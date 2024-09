(CNN) – Uno era un koala. El otro era un husky. Ambos estaban fuera de lugar en una cálida noche de agosto en la subtropical Brisbane, la capital de Queensland, en el noreste de Australia.

Un video de seguridad doméstica captó el momento en que se miraron en un patio trasero suburbano rodeado por una alta valla metálica.

Con profundos gruñidos, el koala avanzó hacia el perro que se retiraba, pareciendo por un momento el agresor en un encuentro que suele acabar con un marsupial muerto.

Pero esta vez no.

Desde la calle, la vecina Sophia Windsor oyó gruñidos y ladridos y corrió al patio trasero para ver cómo el perro sacudía al koala por el vientre y éste lo agarraba por el cuello.

“Ni siquiera estaba pensando y me limité a quitarle el koala de encima al pobre perro, que estaba chillando, y luego lo envolví y salí corriendo a la entrada, donde me esperaba mi hija”, cuenta Windsor.

Sophia Windsor pide ayuda después de arrancarle un koala a un perro. Sofía Windsor

Los koalas son muy difíciles de ver de noche.

Su pelaje gris se confunde con el asfalto en las carreteras poco iluminadas, y se mueven con aparente rapidez para ser un marsupial al que a menudo se ve comiendo lánguidamente hojas en lo alto de los árboles.

Pero para ser una especie en peligro de extinción cuyas cifras de población se consideran poco fiables debido a su naturaleza escurridiza, los avistamientos de koalas son cada vez más frecuentes durante la época de cría en algunas zonas de Brisbane y sus alrededores. Y no solo en los árboles.

De día y de noche, se les ve cerca de carreteras concurridas, en vallas, en postes eléctricos, en patios traseros, cerca de piscinas, en colegios… lugares en los que no están seguros.

Se ve un koala encima de un poste de energía en Tarragindi, Brisbane, 6 de agosto de 2024. (Foto: Max/Save the Koalas and Wallabies of White's Hill). CNN

Algunos están en el suelo, atropellados por coches o atacados por perros. Otros están claramente enfermos, con los ojos y la cola sucios, signos reveladores de la clamidia, una enfermedad infecciosa que se propaga rápidamente en poblaciones estresadas.

Y los koalas de Queensland están estresados.

Los expertos creen que las disminución en las poblaciones de Koalas que llevaron a que fueran catalogados en peligro en 2022 no se han revertido.

Y algunos temen que para cuando Brisbane acoja los Juegos Olímpicos en 2032, los únicos koalas que queden en la “capital mundial del koala” estén en bosques a las afueras de la ciudad.

Rescatado dos veces en 24 horas

Después de agarrar al koala del perro, Windsor se quedó de pie con el marsupial herido bajo un brazo y buscó desesperadamente su teléfono para pedir ayuda.

“Estaba a tope de adrenalina. Me detuve mientras lo hacía y pensé: ‘Dios mío. Son muy suaves y mimosos, como un oso de peluche de verdad”. Y eso fue mientras me mordía la mano”.

“Tienen una mordida muy, muy fuerte”.

Llamó a un amigo, que llamó a John Knights, un veterano rescatador de koalas del Reino Unido que ha capturado más koalas salvajes que la mayoría de los australianos en toda su vida.

Knights, de 74 años, atiende llamadas las 24 horas del día, subido a un vehículo utilitario cargado de parafernalia hecha a medida para la captura de koalas: trampas, jaulas, señales de advertencia, postes, redes e innumerables herramientas.

En dos meses ha respondido a más de 100 emergencias -el doble que el año pasado-, lo que atribuye a dos fuertes temporadas de lluvias que han provocado un boom de koalas en los suburbios del sur de Brisbane.

Knights dice que no está seguro de cuánto tiempo más podrá seguir haciendo esto: su pensión no cubre el alquiler y nadie paga por este servicio.

Sin embargo, antes de que tuviera tiempo de responder a los gritos de socorro de Windsor, se dirigió a un árbol cercano y liberó al koala.

Gran error.

Los koalas tienen cerebros pequeños que no soportan bien que los sacudan.

A Knights le preocupaba que el koala, con la adrenalina por las nubes, después de trepar 20 metros por un árbol, pudiera deteriorarse lentamente y morir en la rama o ser atacado de nuevo al bajar.

Así que se llamó a un escalador experto para que lo cogiera, pero el rescate tendría que esperar a la mañana siguiente.

Murray Chambers estaba de pie en la calle, cerca del tráfico que pasaba, observando los retos que tenía por delante.

“Todo”, se rió nerviosamente. “Hay tendidos eléctricos, lo que es un obstáculo para empezar. Los árboles están entrelazados, así que puede saltar de un árbol a otro”.

