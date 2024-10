La inmensa devastación del huracán Helene se convierte en un punto de tensión política

Destrucción tras el paso de Helene 3:01

Washington (CNN) -- El enorme alcance y la escala de la devastación causada por el huracán Helene en dos estados clave que podrían determinar el resultado de las elecciones, Georgia y Carolina del Norte, han convertido la tormenta en un tema de campaña instantáneo.



El Gobierno Biden-Harris se está ocupando de lo que se espera que sea una respuesta federal a gran escala y prolongada, mientras que el expresidente Donald Trump también está tratando de obtener una ventaja política, atacando a la administración al afirmar falsamente que el gobernador de Georgia, Brian Kemp, no pudo ponerse en contacto con el presidente Joe Biden.

El lunes, en el Despacho Oval, Biden rebatió tajantemente la afirmación anterior de Trump, subrayando que ambos reconocen que hay mucho en juego.

"El gobernador está haciendo un buen trabajo. Le está costando ponerse al teléfono con el presidente, supongo que no están siendo receptivos", había dicho Trump sobre Kemp durante un viaje a Valdosta, Georgia, a primera hora del día.

Pero Kemp y Biden hablaron el domingo, y el gobernador del Partido Republicano dijo en una rueda de prensa que Biden "se ofreció a que, si hay otras cosas que necesitemos, le llamemos directamente, lo cual... agradezco".

Biden criticó la afirmación infundada de Trump durante una reunión informativa en el Despacho Oval el lunes, diciendo a los medios: "Está mintiendo, y el gobernador le dijo que estaba mintiendo".

Y añadió: "No me importa lo que diga de mí, sino lo que comunique a la gente necesitada. Da a entender que no estamos haciendo todo lo posible. Lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo".

Trump también dijo a los periodistas que había hablado con Elon Musk para conseguir acceso a las comunicaciones Starlink en Carolina del Norte. Pero la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ya había anunciado que había 40 sistemas de satélites Starlink, y otros 140 en camino. Starlink, de Musk, es un contratista del gobierno, y Musk es un partidario incondicional de Trump. El expresidente ha sugerido que Musk, que tiene un historial de retórica antisemita e incendiaria, dirigiría una comisión de eficiencia del gobierno federal si resulta elegido.

Las promesas de Biden

Biden y Harris, por su parte, han tratado de movilizar un gran esfuerzo, tanto públicamente como tras bambalinas, aunque la realidad de la respuesta federal a las tormentas suele ser una cola muy larga de asistencia necesaria.

Actualmente hay desplegados unos 3.600 efectivos federales, y Biden ha aprobado declaraciones de catástrofe grave para Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Florida. Funcionarios estatales y locales de ambos partidos han elogiado hasta ahora la respuesta del gobierno de Biden.

Tanto el presidente como el vicepresidente trabajaron al teléfono durante el fin de semana, y Harris compaginó esas reuniones informativas y llamadas con un par de actos de recaudación de fondos en California, en los que obtuvo US$ 55 millones, y un mitin en Las Vegas el domingo. Acortó su gira por Nevada y regresó a Washington el lunes para asistir a una reunión informativa en la sede de la FEMA, y tiene previsto visitar las zonas afectadas cuando le sea posible.

Biden tiene previsto viajar a Carolina del Norte el miércoles, para recibir información en el centro de operaciones de emergencia del estado, en Raleigh, antes de hacer un recorrido aéreo por la devastación en la parte occidental del estado, donde las carreteras no permiten el paso de una comitiva presidencial.

Biden dijo que su equipo ha estado en "contacto constante" con funcionarios estatales y locales: "He ordenado a mi equipo que proporcione todos los recursos disponibles lo antes posible a vuestras comunidades, para rescatar, recuperar y empezar a reconstruir", dijo, señalando los esfuerzos de la FEMA, la Comisión Federal de Comunicaciones, la Guardia Nacional, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y el Departamento de Defensa.

Biden continuó: "Estoy aquí para decir a todos y cada uno de los damnificados de estas zonas afectadas que estaremos con ustedes todo el tiempo que sea necesario".

Biden tras Helene: “Mi primera responsabilidad es brindar toda la ayuda necesaria” 2:00

La respuesta de Trump

Trump, como expresidente, es muy consciente de cómo se juzgará a Biden y Harris por la respuesta del gobierno federal al huracán.

Durante el fin de semana, Trump celebró actos de campaña en Michigan y Wisconsin, pero arremetió contra Biden y Harris por estar lejos de la Casa Blanca mientras los que estaban en la trayectoria de la tormenta se preparaban para el impacto: Harris recaudando fondos en la Costa Oeste, Biden en su casa de la playa de Delaware.

El lunes, Trump fue el primero de los tres en viajar a la zona afectada por la tormenta. En Valdosta, dijo, llegó cargado de camiones de ayuda y combustible. Pero el viaje también requirió una importante presencia de fuerzas del orden y personal de emergencias.

La campaña del expresidente lanzó más tarde una recaudación oficial en Go Fund Me "como respuesta oficial para que los partidarios de MAGA ofrezcan su ayuda económica a sus compatriotas estadounidenses afectados por el huracán Helene".

Además de las publicaciones sobre la visita a Georgia en las redes sociales en las últimas 24 horas, Trump ha promocionado una criptomoneda y ha atacado a Harris y Biden por "(dejar) que los estadounidenses se ahoguen en Carolina del Norte, Georgia, Tennessee, Alabama y otros lugares del Sur".

Mientras sigue llevando la tormenta al primer plano de la conversación política, Trump corre el riesgo de recordar a los votantes su propia respuesta a las grandes catástrofes mientras ocupaba el cargo.

"Yo diría a Donald Trump y a su campaña que tengan mucho cuidado, lo cual no suelen tener, con politizar esto", dijo el estratega republicano Doug Heye.