Guerra entre Israel y Hezbollah en Líbano, en vivo: noticias y última hora

Los rebeldes hutíesde Yemen disparan drones contra Israel

Los rebeldes hutíes de Yemen, alineados con Irán, dispararon drones contra Israel el martes por la mañana, en apoyo de sus aliados de Hezbollah en Líbano.

Los hutíes dijeron que los drones tenían como objetivo Jaffa, cerca de Tel Aviv, y Eilat, en el sur de Israel, con cinco drones. Israel no hizo comentarios sobre la afirmación de los hutíes, y no está claro si hubo daños o heridos.

"En apoyo al pueblo palestino y libanés y en solidaridad con la valiente resistencia palestina y libanesa, la unidad de drones de las Fuerzas Armadas yemeníes atacó un emplazamiento militar israelí en la zona ocupada de Yafa con un dron de tipo Yafa y atacó emplazamientos militares en la zona de Um Al-Rashrash/Eilat con cuatro drones Samad-4. Por la gracia de Dios, ambas operaciones lograron con éxito sus objetivos", declaró el portavoz militar hutíes Yahya Al Saree.

Este lunes, el Ejército israelí atacó lo que dijo que eran centrales eléctricas y un puerto marítimo utilizados por los hutíes en Yemen, y mató al menos a cuatro personas e hirió a decenas más. Los hutíes, al igual que Hamas y Hezbollah, se encuentran entre los grupos militantes respaldados por Irán que han estado luchando contra Israel desde que comenzó la guerra en Gaza el pasado octubre.

Aunque los hutíes no suponen una amenaza tan grave para Israel como Hamas y Hezbollah, el año pasado causaron estragos en el Mar Rojo, donde lanzaron ataques contra barcos comerciales que consideraban vinculados a Israel y sus aliados, amenazando con asfixiar el comercio mundial.