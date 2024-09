(CNN) – Cuando pasaron algunas semanas y Nana Prempeh todavía no había tenido noticias del chico que conoció en vacaciones, recurrió a sus amigos en busca de consejo.

“Al menos la mitad de ellos decían: ‘No lo llames. No te pongas en contacto con él. Es un romance de vacaciones. Se acabó. Se acabó’”, le dice Nana a CNN Travel hoy.

Nana respetaba esta perspectiva: era, pensó, la conclusión lógica. Ella estaba en Londres. Edouard, su romance de vacaciones, estaba en España.

Pero Nana seguía repitiendo en su cabeza su primera cita: la playa desierta, nadando al anochecer, besándose en la arena.

“No podía dejar de pensar en él”, dice.

Un puñado de sus amigos fueron más magnánimos y sugirieron que tal vez Edouard estaba ocupado y que tal vez debería esperar y ver si llamaba.

El consejo de una amiga se destacó.

“Se destacó claramente…”, dice Nana. “Porque ella se había casado con un chico que había conocido en vacaciones. Y le dijo: ‘Deberías intentarlo. ¿Qué tienes que perder?’”.

Nana confió en la perspectiva de esta amiga: sabía de lo que estaba hablando. Así que una noche, Nana decidió marcar el número de Edouard.

“Cogí el teléfono y lo llamé”, dice Nana.

Nana se dijo a sí misma que no importaba de ninguna manera: solo quería una respuesta, pero fuera cual fuera el resultado, recordaría con cariño el tiempo que pasó con Edouard.

“Creo que se sorprendió al saber de mí, porque pude escuchar ese silencio al final de la línea cuando contestó”, recuerda Nana.

“Le pregunté: ‘¿Sigue abierta esa invitación para volver?’. Hubo una larga pausa y él dijo: ‘Sí’”.

Un romance de vacaciones

Nana Prempeh estaba de vacaciones en Portinatx, Ibiza, España (en la foto) cuando conoció a Edouard. jotapg/iStock Editorial/Getty Images

Nana había volado a Ibiza en el verano de 2018 para celebrar su 39 cumpleaños con un grupo de amigas. Consideró que el viaje (y el cumpleaños) representaban una nueva era. Nana tenía un trabajo muy ajetreado como abogada en Londres. En el pasado, había dejado de lado su propio bienestar.

“Pero en los días previos a ese viaje, había estado trabajando mucho en mí misma”, dice Nana. “Me había comprado un apartamento, estaba haciendo mucho yoga y comprándome flores todas las semanas; intentaba concentrarme en ser feliz”.

Con este nuevo mantra en mente, Nana había decidido volar a Ibiza unos días antes “para tener algo de tiempo para mí, simplemente para relajarme”.

En su primer día, Nana se tumbó en una tumbona fuera de su hotel, que estaba en el norte de Ibiza, en el pintoresco pueblo de Portinatx.

“Estaba relajándome junto a la piscina”, recuerda Nana. “Levanté la vista de mi teléfono y lo vi pasar por la piscina con bastante determinación. Era un hombre alto, moreno y guapo, típicamente vestido de negro, que destacaba entre los coloridos turistas”.

Nana no lo sabía todavía, pero “él” era Edouard, un francés de 40 años que vivía en Ibiza y trabajaba como gerente de experiencias del hotel.

“Estaba bronceado, era alto, muy sonriente…”, recuerda Nana.

Nana vio a Edouard caminar por el área de la piscina. Ella lo estaba mirando, pero Edouard no la notó, estaba claramente ocupado con el trabajo.

Pero al día siguiente, cuando Nana cruzó el vestíbulo del hotel, vio a Edouard nuevamente.

“Pensé: ‘Vaya, qué guapo es’. Y luego me dijo: ‘Hola’. Y terminamos hablando durante probablemente media hora”.

Esta vez, Edouard se fijó en Nana. No solo la notó, sino que se sintió inmediatamente atraído por ella.

Edouard, que pidió que no se incluyera su apellido en este artículo por razones de privacidad, le dijo a CNN Travel hoy que se enamoró de los “hermosos ojos de Nana, que tienen forma de almendra”.