¿Y la altura? “Ha estado más alto que eso”, dijo.

Chambers, de Koala Rescue Queensland, lleva 20 años subiéndose a los árboles para capturar koalas.

Ahora recibe menos llamadas a la semana: a veces cinco, a veces ninguna.

“Los estamos perdiendo, así que hay menos casos”, dijo.

Al poco rato, Chambers subió al árbol y, tras varios minutos de silencio por parte de los curiosos, atrapó al koala con una red cuando intentaba saltar entre las ramas.

Cada koala transportado al Hospital de Fauna Salvaje de la RSPCA para obtener ayuda médica recibe un nombre y una etiqueta numerada. Al koala salvaje de Windsor, que se mordía los dedos, se le asignó el número 1561 y se le llamó “Trent”, por una calle cercana.

Knights no recomienda a la gente que intente atrapar a un koala.

Como descubrió Windsor, tienen una mordedura temible y garras afiladas que pueden desgarrar la piel con facilidad.

Esfuerzos nacionales de rescate en marcha

Los koalas viven principalmente en la costa oriental de Australia, y están en peligro de extinción en Nueva Gales del Sur y el Territorio de la Capital Australiana, así como en Queensland.

En 2022 se puso en marcha un plan nacional de recuperación de 10 años para detener el declive de su población y mejorar el tamaño, la calidad y la conectividad del hábitat del koala en las zonas incluidas en la lista.

Se han gastado millones de dólares en restaurar el hábitat del koala, pero dos años después, las poblaciones incluidas siguen disminuyendo y las perspectivas de supervivencia a largo plazo de los koalas salvajes siguen siendo “escasas”, según el informe anual publicado en mayo.

Según un portavoz del Departamento de Medio Ambiente, Ciencia e Innovación (DESI), el Gobierno de Queensland ya había aplicado lo que denomina “las protecciones del hábitat del koala más estrictas jamás vistas” en el estado, con algunos resultados.

Las poblaciones de koalas se han estabilizado en los bosques de las afueras de las ciudades, pero no en las zonas urbanas y semirurales debido a “la actividad humana y los perros domésticos”, afirma el portavoz en un comunicado.

En los últimos seis años, los dos hospitales para animales salvajes de la RSPCA en el sureste de Queensland han tratado a más de 5.000 koalas enfermos y heridos.

Con una tasa de eutanasia del 66%, la mayoría no sobreviven.

El veterinario Tim Portas afirma que los animales son sacrificados si es improbable que se recuperen lo suficiente como para sobrevivir por sí solos en la naturaleza.

“Creo que dentro de 20 o 30 años, si las cosas no cambian, habrán desaparecido en el sureste de Queensland”, afirma Portas.

“A menudo pienso: ‘¿Estoy aquí sentado, viendo filtrarse a los últimos koalas de Queensland, mientras trabajo con ellos?”.

Los koalas de Queensland, una de las tres subespecies, son más pequeños y grises que sus primos del sur, y son los que suelen aparecer en fotos con famosos y dignatarios extranjeros.

La japonesa Naomi Osaka visita el Santuario de koalas de Lone Pine antes del torneo internacional de tenis de Brisbane en Brisbane el 29 de diciembre de 2023. (Foto: Patrick Hamilton/AFP/Getty Images/File).

Pérdida de hábitats

Como parte del plan nacional de recuperación, el Gobierno federal destinó US$ 76 millones australianos (US$ 52 millones) al fondo para Salvar a los Koalas durante cuatro años para “apoyar la recuperación y conservación a largo plazo del koala y sus hábitats”.

El Gobierno de Queensland añadió otros US$ 31 millones australianos (US$ 21 millones) para la conservación del koala en su último presupuesto, y afirma que, de las más de 714.000 hectáreas de hábitat del koala cartografiadas en el sureste, aproximadamente la mitad están exentas de cualquier tipo de desarrollo.

Además, el Estado se ha fijado “el ambicioso objetivo de iniciar la rehabilitación para restaurar 10.000 hectáreas de hábitat de koalas en el sureste de Queensland antes de 2025”, afirma el portavoz en el comunicado.

Pero los conservacionistas afirman que no es ni mucho menos lo bastante ambicioso, dada la magnitud de la deforestación que se está produciendo en otros lugares.

“Es una ambición increíblemente baja y lamentablemente inadecuada”, afirmó Natalie Frost, del Consejo de Conservación de Queensland.

En Queensland, se talaron más de 320.000 hectáreas de “vegetación leñosa” durante el ejercicio 2021-22, según cifras del gobierno.

De esa cifra, el 88% se taló para pastos, sobre todo para el pastoreo de ganado, mientras que el 1% se destinó al desarrollo.

