CNN a bordo de un avión cisterna israelí para atacar un puerto controlado por los hutíes en Yemen

Ataque de Israel sobre un puerto en Yemen controlado por hutíes 0:30

Sobrevolando el mar Rojo (CNN) -- A bordo de un viejo Boeing 707, a miles de metros sobre el mar Rojo, me pongo unas gafas 3D de alta tecnología y miro fijamente el pequeño monitor de televisión empotrado en un banco de diales e interruptores retro.



El desierto color ámbar de Arabia Saudita aparece a mi derecha, la costa de Egipto a mi izquierda y, a continuación, un monstruoso caza F35 llena la diminuta pantalla.

Estoy con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI): soy el primer periodista extranjero que participa en una misión de combate a más de mil kilómetros de Israel a bordo de un avión cisterna de reabastecimiento de combustible.

Israel se ha visto inmerso en una escalada bélica desde el ataque de Hamás del 7 de octubre del año pasado, no sólo en Gaza, sino también en el Líbano con Hezbollah, que comenzó a atacar Israel el 8 de octubre; en Yemen con los hutíes, que han lanzado ataques de largo alcance contra los principales centros de población de Israel; incluso en las capitales siria e iraní.

La respuesta de Israel a esos ataques ha costado la vida a casi 42.000 personas en Gaza y a más de 1.000 en el Líbano. Las mortíferas campañas de bombardeos en Yemen han destruido infraestructuras críticas en un país devastado por la guerra que durante años ha sido uno de los peores casos humanitarios del mundo.

La invitación de Israel a unirse a esta misión llegó sin ningún detalle sobre el destino del avión. Mientras subo los desvencijados escalones del avión, no tengo ni idea de adónde voy ni de lo que este vuelo de la FDI revelará sobre las operaciones militares.

Las normas de seguridad de las Fuerzas Aéreas israelíes son tan estrictas que ni yo ni el teniente coronel Nadav Shoshani, portavoz de las FDI que me acompaña, podemos llevar nuestros teléfonos celulares a bordo. Tampoco se me permite llevar una cámara fotográfica o un fotoperiodista.

A excepción de la cabina, tengo acceso al antiguo avión comercial de más de 50 años de antigüedad y a sus comandantes, con la condición de que no se mencionen sus nombres.

Incluso sin cámara, este acceso es la única oportunidad de examinar de cerca y hablar con los que están en primera línea de la guerra de Israel en varios frentes.

El avión, en su nuevo aspecto de avión cisterna israelí, sigue mostrando signos de su vida pasada, un recordatorio de su edad. Los botones de llamada del techo muestran a una mujer, un sexismo desterrado hace tiempo de nuestros cielos.

Por lo demás, el avión es irreconocible desde sus días de apogeo transportando pasajeros de pago. Los asientos han sido desmontados, su largo cuerpo está equipado con enormes depósitos de combustible presurizados, esenciales para que Israel proyecte su potencia de fuego.

Tras volar 1.500 kilómetros, descubro que la misión de reabastecimiento a la que me uno es la misión de combate de mayor alcance de las FDI desde una incursión en Túnez en 1985.

Shoshani me recuerda las palabras del primer ministro Benjamin Netanyahu ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el día anterior. "No hay lugar... que el largo brazo de Israel no pueda alcanzar", dijo Netanyahu, refiriéndose a Irán y al Medio Oriente en general.

Netanyahu muestra mapas “de la bendición y la maldición 4:38

Durante más de hora y media, los cazas israelíes F35, cada uno de los cuales vale más de US$ 100 millones, se acercan por detrás del avión cisterna 707, empujando hacia su tubo de combustible de cola.

El comandante del escuadrón, un veterano que lleva 15 años repostando, mira fijamente a través de sus gafas 3D, fusionando dos imágenes de cámara. Maneja las dos largas palancas situadas junto a su asiento y dirige la boquilla hacia el puerto de combustible del caza hambriento de combustible.