Mientras estaban juntos en el vestíbulo del hotel, Edouard le preguntó a Nana sobre sus impresiones de la isla hasta el momento. Cuando ella mencionó que había estado tomando taxis, Edouard la animó a alquilar un auto.

“Luego dijo: ‘Vuelve mañana. Tendré más consejos. Estaré aquí alrededor de las 12 o 12.30’”, recuerda Nana.

Nana estaba emocionada ante la perspectiva de seguir conversando con este intrigante extraño. Salió del vestíbulo del hotel sintiéndose bien, emocionada.

“Estaba de vacaciones, había pasado todo el año tratando de trabajar un poco en mí misma, para ponerme en un mejor estado mental”, dice Nana. “Ahora había conocido a este chico que me parecía muy atractivo. En ese momento no tenía idea de lo que iba a pasar. Solo pensé que era un chico guapo que trabajaba en el hotel donde me hospedaba. Pero eso en sí mismo fue suficiente emoción”.

Al día siguiente, a mediodía, Nana y Edouard volvieron a reunirse en el vestíbulo. La conversación comenzó con una discusión sobre Ibiza y las recomendaciones de Edouard sobre la isla, y luego se convirtió en algo más coqueto e inquisitivo.

“¿Qué vas a hacer esta noche?”, le preguntó Edouard a Nana. “¿Te gustaría nadar conmigo?”.

Nana estaba emocionada con la perspectiva. Los dos quedaron en encontrarse en la playa frente al hotel, alrededor de las 6 p. m.

Tanto Nana como Edouard estaban emocionados por su baño nocturno. Edouard estaba ansioso por conocer mejor a Nana, ya que había disfrutado hablando con ella en el vestíbulo.

“Nana era amable, abierta, atenta y carismática”, dice.

Esa noche, Nana se preparó en su habitación, poniéndose su traje de baño verde favorito. Luego se dirigió a la playa frente al hotel, que describe como “una cala playera con una colina pequeña pero empinada”.

Pensó que existía la posibilidad de que Edouard estuviera esperando al otro lado de la colina, pero esperaba que no fuera así. Parecía bastante empinada.

“No intenté escalarla”, dice. “Simplemente me senté en la playa y lo esperé”.

Pasó media hora. Luego 45 minutos. No había señales de Edouard.

“Entonces, alrededor de las siete, lo vi bajar la colina y decirme: ‘¿Dónde has estado?’”.

Resultó que Edouard había estado esperando al otro lado de la colina. Nana explicó que dudaba en intentar subirla, pero Edouard le dijo que la ayudaría. La tomó de la mano.

“Entonces me ayudó a subir la colina y bajamos juntos”, recuerda Nana. “Al otro lado de la colina había una playa desierta. No había nadie allí y estaba cubierta de los guijarros blancos más luminosos, con agua clara. Parecía una piscina, realmente. Era absolutamente espectacular”.

Nana se tomó un momento para admirar la vista, para disfrutar del momento. Miró a Edouard, que le sonreía.

Luego señaló el océano.

“¿Entramos?”, preguntó Edouard.

Nana lo siguió y los dos corrieron hacia adentro, riendo y salpicándose mientras descendían al agua turquesa.

Estaba tan tranquilo y poco profundo que se sentaron en el fondo del mar, uno al lado del otro.

“Nos sentamos allí y hablamos de todo”, dice Nana.

Los dos compartieron más detalles sobre sus vidas: Edouard mencionó que era de Bretaña, en Francia, donde se había formado como pastelero.

“Tenía una gran onda”, dice Nana. “Pensé: ‘Vaya, es realmente interesante’. Y en media hora, nos estábamos besando”.

Más tarde esa noche, Nana y Edouard se sentaron uno frente al otro en la espaciosa terraza de un restaurante llamado The Boat House, en la cercana Cala San Vicente.

“Bebimos cava, pedimos algo de comer y pasamos una velada encantadora, hablando”, recuerda Nana.

A Nana le fascinaban las historias de Edouard sobre su infancia en Francia y su vida en Ibiza. Y Edouard también disfrutaba de la compañía de Nana.