Deforestación en Wamuran, Queensland filmada por Greenpeace el 27 de agosto de 2024. (Foto: Paul Hilton/Greenpeace).

Greenpeace afirmó que la mayor parte de la tala no requería permiso alguno.

“Lo que sabemos por los datos de deforestación de Queensland es que, cada año, entre el 70% y el 80% de toda la deforestación no requiere aprobación ni supervisión a nivel estatal. Además, la mayor parte de la deforestación nunca se envía al Gobierno federal para su aprobación”, declaró Gemma Plesman, responsable de campañas de Greenpeace Australia Pacífico.

“A los australianos les horrorizaría saber que estamos arrasando el hábitat del koala al ritmo que lo estamos haciendo”.

La mayor parte de la tala se llevó a cabo en el cinturón de Brigalow, al norte de Brisbane, y en las tierras de Mulga, al suroeste, zonas donde se estima que hay más koalas del estado, según el consejo de conservación de 2022.

El cambio climático también está haciendo que las zonas del interior del estado sean más secas y calurosas, agotando los nutrientes de las hojas de los que dependen los koalas para sobrevivir.

“Muchos de los modelos de población sugieren que los koalas se desplazarán hacia el este y el sur… a lo largo de la costa este, donde la presión del desarrollo urbano es cada vez mayor”, explica Frost.

El hábitat del koala se reduce en las ciudades

Con una población de 2,5 millones de habitantes, Brisbane es una de las capitales australianas de más rápido crecimiento.

En la periferia de la ciudad se están despejando terrenos para construir nuevas viviendas y servicios para los suburbios en expansión.

Jo Murray lleva 40 años viviendo en Lawnton, a 40 minutos en coche al norte del centro de Brisbane, en la región de Moreton Bay.

Cuando se mudó por primera vez, estaba rodeada de docenas de koalas que vivían en los eucaliptos, su principal fuente de refugio y alimento.

“Si salías a pasear por la mañana temprano o al atardecer, casi seguro que veías un koala”, asegura Murray.

Con el tiempo, se han talado manzanas para construir viviendas y, a principios de este mes, unos leñadores llegaron a la casa de al lado y talaron unos altísimos eucaliptos tereticornis, conocidos como eucaliptos rojos del bosque, de hasta 28 metros de altura, para dar paso a otra posible urbanización.

Los árboles se encontraban en el hábitat principal del koala, nominalmente protegido por la ley, pero CNN tiene conocimiento que las exenciones estatales de desbroce de tierras significaban que el promotor no necesitaba aprobación para eliminarlos.

Los propietarios pueden talar 500 metros cuadrados -el tamaño aproximado de una cancha de baloncesto de la NBA- sin permiso oficial. Existen exenciones separadas para cortafuegos y accesos por carretera, entre otras razones.

Garth Silva, de Nolah Property Developments, que avisó a los residentes de la tala de árboles, dijo que pronto se presentaría una solicitud de urbanización y declinó hacer más comentarios.

Karin Machell, rescatadora de koalas desde hace nueve años, declaró a CNN que había visto caer los árboles y había dejado de rescatarlos.

Ha salvado a los koalas locales Beau y Louis en múltiples ocasiones a lo largo de los años y no puede enfrentarse a tener que hacerlo de nuevo.

“Una vez que todos esos árboles desaparezcan, Beau y Louis no estarán con nosotros”, dijo. “No quiero ser yo quien recoja a ninguno de los dos”.

Meses antes, cuando Murray se enteró de que el solar vecino se había puesto a la venta, inició una petición y escribió correos electrónicos al Gobierno estatal suplicando que se hiciera algo para proteger los árboles.

Murray dijo que la falta de respuesta a sus correos electrónicos -y la posterior pérdida de los árboles- le habían hecho cuestionarse el compromiso de Queensland con la protección de los koalas urbanos.

“Si han decidido que no quieren koalas en las zonas urbanas y no están dispuestos a protegerlos, deberían decírnoslo”, afirmó.

Cuando se le preguntó por los árboles de Lawnton, el Gobierno estatal remitió a CNN al Consejo de la Bahía de Moreton y dijo: “Trabajaremos con los gobiernos locales y tomaremos medidas enérgicas para hacer cumplir la ley allí donde los promotores desmonten ilegalmente hábitats conocidos de koalas en el sureste”.

El Consejo de la Bahía de Moreton acusó recibo de la solicitud de comentarios de CNN, pero no respondió en el momento de la publicación.

Sin embargo, la correspondencia entre el equipo de evaluación y cumplimiento de la normativa sobre koalas del Gobierno estatal y un residente, vista por CNN, sugería que el ayuntamiento consideraba que el desbroce del hábitat principal del koala estaba permitido en virtud de exenciones estatales.

