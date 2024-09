(CNN) – Helene sigue desatando su furia en todo el sureste después de dejar 49 muertos en varios estados, arrasa comunidades y deja a muchos varados en las aguas de las inundaciones después de que la histórica tormenta tocara tierra en la región del Big Bend, la curva que une la costa norte con la península de Florida este jueves por la noche como un monstruoso huracán de categoría 4 con rugientes vientos de 225 km/h. Estas son las últimas noticias:

-Muertes en 5 estados: se registraron muertes relacionadas con la tormenta en Carolina del Sur, Georgia, Florida, Carolina del Norte y Virginia. Al menos 19 personas murieron en Carolina del Sur, entre ellas dos bomberos que fallecieron en el condado de Saluda y dos residentes que murieron a causa de árboles caídos en el condado de Anderson, según las autoridades estatales. En Georgia, al menos 15 personas murieron, dos de ellas a causa de un tornado en Alamo, según un portavoz del gobernador Brian Kemp. Las autoridades de Florida informaron de ocho muertes, entre ellas varias personas que se ahogaron en el condado de Pinellas, cerca de Tampa. En Carolina del Norte se informó de otras seis muertes: entre ellas, un accidente de coche en una carretera resbaladiza por la tormenta que dejó muerta a una niña de 4 años en Claremont y la caída de un árbol que dejó muerta a una persona en su casa de Charlotte. Y en el condado de Craig, Virginia, una persona murió en una tormenta relacionada con la caída de un árbol y el derrumbe de un edificio, dijo este viernes el gobernador Glenn Youngkin.

- Misiones de rescate de la tormenta en marcha: cerca de 4000 guardias nacionales estaban llevando a cabo tareas de rescate en 21 condados de Florida, dijo este viernes el Departamento de Defensa. Carolina del Norte ha activado 358 guardias, mientras que Georgia tiene más de 300 y Alabama 43, dijo Sabrina Singh, subsecretaria de prensa del Pentágono. Además, el gobierno de Biden ha movilizado a más de 1500 efectivos federales para apoyar a las comunidades afectadas por Helene, dijo este viernes la vicepresidenta Kamala Harris.

- Graves inundaciones en Carolina del Norte: Helene “es una de las peores tormentas de la historia moderna para algunas partes de Carolina del Norte”, dijo el gobernador Roy Cooper. Las partes occidentales del estado fueron azotadas por fuertes lluvias y vientos huracanados, causando inundaciones repentinas que pusieron en peligro la vida, numerosos deslizamientos de tierra y cortes de energía. Más de 100 personas fueron rescatadas de las aguas altas, dijo el gobernador. Desde este miércoles por la mañana hasta este viernes por la mañana, cayeron más de 60 cm de lluvia en la región montañosa del estado, y Busick registró un total de 76 cm en sólo 48 horas. En la ciudad de Asheville, muy afectada por las lluvias, se decretó un toque de queda en toda la ciudad hasta las 7:30 de la mañana de este sábado, según el gobierno municipal. A unas 32 km al suroeste de Asheville, las lluvias torrenciales y abrumadoras estaban empujando a la presa de Lake Lure a un “fallo inminente”, según el Servicio Meteorológico Nacional.

- La amenaza no terminó: los remanentes de Helene seguirán provocando lluvias y vientos racheados en cientos de kilómetros del Este. Múltiples estados registraron más de 30 cm de lluvia, con al menos 14 emergencias diferentes por inundaciones repentinas emitidas para aproximadamente 1,1 millones de personas en los Apalaches meridionales del oeste de Carolina del Norte y partes adyacentes de Tennessee, Carolina del Sur y Virginia. Además de las precipitaciones, los vientos siguieron soplando a ráfagas de entre 48 y 80 km/h en las regiones del valle de Ohio y Tennessee este viernes por la noche y más de 35 millones de personas estaban bajo alerta por vientos de cara al sábado.