“Era tan agradable, amable y madura”, recuerda. “Nos lo pasamos genial en el restaurante de la playa y ya son grandes recuerdos”.

A Nana le encantó ver Ibiza a través de los ojos de Edouard. En la foto: vistas de Portinatx, Ibiza. pkazmierczak/iStockphoto/Getty Images

Durante el resto de las vacaciones de Nana en Ibiza, ella y Edouard se vieron varias veces. Fueron a nadar juntos, se relajaron en la playa, probaron lo que Edouard prometió que eran los mejores calamares de Ibiza. Cuando llegaron los amigos de Nana, vieron lo feliz que estaba y le dieron a Edouard el sello de aprobación.

En su última noche juntos, Nana y Edouard fueron a un restaurante llamado Es Pins, en el pueblo costero de Sant Joan de Labritja.

“Es Pins es un restaurante en Ibiza que probablemente no sea muy conocido entre los turistas, pero es realmente un lugar más auténtico y local, con comida increíble”, dice Nana. “Preparan una ensalada de tomate y pan increíble, de la que Edouard era un gran fan”.

Fue la última noche juntos perfecta.

“Fue allí donde tomé algunas de mis primeras fotos de él”, recuerda Nana.

Mientras tomaba las fotos con su teléfono, Nana se alegró de tenerlas para recordarlas cuando estuviera en su casa en Londres.

Cuando se despidieron, Edouard le dijo a Nana que regresara a Ibiza a visitarlo nuevamente.

Nana esperaba que se mantuvieran en contacto, pero en realidad no estaba segura de lo que sucedería.

“Yo pensaba: ‘Bueno, eres muy alto y guapo. No te resulta difícil conocer mujeres’”, recuerda Nana. “Así que no me tomé tan en serio la invitación de Edu en ese momento”.

Los dos tomaron caminos separados, felices de haber disfrutado del tiempo que habían pasado juntos.

“Había conocido a un chico genial y habíamos pasado una semana genial juntos”, dice Nana. “Estaba a punto de emprender un viaje en velero por Formentera con dos amigos”.

Contestar el teléfono

Nana pasó la semana siguiente navegando por esta isla balear bajo el sol y celebró su 39 cumpleaños.

“La vida no podría ser mejor”, recuerda haber pensado.

Aun así, aunque Nana se había despedido de Edouard sin saber qué le deparaba el futuro, esperaba algunos mensajes de él de vez en cuando. En cambio, no recibió nada, ni siquiera el día de su cumpleaños.

“Me sorprendió”, dice Nana. “Y luego volé de regreso a Londres y todavía no había tenido noticias de él”.

Nana estaba decepcionada. Se sorprendió a sí misma al darse cuenta de que, para ella, su conexión iba más allá de una aventura de vacaciones.

Y por eso, unas semanas después, después de ser animada por una amiga, Nana decidió levantar el teléfono y llamar a Edouard.

Edouard estaba sorprendido, pero feliz de tener noticias de Nana. Por su parte, también había asumido que su conexión podría no durar más que la semana en Ibiza. Y había estado abrumado en el trabajo durante agosto. El cumpleaños de Nana se le había olvidado. Apenas había tenido tiempo de dormir, y mucho menos de enviarle mensajes de texto.

“Acababa de conocerla”, dice. “Era la época más ocupada del año trabajando en Ibiza, y las semanas habían pasado volando”.

Pero estaba muy contento de tener noticias de Nana. La animó a que volviera a visitarlo, y los dos acordaron que Nana regresaría a fines de agosto.

“Estaba abierto a ver cómo iban las cosas de cualquier manera”, dice Edouard.

En el período previo a la visita de Nana, Nana y Edouard se enviaron mensajes de texto con regularidad. Si bien ninguno estaba seguro de cómo se desarrollaría su reencuentro, se encontraron contando los días para el viaje de Nana a Ibiza.

“Entonces, a fines de agosto, volé de regreso y me hospedé exactamente en el mismo hotel que la primera vez, el hotel donde él trabajaba”, recuerda Nana. “Y mientras me instalaba en mi habitación –nunca lo olvidaré– Edu me envió una botella de champán y unos macarrones junto con una tarjeta”.

