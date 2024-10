Debate de candidatos a vicepresidente de Estados Unidos en vivo: noticias de J. D. Vance, Tim Walz, fact-check y más

Encuestas recientes muestran que los votantes tienen una visión más positiva de Walz que de Vance antes del debate de esta noche

Las encuestas recientes previas al debate vicepresidencial de esta noche muestran que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, es visto más favorablemente por los votantes que el senador de Ohio J. D. Vance aunque aproximadamente el 30% de los votantes todavía no tiene una opinión concreta sobre ninguno de los candidatos.

En la encuesta nacional más reciente de CNN, las opiniones sobre Walz se mantuvieron ligeramente por encima del nivel de aprobación: el 36% de los votantes lo veían favorablemente, el 32% desfavorablemente y el 33% decía que no había oído hablar de él o no tenía ninguna opinión. En cambio, las opiniones sobre Vance eran negativas: el 30% de los votantes registrados lo calificaban favorablemente, el 42% desfavorablemente y el 27% no tenía ninguna opinión. La proporción de votantes que califican negativamente a Vance aumentó 8 puntos porcentuales desde julio, mientras que la proporción que lo califica positivamente se ha mantenido más o menos estable durante ese tiempo.

Otras encuestas recientes de AP-NORC y NBC News pintan un retrato similar de las imágenes respectivas de Walz y Vance entre los votantes.

Una encuesta de CBS News/YouGov publicada este lunes revela que tanto Walz (57%) como Vance (55%) son descritos como “competentes” por la mayoría de los votantes registrados. Pero mientras que los votantes están divididos respecto a si Walz está calificado para ser presidente si fuera necesario (49% dice que sí, 51% que no), la mayoría dice que Vance no está calificado para la presidencia (44% dice que está calificado, 56% que no). Tanto los votantes demócratas como los republicanos están, al menos en gran medida, satisfechos con el candidato a vicepresidente de su partido, pero el 65% de los votantes demócratas dicen que están entusiasmados con la elección de Walz, y superan al 49% de los votantes republicanos que se consideran entusiastas con la elección de Vance.

Los votantes sobre el debate de esta noche: la mayoría de los votantes registrados planean ver al menos una parte del debate vicepresidencial, según CBS. Pero mientras la mayoría de los espectadores potenciales dicen que esperan aprender algo sobre los candidatos (87%), apoyar al candidato de su partido (71%) y estar atentos a los errores del bando contrario (61%), solo una cuarta parte dice que planean verlo porque podría ayudarlos a decidir su voto, y los votantes jóvenes e independientes, dos grupos que tal vez sean más persuasibles que el resto del electorado, están entre los menos propensos a decir que sintonizarán el debate.

Cuando en la encuesta de CBS se pidió que eligieran qué temas les gustaría escuchar discutir a Walz y Vance, los votantes registrados son más proclives a decir que Walz y Vance deberían discutir sus puntos de vista económicos (86%), seguido de sus puntos de vista sobre la inmigración (76%), lo que representa Estados Unidos (68%) y el aborto y la salud reproductiva (56%), y menos personas dijeron que estaban interesadas en los antecedentes militares de los candidatos, sus vidas personales o sus críticas mutuas.