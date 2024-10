Toma de posesión de Sheinbaum como presidenta de México, en vivo

Toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de México: qué presidentes e invitados asisten, cuándo es y cómo ver en vivo

Este martes 1 de octubre la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, tendrá su toma de protesta. ¿Cómo será y quiénes estarán presentes? Aquí te contamos.

Horario y cómo ver la ceremonia

La ceremonia de investidura de la primera presidenta mujer de México se realizará este martes 1 de octubre a las 11 a.m. ET en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Comenzará con la lista de asistencia y la declaración de quórum del Congreso; seguirá con la lectura del Bando Solemne y el artículo 87 constitucional. La entrega de la banda presidencial está programada para la 1 p.m. ET.

Todo será transmitido por canales de televisión abierta y por el canal de YouTube del Congreso de la Unión.

¿Qué mandatarios asistirán?

Entre la lista de asistentes a la ceremonia estarán:

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva

El presidente de Colombia, Gustavo Petro

El presidente de Chile, Gabriel Boric

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo

Jill Biden, esposa del presidente Joe Biden, en representación del Gobierno Estados Unidos.

Aún resta confirmar si estarán presentes Nicolás Maduro, Justin Trudeau y Javier Milei, mandatarios con los que AMLO, el presidente saliente de México, ha tenido algunos intercambios tensos.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue invitado pero informó que no asistirá.

Quedaron excluidos de la invitación los mandatarios de Ecuador y Perú. Tampoco fue invitado a la ceremonia el rey Felipe VI de España, por lo que el Gobierno español no enviará a ningún representante.