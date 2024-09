(CNN) – Cuidado, Jeff Bezos y Bernard Arnault, Mark Zuckerberg está ganando terreno.

Cifras recientes del Índice de Multimillonarios de Bloomberg muestran que Zuckerberg aumentó su fortuna personal a la impresionante suma de US$ 73.400 millones en 2024, hasta alcanzar los US$ 201.000 millones. El CEO de Meta es la cuarta persona más rica del mundo, uniéndose a un exclusivo club de US$ 200.000 millones que solo cuenta con otros tres miembros.

Elon Musk, CEO de Tesla y X (US$ 272.000 millones); Bezos (US$ 211.000 millones), fundador de Amazon; y Arnault (US$ 207.000 millones), CEO de la marca de lujo LVMH, son las únicas personas por delante de Zuckerberg.

Zuckerberg, de 40 años, que lanzó Facebook en 2004, tiene gran parte de su riqueza ligada a las acciones de Meta Platforms. Las acciones de Meta (META) se dispararon casi un 64% en 2024. El miércoles, las acciones de Meta ganaron un 0,9% para cerrar en un máximo histórico de US$ 568,31. El viernes cayeron a US$ 567,36.

Meta opera las populares plataformas de redes sociales Facebook, Instagram y Threads, así como la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.

En su intervención del miércoles en el evento Meta Connect 2024, Zuckerberg afirmó que Meta AI va camino de convertirse en el asistente más utilizado del mundo.

“Estamos casi en los 500 millones de (usuarios activos) mensuales, y ni siquiera nos hemos lanzado en algunos de los países más grandes todavía”, dijo Zuckerberg, refiriéndose a los países de la Unión Europea.

Zuckerberg no es el único magnate de la tecnología que ha visto aumentar su fortuna este año. Jensen Huang, CEO de Nvidia, y Larry Ellison, cofundador de Oracle, han visto aumentar su patrimonio neto en 2024 en US$ 62.200 y US$ 58.600 millones, respectivamente.