Otra correspondencia, también vista por CNN, de un alto funcionario estatal sugería que las exenciones estatales para el desbroce de tierras no deberían utilizarse para apoyar la urbanización de relleno.

Números en declive

La mayor parte de la ambición de crear nuevas extensiones de hábitat para el koala en Queensland se encuentra fuera de los suburbios de Brisbane.

Crear corredores dentro de las zonas residenciales más antiguas requiere medidas mucho más ingeniosas, según el Dr. Bill Ellis, experto en ecología del koala de la Universidad de Queensland.

Se han construido vallas con trepadores de troncos que ofrecen vías de escape de las carreteras más transitadas, y hace dos años el Ayuntamiento de Brisbane construyó un puente sobre una vía pública cercana a una reserva de fauna salvaje.

El puente ha ayudado a muchas zarigüeyas a cruzar la carretera, y al menos a un koala, según las imágenes de una cámara de fauna salvaje de los últimos ocho meses.

“Brisbane es la capital mundial del koala y nos hemos comprometido a que siga siéndolo”, declaró el alcalde de Brisbane, Adrian Schrinner.

Las cámaras de vida silvestre capturaron a un koala cruzando el puente sobre Boundary Road el 11 de julio de 2024. Ayuntamiento de Brisbane

Ellis afirmó que el puente es un comienzo prometedor, pero que hacen falta “algunas intervenciones relativamente drásticas” para garantizar la supervivencia de los koalas en los suburbios de Brisbane.

“Puede que necesitemos muchos de esos puentes y que consigamos muchos desplazamientos, no estoy seguro”, dijo.

“Pero la capacidad de trasladar koalas de un lado a otro de una carretera no está fuera de nuestro alcance. Es solo cuestión de voluntad y dinero”.

Espera que los koalas sobrevivan en los suburbios de Brisbane el tiempo suficiente para que los visitantes internacionales que acudan a los Juegos Olímpicos puedan verlos en 2032.

“O cambiamos lo que estamos haciendo en el sureste de Queensland, o tendremos que enviar a la gente fuera de la ciudad y de los suburbios para que puedan ver un koala”, afirma.

“Y creo que eso sería bastante triste”.

La segunda oportunidad de Trent

En cierto modo, Trent tuvo suerte: el husky que lo zarandeó era una agradable mascota llamada Nine Nine que, a sus 12 años, no era un depredador natural para un koala perdido.

Según las notas del veterinario, Trent sufrió heridas superficiales en la barbilla, algún traumatismo torácico y una leve hemorragia abdominal.

“Estrés atribuido al entorno hospitalario, listo para volver a salir”, añadían las notas.

Así que, cinco días después del ataque del perro, Knights eligió un árbol a varios metros de la pista en la reserva Mount Gravatt Outlook, en los suburbios del sur de Brisbane, donde Trent pudo sentirse más a gusto.

Le acompañaban algunos miembros de un ecléctico y creciente equipo de voluntarios, que se reúnen cuando se les llama para sostener una antorcha, llevar una red o “sentarse en un árbol” -a veces durante toda la noche- para impedir que los koalas se metan en el tráfico.

En el grupo hay una partera, un tatuador, un funcionario público, un barnizador de automóviles, un estudiante, un patólogo del habla, ingeniero de software y al menos un jubilado. todos ellos residentes locales desesperadamente preocupados por el bienestar de un icono nacional australiano.

Liberar koalas es una de las recompensas de lo que puede ser una tarea desgarradora.

En lo que va de año, han contabilizado al menos 52 koalas muertos en un radio de seis kilómetros de la cercana reserva de Whites Hill. Se supone que otros 26 han sido sacrificados por veterinarios debido a lesiones.

Tras recibir una vacuna antitetánica por la mordedura de su koala -una lesión poco frecuente incluso en Australia-, Windsor vio cómo Knights abría la jaula y Trent saltaba hacia un árbol.

“Eso fue asombroso. Valió la pena cada bocado mil veces”. dijo Windsor.

Knights calcula que ha salvado a miles de koalas durante sus 10 años de servicio.

Dice que necesitan más árboles para poder moverse con seguridad por las zonas urbanas y rechaza cualquier sugerencia de que los koalas se hayan urbanizado o acostumbrado a navegar por las calles de los suburbios.

“Están asustados. Están perdidos”, afirma.

“Si estuvieran urbanizados, no correrían hacia el tráfico, no aparecerían en los patios traseros ni se caerían a las piscinas. No están urbanizados en absoluto”, afirma.

“Buscan un lugar donde vivir”.

