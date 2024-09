(CNN) – El expresidente Donald Trump está distorsionando enormemente las nuevas estadísticas sobre inmigración y crimen para atacar a la vicepresidenta Kamala Harris.

Trump afirmó falsamente el viernes y el sábado que las estadísticas se refieren específicamente a delincuentes que entraron en EE.UU. durante la administración Biden-Harris; en realidad, las cifras se refieren a delincuentes que entraron en EE.UU. durante varias décadas, incluso durante la administración Trump. Y Trump afirmó falsamente que las estadísticas se refieren específicamente a personas que ahora viven libremente en EE.UU.; en realidad, las cifras incluyen a personas que están actualmente en cárceles y prisiones cumpliendo condenas penales.

“Kamala debería cancelar inmediatamente su conferencia de prensa porque se acaba de revelar que 13.000 asesinos convictos entraron en nuestro país durante su periodo de tres años y medio como zar de la frontera”, escribió Trump en un post el viernes, el día en que Harris visitó la frontera sur en Arizona. Harris “permitió que casi 14.000 asesinos vagaran libre y abiertamente por nuestro país”, escribió Trump en otro post del viernes. Ellos “vagan libres para matar de nuevo”, escribió, intensificando su retórica, el sábado.

CNN verifica: Las afirmaciones de Trump son falsas en dos grandes aspectos. En primer lugar, las estadísticas a las que se refería no hacen referencia específicamente a las personas que entraron en el país durante la administración Biden-Harris. Más bien, esas estadísticas se refieren a los no ciudadanos que entraron en el país bajo cualquier administración, incluida la de Trump; fueron condenados por un delito en algún momento, por lo general en EE.UU. después de su llegada; y ahora están viviendo en EE.UU., mientras figuran en la “lista de no detenidos” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), donde algunos han estado listados durante años, incluso mientras Trump era presidente, porque su país de ciudadanía no permite que EE.UU. los deporte de regreso allí. En segundo lugar, esa lista de “no detenidos” del ICE incluye a personas que todavía están cumpliendo penas de cárcel y prisión por sus delitos; están en la lista porque no están detenidos en un centro de detención de inmigrantes en particular.

Las nuevas estadísticas, publicadas por ICE en una carta a un congresista republicano esta semana, dicen que había 425.431 delincuentes convictos en total en la lista de no detenidos al 21 de julio de 2024, incluidas 13.099 personas con condenas por homicidio.Las estadísticas fueron desplegadas por Trump y varios legisladores republicanos y comentaristas de derecha como evidencia alarmante de la supuesta mala gestión de Harris de la política de inmigración. Pero además de exagerar su papel en el expediente —en realidad nunca fue “zar de fronteras”—, gran parte de las palabrerías describen de forma inexacta lo que muestran las estadísticas.

Crédito: ABC NEWS

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa el ICE, dijo en un correo electrónico este sábado: “Los datos de esta carta están siendo malinterpretados. Los datos se remontan a décadas atrás; incluyen a personas que entraron en el país en los últimos 40 años o más. La determinación de custodia de la gran mayoría de ellos se hizo mucho antes de esta administración. También incluye a muchos que están bajo la jurisdicción o actualmente encarcelados por las fuerzas del orden federales, estatales o locales”.

No está claro cuántas de las 13.099 personas con condenas por homicidio en la lista de no detenidos del ICE a fecha de 21 de julio están actualmente encarceladas en prisiones y cárceles. No obstante, John Sandweg, abogado que fue director en funciones del ICE durante el Gobierno de Obama, dijo en una entrevista este sábado que es “100% falso” afirmar que todos los delincuentes por homicidio que figuran en la lista de no detenidos entraron en Estados Unidos durante la vicepresidencia de Harris. Sandweg añadió: “Se trata de individuos que sin duda entraron en Estados Unidos durante un largo periodo de tiempo… Muchos de ellos han estado probablemente en la lista durante 20 años, en los que EE.UU. simplemente ha sido incapaz de deportarlos”.

CNN no pudo encontrar inmediatamente estadísticas públicas sobre cuántas personas con condenas penales estaban en la lista de no detenidos durante la presidencia de Trump. Pero hay estadísticas públicas de justo antes y después de su presidencia, y esas estadísticas —que discutiremos más adelante en este artículo— dejan claro que Trump también presidió un expediente de no detención que incluía a cientos de miles de personas con condenas penales.

Una decisión de la Corte Suprema ordena al ICE liberar a algunos delincuentes

Las publicaciones de Trump dejaron abierta la impresión de que los delincuentes por homicidio que figuraban en el expediente de no detenidos tenían condenas por homicidio en el extranjero pero, no obstante, se les permitía cruzar la frontera estadounidense y vivir libremente en este país. En realidad, los datos públicos dejan claro que la abrumadora mayoría de las personas con condenas penales en el expediente de no detenidos fueron condenadas en EE.UU., como Sandweg y Aaron Reichlin-Melnick, investigador principal del Consejo de Inmigración de EE.UU., que apoya la inmigración, dijeron a CNN.

¿Por qué no están detenidas estas personas si han sido condenadas por un delito tan grave como el homicidio? En virtud de una decisión de la Corte Suprema de 2001, el Gobierno de Estados Unidos no puede mantener indefinidamente a una persona detenida por motivos de inmigración después de que se haya ordenado su expulsión del país. Así que si alguien ha cumplido su condena penal por homicidio y luego se ordena su expulsión de Estados Unidos, pero su país no coopera con Estados Unidos en materia de inmigración y no lo acepta de vuelta, debe ser puesto en libertad en Estados Unidos.