Cuando Nana vio los regalos y leyó el mensaje de Edouard dentro de la tarjeta, todas sus ansiedades se desvanecieron. Estaba segura de que había tomado la decisión correcta al regresar a Ibiza. Este sentimiento solo se fortaleció cuando volvió a ver a Edouard.

Edouard también estaba emocionado de volver a ver a Nana.

“Me sentí muy feliz”, dice sobre el momento en que se reencontraron. “Disfrutamos de muchas de las mismas cosas, especialmente la buena comida, así que sabía que lo íbamos a pasar bien”.

Durante la semana siguiente, Edouard y Nana fueron prácticamente inseparables. Cuando Edouard no estaba trabajando en el hotel, estaba con Nana.

“Tuve la oportunidad de mostrarle una faceta de la isla que la mayoría de la gente no descubre”, recuerda Edouard. “Playas y bosques escondidos, espacios abiertos y muchos lugares locales para comer que de otra manera no conocería”.

“No me había dado cuenta de lo hermosa que era la isla, lejos de las multitudes”, dice Nana. “Comimos en todos los lugares auténticos, lugares que no verías frecuentados por turistas, mucha comida española deliciosa y auténtica. Nos lo pasamos de maravilla”.

Avanzando

Nana y Edouard comenzaron a salir a distancia después de la segunda visita de Nana a Ibiza. Michael Mikilo

Esta vez, cuando Nana regresó al Reino Unido, no había dudas sobre si seguirían en contacto. Edouard y Nana se enviaban mensajes de texto, llamadas telefónicas y videollamadas con regularidad. Nana reservó vuelos para regresar a Ibiza a fines de septiembre y volvió a visitarlos en octubre.

Se estaba enamorando de Edouard. Él parecía sentir lo mismo. Pero algunos de los amigos de Nana en Londres todavía se mostraban escépticos.

“Un amigo me dijo: ‘Tú eres la que viaja y va a Ibiza todo el tiempo, ¿qué está haciendo él? No lo veo haciendo mucho esfuerzo por ti’”, recuerda Nana.

Nana comprendió sus preocupaciones, pero se sintió cuidada y segura con Edouard.

“A la gente le pareció que yo era la que estaba poniendo todo el esfuerzo, pero una vez que bajé de ese avión, él me cuidó muy bien”, dice Nana. “Nunca me preocupé por nada. Él organizó todo, desde la planificación de nuestras citas hasta lo que íbamos a comer…”

Luego, en noviembre, Edouard visitó a Nana en Londres por primera vez.

“Fue emocionante”, dice Edouard sobre este viaje. Disfrutó de ver la casa de Nana y explorar la ciudad donde creció.

“Solo los dos pasando un buen rato”, es como Nana describe la primera visita de Edouard al Reino Unido. “Fue increíble”.

Solo habían pasado unos meses desde que se conocieron en Ibiza, pero Nana y Edouard ya estaban hablando sobre el futuro. Edouard había vivido en muchos lugares y estaba abierto a agregar uno nuevo a su lista. A Nana también le encantaba la idea de vivir en el extranjero, pero su trabajo como abogada formada en el Reino Unido limitaba su capacidad para ir a otro lugar.

“¿Por qué no vienes a Londres?”, sugirió Nana un día a principios de 2019. Y en aproximadamente un mes, Edouard reservó un boleto de ida al Reino Unido.

“No esperaba que mudarse fuera una decisión tan fácil para él, así que realmente lo respeto por tomar esa decisión y arriesgarse conmigo”, dice Nana.

Para Edouard, fue una elección fácil. Sabía que quería estar con Nana y estaba “realmente emocionado” ante la perspectiva de vivir con ella en Londres.

“Realmente buscaba una relación con alguien madura, que supiera lo que quería, y esa persona era ella”, dice Edouard.

Fue en esa época cuando Edouard y Nana conocieron a sus respectivas familias por primera vez. Nana estaba emocionada de presentarlos: les había hablado a sus padres sobre Edouard desde el principio y ellos estaban intrigados.

