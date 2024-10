Nota del editor: Ian Kerner es un terapeuta matrimonial y familiar autorizado, escritor y colaborador sobre el tema de las relaciones para CNN. Su libro más reciente es una guía para parejas, “So Tell Me About the Last Time You Had Sex” (Cuéntame sobre la última vez que tuviste sexo).

(CNN) – Apuesto a que has experimentado química sexual con alguien. Pero ¿has experimentado lo que se llama armonía sexual? ¿Quizás te hayas enamorado? Pero ¿fue un “amor emergente”, un concepto que requiere ciertos elementos para que surja el amor? Y una vez que tu relación comenzó a funcionar, ¿qué tipo de pareja eran?

Sea cual sea tu relación, mi colega, la Dra. Sara Nasserzadeh, la ha visto. Nasserzadeh, que reside en Los Ángeles, tiene un doctorado en psicología social y se centra en la sexualidad y las relaciones en su práctica privada como terapeuta. Ha investigado y trabajado con parejas en más de 40 países durante más de dos décadas y parece estar en un estado de curiosidad perpetua sobre lo que las motiva.

Nasserzadeh también es autora de tres libros, incluido el reciente “Love by Design: 6 Ingredients to Build a Lifetime of Love”. Me senté con ella para aprender sobre estos ingredientes, los tipos de parejas más comunes y más.

Esta conversación ha sido editada y condensada para mayor claridad.

CNN: Tú escribes que a muchos de nosotros nos criaron para creer que el amor verdadero significa encontrar a nuestra otra mitad. Pero sostienes que esta visión es errónea. Hablemos un poco más sobre eso.

Dra. Sara Nasserzadeh: Daré un ejemplo: una de mis clientas era muy exitosa, muy atractiva, tenía todo a su favor. También llevaba un colgante de un pequeño ojo de cerradura alrededor de su cuello. Y cuando le pregunté al respecto, dijo que su objetivo era encontrar la llave de ese ojo de cerradura.

Y debería haber visto mi cara, porque pensé: si crees que solo hay una persona en todo este mundo con la llave de tu corazón, no te estás dando muchas opciones. Pero la mayoría de las personas, incluida yo, crecimos pensando de esta manera, porque las narrativas en torno al amor básicamente nos dicen que necesitamos otra mitad para “completarnos”.

CNN: Hablas mucho sobre el “amor emergente”. ¿Puedes explicar más sobre ese concepto?

Nasserzadeh: Lo que estoy ofreciendo es un nuevo modelo, basado en más de 10 años de investigación, que requiere ciertos ingredientes para que surja el amor. Si piensas en el amor emergente como un tronco y una chispa, cuando estos dos se juntan, tenemos un hermoso fuego. Mientras tengamos todos los elementos disponibles, el fuego arderá hermosamente y nos dará el calor que queremos. Pero si eliminas uno de los elementos o ingredientes, el fuego se apagará.

CNN: ¿Cuáles son esos ingredientes?

Nasserzadeh: Hay seis ingredientes: atracción mutua, confianza, respeto, compasión, visión compartida y comportamiento amoroso. Con la atracción, piensa en los atributos que te gustan de ti mismo y en las personas con las que quieres estar. La atracción puede ser social, física, financiera, lo que sea. Está construida para ti y solo para ti.

El respeto incluye la forma en que te gustaría que te traten y cómo te gustaría tratar a otras personas. Cuando la gente dice: “Mi pareja no me respeta”, les pregunto: “¿Eres respetable? ¿Dónde están tus límites?”. Respetar significa literalmente ver y volver a ver, priorizar lo que le importa a la otra persona y priorizar lo que nos importa a nosotros a lo largo del tiempo.

Para la confianza, dos elementos son muy importantes. Uno es la coherencia y el otro la fiabilidad. La confianza incluye la confianza financiera, la confianza social y la lealtad. Si te cuento mi secreto cuando estamos en un momento íntimo, ¿lo vas a compartir con tus padres y con todos nuestros círculos sociales más tarde? Estos son los elementos de la confianza, así como la compasión, que es cuando estás ahí para la otra persona sin que sea algo sobre ti.

Otro ingrediente necesario para el amor emergente es la visión compartida. La visión compartida es compromiso, especialmente cuando no tienes ganas. Es fácil comprometerse con algo, pero cuando estás enojado con la otra persona, ¿te comprometes?

Y por último, pero no por ello menos importante, está el comportamiento amoroso. Lo describo como ternura a través del tacto, de las palabras, y la exclusividad de ese tacto y esas palabras. Darle a la persona el beneficio de la duda y hacerla sentir especial: todos estos son elementos del comportamiento amoroso que no necesariamente compartes con los demás a menos que tu relación romántica involucre a más de dos personas.

