados en el ataque fueran fabricados en el país, dijo la oficina de prensa del Gobierno en un comunicado. “Los resultados han establecido claramente que los llamados ‘bípers’ nunca estuvieron presentes en suelo húngaro, y ninguna empresa o experto húngaro estuvo involucrado en su producción o modificación”, dijo.

Las autoridades búlgaras dijeron que estaban investigando a Norta Global Ltd después de que los medios de comunicación húngaros informaran la semana pasada que la empresa con sede en Sofía estaba implicada en la venta de los buscapersonas a Hezbollah. La agencia de seguridad nacional búlgara, DANS, declaró que ninguno de los buscapersonas utilizados en el atentado había sido “importado, exportado o fabricado en Bulgaria”, y que Norta Global Ltd no había llevado a cabo operaciones de financiación del terrorismo ni había comerciado con ninguna persona sujeta a sanciones. El primer ministro interino de Bulgaria, Dimitar Glavchev, declaró a la prensa el pasado viernes que la empresa investigada era “una empresa de tipo buzón” y que su director “actuaba por delegación”.

Norta Global Ltd fue fundada en abril de 2022 por Rinson Jose, de nacionalidad noruega, según los documentos del registro mercantil búlgaro. CNN intentó ponerse en contacto con Jose en múltiples plataformas para pedirle comentarios, pero aún no ha respondido. La policía de seguridad de Noruega inició una investigación preliminar sobre los supuestos vínculos de la empresa con los buscapersonas, según un abogado de la policía del Servicio de Seguridad Policial de Noruega.

Hezbollah investiga la cadena de suministro de los dispositivos

El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dijo en un discurso el pasado jueves que el grupo militante había formado múltiples comités internos de investigación para llegar al fondo de lo sucedido, prometiendo un “ajuste de cuentas” para los responsables.

“En cuanto a las explosiones, hemos llegado a una conclusión casi segura, pero aún necesitamos algún tiempo para confirmarla”, declaró Nasrallah. “Todo este asunto está siendo investigado y revisado a fondo, desde la empresa que vendió los artefactos, pasando por la fabricación, el transporte, la llegada a Líbano y la distribución, hasta el momento de la explosión”.

Añadió que, aunque el objetivo aparente del atentado era matar al mayor número posible de altos cargos de Hezbollah, gran parte de la cúpula no se había visto afectada porque llevaban modelos de localizadores más antiguos, lo que sugiere que el grupo lleva tiempo utilizando esa forma de comunicación.

“Los nuevos fueron enviados a otro lugar”, dijo, aparentemente refiriéndose al lote de buscapersonas que una fuente de seguridad libanesa dijo a CNN que fue comprado por Hezbollah en los últimos meses.

Reporteros reunidos frente al domicilio social de BAC Consulting en Budapest, Hungría, el 18 de septiembre de 2024. Jakub Porzycki/Anadolu/Getty Images/Archivo

“Estos ataques representan un nuevo desarrollo en la guerra, donde las herramientas de comunicación se convierten en armas, explotando simultáneamente en los mercados, en las esquinas de las calles y en los hogares mientras se desarrolla la vida cotidiana”, dijo el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, al Consejo de Seguridad el viernes pasado. “Según informes, las autoridades han desmantelado artefactos sin detonar en universidades, bancos y hospitales”.

Añadió que atacar simultáneamente a miles de personas –ya sean civiles o fuerzas armadas– sin saber quién está en posesión de los artefactos atacados y su entorno en el momento del ataque, viola la legislación internacional sobre derechos humanos.

El delegado de Irán ante la ONU dijo que Israel había tenido la intención de matar al menos a 5.000 civiles, pero algunos artefactos fueron desactivados o no se distribuyeron. El delegado afirmó que Israel había vuelto a “cruzar una línea roja”, y señaló que el embajador de Irán en Líbano se encontraba entre los heridos.

Altos funcionarios de la ONU advirtieron que el ataque con artefactos marcaba un punto de inflexión, pidiendo una desescalada y un alto el fuego en Gaza antes de que una guerra consuma todo Medio Oriente. Otros afirmaron que la tecnología aparentemente utilizada marcaba un “nuevo y peligroso territorio” en el mundo de la guerra.

–Pallabi Munsi, Katie Polglase, Tara John, Eyad Kourdi y Avery Schmitz de CNN contribuyeron a este reportaje.