- Más de 3 millones de personas sin electricidad: los restos de Helene continuaron dejando sin electricidad a varios estados del este de EE.UU. el sábado por la mañana, con aproximadamente 3.429.137 clientes a oscuras en Carolina del Sur, Georgia, Carolina del Norte, Florida y Ohio, según PowerOutage.us.

-Helene perturba los servicios de viaje y reparto: Helene causó numerosas interrupciones en los servicios de viaje y entrega. Varios trenes de Amtrak que llegaban o salían de Florida y Georgia fueron cancelados, informó la compañía. Los servicios de reparto también se vieron afectados, y UPS anunció que suspendió su servicio en Florida, Carolina del Norte y Georgia a causa de la tormenta. FedEx también suspendió o limitó su servicio en cinco estados. El agua inundó innumerables carreteras en toda la región, haciéndolas intransitables. En Carolina del Norte, 290 carreteras fueron cerradas en todo el estado, y el gobernador Roy Cooper dijo que el departamento de transporte del estado está cerrando aún más carreteras como graves inundaciones, deslizamientos de tierra y carreteras lavadas plantean serias amenazas para la seguridad pública.

- Decenas de personas rescatadas del techo de un hospital en Tennessee: más de 50 personas varadas en el techo del Hospital del Condado de Unicoi en Erwin, Tennessee, fueron rescatadas después de que las aguas rápidamente crecientes de Helene hicieron imposible la evacuación este viernes por la mañana, dijo Ballad Health.

- Helene es ahora un ciclón post-tropical: Helene - el huracán más fuerte registrado en azotar la región de Big Bend de Florida - es ahora un ciclón post-tropical con vientos de 56 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes. Esto significa que Helene ya no tiene un centro de circulación organizado y está perdiendo sus características de huracán. Pero este cambio en la designación no altera mucho la amenaza general de Helene en el futuro, ya que Helene seguirá desatando fuertes lluvias torrenciales y vientos racheados. Keith Turi, director interino de respuesta y recuperación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, advirtió a los residentes de los peligros que quedan de Helene, incluso después de que pase. “Hay una serie de razones por las que la gente piensa que, cuando pase la tormenta, los peligros disminuirán. No es necesariamente cierto”, dijo Turi a CNN. “Hay muchos peligros en esas aguas, cosas que se pueden ver y a veces cosas que no se pueden ver y que están bajo la superficie, por lo que hay que mantenerse alejado de esas aguas. Asegúrate de llegar a un lugar seguro”.

Dan Murphy abraza a su colega después de llevar su canoa para rescatarlos de su casa inundada, ya que las calles están anegadas cerca de Peachtree Creek, el 27 de septiembre de 2024 en Atlanta, Georgia. Megan Varner/Getty Images9.

Comunidades de Florida y Georgia devastadas

Helene dejó un enorme rastro de destrucción en Florida, Georgia y el sureste de EE.UU., arrancando árboles y tendidos eléctricos y destrozando cientos de casas. Millones de personas se quedaron sin electricidad y sin ningún lugar donde refugiarse de la devastadora tormenta, por lo que los equipos de rescate se pusieron en marcha para salvar a las personas atrapadas entre los escombros o bajo el agua.

En Cedar Key, Florida, la devastación es tan generalizada que no es lo suficientemente seguro como para permitir que los residentes o voluntarios de nuevo en la pequeña comunidad frente a la costa de Florida, funcionarios de la ciudad dijeron este viernes. La ciudad no dispone de alcantarillado, agua ni electricidad, “así que no hay muchas posibilidades de mantener a la gente aquí”, dijo la alcaldesa de Cedar Key, Sue Colson.

Decenas de edificios históricos y casas nuevas quedaron diezmados, mientras que las carreteras estaban bloqueadas por cables caídos y escombros “extremadamente peligrosos”, dijo la alcaldesa. “Es un desastre polifacético”, dijo Colson.

Video Ad Feedback Imágenes aéreas muestran los daños causados ​​por Helene en Cedar Key y Steinhatchee, Florida 00:55 - Fuente: CNN

Otra pequeña y unida comunidad de Florida, Keaton Beach, está recogiendo los pedazos de sus vidas dejados atrás por los estragos de Helene.