Nada de esto es fácil, me dice. El mayor reto, dice, es asegurarse de que cargan suficiente combustible y programar la misión al minuto, para que los F35 lleguen al objetivo con el depósito lleno precisamente en el momento en que su inteligencia les dice que es el mejor momento para atacar.

Cuando me enseña un mapa de la misión, me doy cuenta de que nos dirigimos al puerto de Hodeidah, en Yemen, controlado por los rebeldes hutíes, respaldados por Irán.

Shoshani me dice que el motivo de esta misión es que en las dos últimas semanas los hutíes han disparado tres misiles de largo alcance, todos ellos interceptados cerca de Tel Aviv.

Los hutíes, que empezaron atacando barcos en el mar Rojo, dicen que actúan por solidaridad con los palestinos de Gaza. Su bandera lleva las frases "Muerte a Israel, una maldición sobre los judíos". Pero los expertos afirman que la lucha popular en nombre de los palestinos de Gaza también ha ayudado al grupo a conseguir apoyo en Yemen y a ganarse la simpatía internacional.

Los hutíes afirman que su ataque más reciente, lanzado a última hora del sábado, tenía como objetivo a Netanyahu cuando llegaba de Nueva York al aeropuerto internacional Ben Gurion, en las afueras de Tel Aviv.

Un impacto en esta zona podría haber causado enormes víctimas civiles y es la razón por la que, 16 horas después, se desplegó esta misión.

En cuanto el último de los F35 se desacopla de la alimentación de combustible, el comandante del escuadrón se relaja visiblemente en su asiento, se retira las gafas y estira los hombros. Cada reactor está en la boquilla unos 3 minutos, lo que requiere una intensa concentración.

Empezamos a dar vueltas, esperando a que los pilotos de los cazas entreguen sus cargas. Cualquier ataque desde tierra podría costarles combustible vital, mientras intentan eludir ser derribados y necesitan repostar para volver a la base.

Veinte minutos después nos dirigimos hacia el norte, sin necesidad de recarga.

Pregunto al piloto principal del avión cisterna, un veterano aviador reservista, sobre los retos de una misión así y sus sentimientos cuando matan a civiles. No queremos matar civiles, me dice, y utilizamos toda la inteligencia de que disponemos para evitarlo.

Señalo el elevado número de muertos en Gaza y en el Líbano a causa de los ataques de la Fuerza Aérea. Estamos atacando a los hutíes, me dice, están disparando misiles contra nuestros civiles, poniéndolos en peligro.

Cuando aterrizamos, a salvo en el sur de Israel, ya se ha difundido la noticia del ataque. El canal de televisión de los hutíes muestra imágenes de enormes columnas de fuego y humo procedentes del puerto de Hodeidah.

Las FDI afirmaron que atacaron "centrales eléctricas y un puerto marítimo en las zonas de Ras Issa y Hodeidah", y añadieron que los hutíes utilizan el puerto para "transferir armas iraníes a la región y suministros para necesidades militares, y por tanto también petróleo".

Según funcionarios hutíes, los F35 que vi repostar alcanzaron una central eléctrica y un almacén de combustible en Hodeidah, matando a un funcionario del puerto y a tres ingenieros.

El jefe del Estado Mayor de las FDI, teniente general Herzi Halevi, hizo una declaración tras el ataque: "Sabemos llegar muy lejos, sabemos llegar aún más lejos y sabemos golpear allí con precisión".

"Esto no es un mensaje; es una acción. Una acción que lleva consigo un mensaje", dijo Halevi.

En el vuelo, Shoshani me dijo que el mensaje era también para Irán, una advertencia de que mientras Israel se prepara para los ataques de represalia de Hezbollah en el Líbano, quieren que el patrocinador del grupo, Irán, se mantenga al margen de la lucha.

Esta intervención no fue sólo una lección objetiva sobre hasta dónde llegará Israel para castigar a sus enemigos, sino una prueba en tiempo real de que los adversarios latentes están saliendo de las sombras, y la guerra de Israel para frustrarlos se está convirtiendo en regional.