“Digamos que hay un ruso condenado por homicidio. No hay nada que podamos hacer”, dijo Sandweg, dado que Rusia simplemente no acepta la deportación. “Llega un punto en el que simplemente tienes que liberarlos”. Añadió que esto no significa que la persona sea “completamente libre” —las personas en el expediente de no detenidos a menudo tienen que registrarse con el ICE o ser monitoreados electrónicamente— “pero simplemente no hay más autoridad legal para continuar la detención”.

Sandweg añadió: “El ICE, por supuesto, no está diciendo a la ligera: ‘Ok, gente condenada por asesinato, no son una prioridad’… Tenemos a un tipo condenado por homicidio, nuestra firme preferencia es no soltarlo en la calle”.

Reichlin-Melnick, quien señaló el sábado en redes sociales que el expediente de no detenidos incluye a personas en cárceles y prisiones, escribió en X el viernes que “cualquier persona en el expediente de no detenidos del ICE con una condena por homicidio probablemente ha estado en el país durante décadas, ha cumplido una condena penal completa y no puede ser expulsada porque es de un país que restringe las deportaciones de EE.UU.”

Reichlin-Melnick continuó: “Hay otros en la lista de no detenidos del ICE que tienen antecedentes penales graves y que, tras cumplir su condena, consiguieron algún tipo de protección y exención de expulsión. Ahora están aquí legalmente, pero permanecen en la lista y deben presentarse periódicamente ante el ICE”.

El expediente de delincuentes condenados que figuran en la lista de no detenidos incluye tanto a personas que cruzaron la frontera ilegalmente como a personas que llegaron a Estados Unidos legalmente, por ejemplo con un visado o una tarjeta verde, y luego cometieron un delito y fueron sometidas a un procedimiento de expulsión o recibieron una orden de expulsión.

Lo que muestran los números

El expediente de “no detenidos” no es una nueva creación de la administración Biden-Harris. De hecho, había cientos de miles de personas con condenas penales en el expediente de no detenidos también durante la presidencia de Trump.

Un reportero de Fox News, el medio de derecha, cuya información sobre estas estadísticas Trump promovió repetidamente el viernes, señaló ese mismo día por la noche en redes sociales que “no todos estos delincuentes entraron durante el Gobierno de Biden, como algunos están afirmando” y que “algunos de estos delincuentes se remontan a muchos años a través de múltiples administraciones”.

Un informe federal oficial anterior señaló que había un total de 368.574 delincuentes condenados en la lista de no detenidos en agosto de 2016, bajo la administración de Obama, unos cinco meses antes de que Trump se convirtiera en presidente. Y otro documento federal dijo que había un total de 405.786 delincuentes condenados en la lista de no detenidos a principios de junio de 2021, menos de cinco meses después del comienzo de la administración Biden-Harris. De nuevo, la cifra de julio de 2024 era de 425.431 criminales convictos en total.

En otras palabras, la lista creció aproximadamente un 10% entre agosto de 2016 y junio de 2021 -un período de aproximadamente cinco años que incluía los cuatro años de la administración Trump- y luego creció aproximadamente otro 5% en los más de tres años bajo la administración Biden-Harris entre junio de 2021 y julio de 2024.

Dado que la información oficial sobre las personas con condenas penales que no han sido detenidas solo se ha publicado esporádicamente, con fechas que no coinciden con las fechas de inicio y fin de las administraciones presidenciales, no es posible decir qué parte del aumento se produjo bajo la administración Trump frente a qué parte ocurrió durante los últimos meses de la administración Obama y los primeros meses de la administración Biden-Harris.

En cualquier caso, no hay base para decir, como Trump siguió afirmando el viernes, que todas las personas en el expediente con condenas por homicidio se produjeron durante la administración Biden-Harris, y los números muestran que “el expediente ciertamente creció bajo la administración Trump”, dijo Sandweg. (Añadió que, para ser justos, Trump se enfrentó a los mismos problemas con países extranjeros no cooperativos que otros presidentes).

Los delitos cometidos por personas en la lista de no detenidos en julio de 2024 iban desde los delitos más graves, como homicidio y agresión sexual, hasta delitos de “juegos de azar”, “licor” y “obscenidad”. Las categorías de condenas con mayor número de personas en la lista de no detenidos fueron “infracciones de tránsito” (77.074), “agresión” (62.231), “drogas peligrosas” (56.533) e “inmigración” (51.933).

CNN no pudo encontrar de inmediato datos públicos sobre el número de personas con condenas por homicidio específicamente que estaban en el expediente de no detenidos en años anteriores, incluso durante la administración Trump.

Es evidente que el número total de personas no detenidas, incluidas las que no han sido condenadas penalmente, se disparó durante la administración Biden-Harris. (Hay numerosas razones por las que las personas pueden acabar en la lista; no vamos a entrar en ellas aquí). El ICE dice que la lista de casos aumentó de aproximadamente 3,3 millones en el año fiscal 2020, el último año fiscal completo bajo Trump, a aproximadamente 6,2 millones en el año fiscal 2023.

Los críticos de Harris tienen derecho a citar este aumento real. Sin embargo, su oponente presidencial la critica de forma deshonesta.

Priscilla Álvarez de CNN contribuyó a este artículo.