“Si nos fijamos en Keaton Beach, creo que casi todas las casas quedaron destruidas, o la gran mayoría, y algunas totalmente arrasadas. Es porque tenían una oleada tan masiva que entró allí”, dijo este viernes el gobernador de Florida Ron DeSantis, añadiendo que la marea de tormenta podría haber sido tan alta como 6 metros.

La gasolinera Beach Bums de la ciudad estaba a tres días de celebrar el quinto aniversario de su apertura cuando se derrumbó, dijo el propietario Jared Hunt, quien pasó la mañana ayudando a los residentes a buscar pertenencias personales, salvando lo que queda.

Un residente de Keaton Beach estaba de pie con su esposa frente a los restos de lo que solía ser su casa, preguntándose a dónde iría después.

“He perdido mi casa. No tengo adónde ir”, dijo Eric Church a CNN. “Mi casa está aquí amontonada. Estaba justo ahí. Solo quedan pilares en el suelo. Tengo una esposa y dos perros conmigo. ¿Qué se supone que debo hacer?”

La esposa de Church, Erin Peelar, dijo que la pareja acababa de comprar la casa y esperaban algo de agua del huracán, no que la casa “desapareciera”.

“La casa lleva aquí 75 años y esa es la razón por la que la compramos hace seis meses, teniendo fe en que estaría aquí otros 75”, dijo Peelar.

Al final del día, sin embargo, Peelar dijo que la familia tuvo suerte.

“Suerte de que no nos quedáramos porque nadie habría sobrevivido a esto. Había seis, siete, ocho casas delante de nosotros; todas han desaparecido”, dijo.

En el océano, frente a la isla de Sanibel, Florida, Ted Hudson, nadador de los guardacostas estadounidenses, rescató a un hombre y a su perro de su casa flotante durante el huracán, cuando las peligrosas olas amenazaban sus vidas.

Guardias del Estado de Florida en una misión de búsqueda y recuperación tras el huracán Helene, el 27 de septiembre de 2024 en Steinhatchee, Florida. Sean Rayford/Getty Images

Las imágenes del dramático rescate, captadas por la cámara del casco de Hudson, muestran al nadador siendo izado desde un helicóptero y luchando por mantenerse quieto en medio de vientos de 100 km/h, hasta que entra en el agua. Después nada entre olas aterradoras para llegar hasta el hombre varado y su perro. Estos entran en el agua y nadan hacia Hudson, que les ayuda a subir al helicóptero.

“Creo que mi adrenalina se disparó y me puse en marcha”, dijo Hudson a la CNN. “Era una situación peligrosa en la que estar, y yo estaba tratando de salir de allí lo más rápido posible”.

DeSantis dijo que cree que el huracán Helene infligió más daño que el huracán Idalia en 2023, que en ese momento fue el huracán más fuerte en tocar tierra en la región de Big Bend de Florida en más de 125 años.

El huracán Helene tocó tierra cerca de Perry, Florida, este jueves por la noche como categoría 4 con vientos sostenidos de 225 km/h y ráfagas superiores, según el Centro Nacional de Huracanes. En comparación, el huracán Idalia de agosto de 2023 tocó tierra como huracán de categoría 3 con vientos sostenidos de 200 km/h.

En Georgia, varias personas quedaron atrapadas después de que al menos 115 estructuras en la ciudad sureña de Valdosta, en el condado de Lowndes, sufrieran graves daños por Helene, dijo este viernes el gobernador Brian Kemp.

“El daño a nuestra comunidad es sustancial y parece mucho peor que el huracán Idalia”, dijo la Administración de Emergencias del Condado de Lowndes en su página de Facebook.

Emma Tucker de CNN, Elise Hammond, Ashley R. Williams, Taylor Ward, Taylor Romine, Mary Gilbert, Brandon Miller, Alaa Elassar, Nicole Chavez, Josh Replogle y Andy Rose contribuyeron a este informe.