“Le dije: ‘Miren, estoy saliendo con un chico que vive en España’. Le mostré una foto a mi papá y él dijo: ‘¡Guau! Es bastante peludo’”, dice Nana, riendo.

Nana sospecha que sus padres se sorprendieron un poco cuando Edouard se mudó a Londres para estar con ella solo seis meses después.

“Pero cualquier sorpresa que tuvieran estaba bien contenida”, dice. “Mis padres siempre me han apoyado mucho. Lo quieren mucho. Ven cuánto me cuida. Ven que es responsable, amable, cariñoso y extremadamente comprensivo”.

Nana también se sintió bien recibida por la familia de Edouard. La primera vez que Nana conoció a la madre de Edouard, le preguntó si su hijo la trataba bien y si era amable.

“Creo que eso decía mucho sobre ella como posible suegra, porque parecía que estaba de mi lado y también que quería asegurarse de haber criado bien a su hijo, lo cual hizo: hizo un gran trabajo”, dice Nana.

“Quieren a Nana”, dice Edouard sobre su familia. “Siempre se han alegrado mucho por nosotros”.

Tomando decisiones juntos

Vivir juntos en Londres fue un paso emocionante para Nana y Edouard. Disfrutaban de salir a comer a restaurantes y de los fines de semana que pasaban recorriendo galerías y museos.

Pero la mudanza de Edouard al Reino Unido no estuvo exenta de dificultades. No conocía a nadie en Londres aparte de Nana, y la ciudad le parecía un lugar implacable y, a veces, solitario. Estos sentimientos se exacerbaron cuando llegó el covid al año siguiente.

Pero cuando las restricciones por el coronavirus se levantaron brevemente en el verano de 2020, Nana y Edouard disfrutaron de varios viajes a España, disfrutando del sol después de meses confinados en el apartamento de Nana en Londres.

Nana, a quien siempre le había encantado Londres, empezó a considerar la posibilidad de echar raíces en otro lugar.

“Y así, a principios de 2021, estábamos pensando en comprar una casa en España”, dice Nana.

La pareja consideró Ibiza, pero en un viaje a España, se enamoró de la ciudad de Altea en la Costa Blanca. A principios de 2022, Nana y Edouard hicieron una oferta por una casa allí.

Al principio, pensaron en la casa de Altea como una casa de vacaciones. Pero en agosto de ese año, Nana y Edouard comenzaron a preguntarse si Edouard podría mudarse a España a tiempo completo.

Dos años después de vivir en Londres, Edouard todavía luchaba por encontrar la realización en el Reino Unido. Por mucho que le encantara estar con Nana, extrañaba el estilo de vida español, más amigable y relajado.

“Era una vida dura en Londres”, así lo expresa Edouard hoy.

Durante un par de meses de largos y profundas charlas, Nana y Edouard discutieron cómo deberían seguir adelante. Si bien a Nana le encantaba la idea de mudarse a España con Edouard, su trabajo todavía la mantenía anclada en el Reino Unido. Y disfrutaba de su trabajo (se había formado mucho para convertirse en abogada, y se tituló más tarde en la vida), no estaba dispuesta a renunciar a su carrera.

“Entonces le dije: ‘Mira, ¿por qué no te vuelves a España y yo seguiré trabajando en Londres y haremos que funcione?’”, recuerda Nana.

Nana y Edouard confiaban en el amor que sentían el uno por el otro, convencidos de que un pequeño viaje de ida y vuelta del Reino Unido a España era factible, no para siempre, pero sí por ahora.

En la actualidad, Edouard y Nana viven en Altea, en la región de la Costa Blanca, en España. Julia Lavrinenko/iStockphoto/Getty Images

A mediados de 2022, la pareja se instaló en una nueva normalidad que continúa hasta el día de hoy. Edouard vive en España a tiempo completo, trabajando para una consultora de TI, mientras que Nana pasa los días de semana en Londres y los fines de semana en Altea. Ella se describe como “viajando a Londres desde España”.