"Si pensamos en el amor emergente como un tronco y una chispa, cuando estos dos se unen, tenemos un fuego hermoso", dijo la terapeuta y autora de "Love by Design", Dra. Sara Nasserzadeh. Mehdi B. Nik

CNN: Una de las partes del libro que más me intrigó es la idea de las configuraciones, y que cada pareja cae en un cierto tipo de configuración. Por ejemplo, usted habla de la pareja “contemporánea”, que es la mayoría de las parejas.

Nasserzadeh: Cuando elegimos diferentes configuraciones, elegimos cómo son nuestras prioridades, ¿cierto? Los recursos, como los defino, son tiempo, energía, atención y dinero. En la pareja contemporánea, conservan partes de sí mismos y tienen un espacio compartido entre los dos, pero no tienen mucho sentido de su relación como una entidad separada.

Estas relaciones tienden a implicar mucha negociación cuando los límites se vuelven difusos en torno a la dinámica de poder, la asignación de recursos y la división del trabajo, particularmente si hay niños involucrados. Creen en el 50/50 en todo. Se centran en mantener el equilibrio y ser justos en términos de cómo aportan sus recursos a la relación. La mayoría de las peleas que escucho cuando trabajo con parejas contemporáneas tienen que ver con la equidad.

CNN: ¿Qué pasa con la pareja “sobrante”?

Nasserzadeh: Las parejas sobrantes también son bastante comunes. Lo que sucede con ellas es que intentan gestionar esos recursos por sí solas, y lo que les quede se destinará al espacio de la relación. Estas parejas priorizan su individualidad por encima de la relación, a veces por elección, a veces por exigencia. Ven su relación como una entidad separada de ellos mismos, pero la relegan a un elemento más de la lista de tareas pendientes.

CNN: ¿Qué es la pareja “sumergida”?

Nasserzadeh: En este tipo de pareja, los miembros tienen niveles muy bajos de autonomía y se identifican como la mitad de una pareja. Suelen tener un sentido de sí mismos menos desarrollado, tienen dificultades para establecer y mantener límites y corren el riesgo de desarrollar dinámicas de codependencia con el tiempo.

Desafortunadamente, las parejas sumergidas son las que idealiza la mayoría del mundo. Entonces, cuando decimos: “No puedo vivir sin él, termino sus frases”, crees que estás tan enamorado que ni siquiera puedes respirar sin la otra persona. Esta puede ser una experiencia hermosa. Sin embargo, si te quedas en ese lugar, estás condenado, porque estás tan envuelto en tu burbuja de pareja que realmente pierdes tu individualidad. Puede resultar asfixiante.

CNN: ¿Cómo es la configuración ideal, la pareja emergente?

Nasserzadeh: En este tipo de pareja, los miembros de la pareja son entidades independientes en una relación interdependiente con límites sanos y claros. Están conectados, pero también ven su relación como una entidad distinta en la que cada uno de los miembros participa. La relación se basa en la equidad: dan a la relación y también reciben de ella. Los seis ingredientes del amor emergente están presentes y el amor surge como resultado.

CNN: ¿Cuándo sabes que estás en un estado de amor emergente?

Nasserzadeh: Si te despiertas por la mañana y no estás preocupado por tu relación, tienes paz mental y de corazón. Entonces sabes que estás en un contexto de amor emergente. Y hay ciertas cosas que las parejas deben hacer a diario, semanalmente, mensualmente y anualmente para asegurarse de permanecer en un estado de amor emergente.

CNN: En ese sentido, tienes muchas herramientas en tu libro para que las parejas logren y mantengan una configuración de amor emergente. ¿Cuáles son algunos de esos ejercicios?

Nasserzadeh: Uno de ellos son los registros diarios. Yo los llamo “oy y alegría”. Todos los días, la pareja se registra y comienza con el “oy”. Simplemente comparten algo que les pesa en el corazón ese día. Y luego la “alegría”, algo que les hizo sonreír. Puede ser cualquier cosa, un video que vieron, lo que sea.

La razón número uno por la que las personas se separan es porque no se acostó con otra persona. Es porque se distanciaron. Es por eso que esa práctica diaria es extremadamente importante.

CNN: Por último, mencionas la química sexual, que creo que es un concepto al que todos estamos acostumbrados, pero también hablas de la armonía sexual. ¿Cuál es la diferencia entre ambas?

Nasserzadeh: La química sexual existe o no. Si la dejas así, puede que se apague, como les ocurre a muchas parejas. Pero puedes convertirla en armonía sexual, es decir, tomar esa chispa inicial y luego convertirla en sintonía (una conciencia mutua del otro), aprender el uno del otro, repasar las cosas una y otra vez. Tú tocas una melodía; yo toco otra.

Al final, tenemos una hermosa armonía, y con eso, nunca te aburrirás, nunca, porque hay un número ilimitado de canciones para producir y armonías para disfrutar a lo largo de nuestras vidas.