Casi de inmediato, Edouard y Nana sintieron que habían tomado la decisión correcta. Se centraron en hacer de su casa en Altea un hogar y también adquirieron un gato.

“Mi vida laboral está en Londres, pero mi vida familiar con Edu, con nuestra gata Petra, está en Altea”, dice Nana.

“La mudanza a España ha sido fantástica y ha cambiado mi vida a nivel personal, y para Edu, es como volver a casa. En muchos sentidos, parece que ahora tenemos lo mejor de ambos mundos”.

Además de trabajar como abogada, Nana también ha estado construyendo una carrera como estratega profesional y mentora. Nana está creando una cuenta de Instagram, @nanaaaprempeh, que describe como una “salida creativa” y un espacio “diseñado para educar, empoderar e inspirar a otros para que sean lo suficientemente valientes como para perseguir la carrera y el estilo de vida de sus sueños”.

A través de su presencia en Instagram, Nana se apasiona por promover el hecho de que la vida, las oportunidades profesionales y las posibilidades románticas no terminan cuando llegas a los 40.

De hecho, Nana y Edouard sugieren que al conocerse un poco más tarde, ambos comprendieron mejor lo que querían. Sabían que valía la pena luchar por su relación, incluso cuando se encontraron con obstáculos.

“Creo que si lo hubiera conocido cinco años antes, por alguna razón, no habría funcionado”, dice Nana. “Pero creo que ambos estábamos en un período de nuestras vidas en el que queríamos las mismas cosas. Y creo que, como queríamos las mismas cosas, hicimos que funcionara. Si realmente quieres que algo funcione y amas a la persona, entonces lo harás funcionar”.

Edouard agrega que se sentía “realmente bien con la vida” cuando conoció a Nana, y sabe que ella también. Cree que eso fue importante para establecer una base sólida para su relación.

“Me sentía feliz con mi vida y realmente no sentía que necesitaba a nadie para completarla”, coincide Nana. “Pero él llegó y la complementó, y ha hecho que mi vida sea mucho mejor por eso”.

Su relación hoy se define por “amistad, mucho apoyo mutuo, confianza, respeto y mucha risa”, como dice Nana.

“No puedo pensar en nadie que me haga reír más que él”, dice.

Mirando hacia el futuro

A Edouard y Nana les emociona el futuro juntos. Óscar Martínez Osés

Hoy, Nana y Edouard esperan con ilusión un futuro juntos. Tienen previsto casarse el año que viene. “Nos encantaría algo en España, pero nada del otro mundo. Las bodas íntimas son el camino a seguir y, en mi opinión, mucho más románticas”, dice Nana.

Más adelante, la pareja espera vivir junta en España. También fantasean con explorar el mundo juntos.

“Ese es nuestro sueño”, dice Nana. “Estaríamos juntos todo el tiempo y viajaríamos mucho. Por ahora, lo tomamos día a día”.

“Tengo muchas ganas de compartir nuestra vida juntos, como ya hemos empezado”, dice Edouard. “Tenemos muchas cosas que esperar”.

Hoy, Nana y Edouard recuerdan el verano de 2018 y se sienten agradecidos por su primer encuentro en Ibiza, pero especialmente agradecidos por el trabajo que ambos han hecho para que su historia de amor perdure.

“La casualidad puede jugar un papel, pero no del todo”, dice Nana. “Me lancé y llamé al chico. Siempre te dicen que no debes perseguir a un chico, pero cogí el teléfono y lo llamé, y eso cambió mi vida”.

“Una llamada telefónica puede cambiarlo todo”, dice Edouard, que dice que siempre estará contento de que Nana no tuviera “miedo de correr este riesgo”.

“Tienes que seguir tu instinto, tu intuición y ser fiel a ti misma”, añade Nana. “Eso dio sus frutos a largo plazo. Y sabes, incluso si todo terminara mañana, nunca me arrepentiría de la experiencia que he tenido. No todo el mundo tiene la oportunidad de encontrar el amor verdadero en la vida, y siento que hemos sido muy privilegiados por tener eso. Así que siempre le diría a cualquiera que esté dudando si debe lanzarse al amor que lo haga”.